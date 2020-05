Magyarországon is megkezdi 2020-as televízióinak forgalmazását az LG Electronics (LG). Az új portfólió modelljei között megtalálhatók a gyártó valódi 8K képminőséget kínáló vadonatúj tévéi, és egyedi dizájnnal rendelkező 2020-as OLED csúcsmodellek is. Elsőként május elején az OLED CX és GX, valamint a prémium LCD tévécsalád, a NanoCell kategória modelljei kerülnek a boltokba, melyeket hamarosan a portfólió olyan további kiemelkedő tagjai követnek, mint az OLED ZX és WX széria. Az LG tévéi új területeken tesznek hozzá a nézői és játékélményhez, így film-, vagy sportrajongók és gamerek számára is izgalmas újdonságokat kínálnak.

Az OLED technológia kitűnő képminőséget garantál önálló fénykibocsátásra képes, egyesével vezérelhető pixeleivel: tökéletes fekete, valósághű színek és végtelen kontrasztarány jellemzi ezeket a készülékeket. Az új OLED tévék elegáns formai világa jól példázza az LG elkötelezettségét a különleges dizájnmegoldások iránt. A GX Gallery szériás modell egy ultravékony kialakítású készülékházat kapott, amit az OLED kijelzőtechnológia tesz lehetővé: a panelnek nincs szüksége külön háttérvilágításra, hiszen a képpontok maguk bocsátják ki a fényt. Így lehetséges, hogy a 65 hüvelykes GX Gallery TV mindössze 20 mm vastag, és különálló vezérlődobozra sincs szükség a működéséhez. A televízió tartóállványa a tévé hátába süllyed és résmentesen simul a falra, akárcsak egy műalkotás a galériában. A keretnélküli dizájnnal rendelkező CX sorozat egyik újdonsága a 48 hüvelykes modell. A készülék új kijelző méretet képvisel a korábban 55 hüvelyktől induló OLED portfólióban, és bármilyen enteriőrbe könnyedén beilleszthető.

A páratlan részletességű és tisztaságú képmegjelenítés miatt a ZX széria a portfólió egyik legizgalmasabb újdonsága, melynek Real 8K, azaz valódi 8K minőséget szolgáltató OLED televíziói (88 OLED ZX és 77 OLED ZX modellek) hamarosan a hazai kínálatban is elérhetőek lesznek. Ezek a tévék a 4K-hoz képest négyszeres, a Full HD-hoz képest pedig tizenhatszoros képfelbontást kínálnak. A valódi 8K élményre garancia, hogy a tévék mindegyike felülmúlja az amerikai Szórakoztatóelektronikai Szövetség (Consumer Technology Association, CTA) által a 8K Ultra HD termékekre és szolgáltatásokra meghatározott hivatalos iparági szabvány szigorú előírásait, mellyel a ZX széria modelljei az első 8K tévék voltak, amelyek megkapták a CTA 8K Ultra HD logót.

Az LG prémium LCD tévécsaládja, a NanoCell kategória is három valódi 8K-s készülékkel bővül (75 és 65 hüvelykes méretek a Nano99, 65 hüvelykes a Nano95 szériában), melyek mindegyike az OLED termékekhez hasonlóan a CTA 8K UHD logót viseli. Az LG 2020-as OLED és 8K NanoCell televízióinak többségében megtalálható a harmadik generációs α (Alpha) 9 mesterségesintelligencia-processzor. Az α9 Gen 3 processzor a korábbi tapasztalatokra épít, azonban még jobb feldolgozási teljesítménnyel és fejlettebb gépi mélytanulási algoritmusokkal javítja a filmek, sportok, játékok és egyéb tartalomtípusok kép- és hangminőségét.

Az LG 2020-as α9 Gen 3 processzorral rendelkező televíziói támogatják a legújabb HDMI specifikációkat, beleértve az eARC-ot és az ALLM-et, melyekkel a hangzás jobb minőségű, a játékok megjelenítése pedig gördülékeny és szakadásmentes. Az LG 8K modelljei HDMI és USB digitális bemenetekről is képesek a natív 8K tartalmak lejátszására és számos kodeket támogatnak, többek között a HEVC, VP9 és AV1 típusokat – utóbbi a YouTube és más nagy streaming szolgáltatók által preferált kodek. Az LG 8K televíziói továbbá másodpercenként 60 képkocka megjelenítésével képesek lejátszani a streamelt 8K tartalmakat és HDMI-n keresztül is gördülékenyen jelenítik meg a 8K 60P felvételeket.

A vállalat legújabb OLED modelljeit a Hollywood Professional Association „Kiváló mérnöki munka” díjjal tüntette ki, mivel ezek a készülékek az első és egyetlen olyan televíziók, amelyek integrált, hardverszintű kalibrációs szoftverrel rendelkeznek. Mivel támogatják a Dolby Vision IQ-t és az UHD Alliance Filmmaker Mode™ funkcióját, az LG OLED készülékein a filmek pontosan úgy jelennek meg, ahogy azt a készítők elképzelték.

A játékrajongók számára tökéletes választást jelentenek az LG 2020-as OLED televíziói, amelyek új gaming funkciókat is kínálnak. Az LG volt az első gyártó, amely hivatalosan is NVIDIA G-SYNC-kompatibilis televíziót alkotott, idén pedig már 12 új OLED modellt mutat be, amely támogatja ezt a gaming technológiát. A G-SYNC biztosítja, hogy a televízió frissítési rátája a csatlakoztatott eszköz képfrissítéséhez igazodjon, így a grafikák tökéletesen pontosan jelennek meg a tévéképernyőn. Azzal, hogy OLED kijelzők önálló fénykibocsátásra képes pixelei egyesével vezérelhetők, javul a képminőség, csökken a bemeneti késleltetés és ultragyorssá válik a válaszidő — mindennek köszönhetően a játékélmény más kijelzőkkel ellentétben az OLED televíziókon szakadás- és villódzásmentes lesz. Az LG 2020-as OLED és NanoCell tévéi támogatják a HDMI VRR technológiát, ezzel pedig az LG az egyetlen tévémárka, amely gaming eszközök — például grafikus kártyák és gaming konzolok — széles kínálatával kínál kompatibilitást.

Az LG OLED televíziók 120 Hz-es képfrissítési rátájával a gyors mozgások tökéletesen részletesek és kivehetők maradnak. Az olyan funkciók használatával, mint a sportriasztás, a felhasználók valós időben követhetik az eredményeket és mindig naprakész meccsbeosztásokat láthatnak az olyan professzionális sportágak széles körében, mint a baseball vagy a labdarúgás.