Letölthetővé váltak a Netflix műsorai

A leghíresebb sorozatnéző alkalmazás (Netflix) legújabb frissítésének köszönhetően, az Androidos app-on keresztül letölthetjük kedvenc sorozatunk azon részeit, amiket majd később offline szeretnénk megnézni. A letöltés helyét is kiválaszthatjuk, így akár a 128 gigás SD kártyánkra is mehet egyből az egész évad, vagy akár több film is.

Ezáltal legálisan zsúfolhatjuk mappákba az adott epizódokat, de természetesen a letöltések száma nem végtelenített. A letöltött tartalom, egy idő után ‘elévül’, azaz nem lesz többé elérhető, illetve hiába töltjük le különböző SD kártyákra a tartalmat, megnézni csak azon a készüléken tudjuk, amelyen keresztül letöltöttük a filmet.

Forrás: Engadget