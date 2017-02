Végre személyre szabhatjuk az unalmas felső sávot

Végre érkezett egy megoldás az androidos információs sáv személyre szabására

Az ingyenes Status app-al több lépésben szerkeszthetjük ezt a bizonyos felső sávot, melyet 1-2 engedélykérés elfogadás után el is kezdhetünk. Minden ikont beállíthatunk tetszés szerint, illetve az ‘Apps’ funkciónál még színeket is adhatunk az alkalmazásoknak.

További beállítási lehetőségek közé tartozik, hogy az értesítéseknek, animációknak is adhatunk külön színt, illetve egyéb animációkat is hozzáadhatunk, és áttetszővé is varázsolhatjuk ikonjainkat!

Forrás: hvg.hu