Már elérhető Európában a Sony XH95 4K HDR

A Sony egyedülálló X1™ Ultimate képfeldolgozó processzora tiszta és pontos képminőséget biztosít az elképesztően élethű élmény megteremtése érdekében, melynek részét képezi a kiemelkedő hangzásvilág, amit az új modellekben a Sound-from-Picture Reality™ technológia biztosít. A funkció aktiválásával a felhasználók úgy érzik majd, mintha a hang közvetlenül a képernyő irányából érkezne.

Az XH95 televíziók rendelkeznek Netflix Kalibrált és IMAX Enhanced™ móddal, melyek megnövelt kép- és hangminőséggel hozzák el a valódi IMAX® élményt nappalikba.

Az XH95 televíziókban bemutatkozik a Sony új Ambient Optimization technológiája, amely a nézői környezettől függően szabályozza a televízió képi és hangzásvilágát. A funkció a tökéletes nézői élmény megteremtése érdekében automatikusan a szoba természetes megvilágításához igazítja a fényerősséget, világosabb terekben megnövelve, sötétebb szobákban pedig csökkentve azt. A technológia képes felismerni a függönyöket, bútorokat és egyéb tárgyakat is, amelyek elnyelik vagy visszaverik a hangokat, és ennek segítségével finomhangolja a film hangbeállításait.

A környezeti szabályozás mellett további újítás a Sony Immersive Edge kialakítási koncepciója: a képernyő szélén egy alig észrevehető, apró állvány található, ami abban segít, hogy a nézők akadálytalanul merülhessenek el a filmezés élményében.

Az XH81 és az XH80 Android TV operációs rendszert használ és kompatibilis a Google Asszisztenssel[1], a Google Play Áruházzal, valamint beépített Chromecasttal rendelkezik, amellyel a felhasználók könnyedén hozzáférhetnek tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz és eszközökhöz. Az egyszerűbb mindennapi használat érdekében a Sony eredeti felhasználói felülete és hangvezérlési funkciói is tovább fejlődtek. A Google Asszisztens[2] és az Amazon Alexa[3] kompatibilitásnak köszönhetően a felhasználók hangvezérléssel irányíthatják televíziójukat és böngészhetnek YouTube videók között a Google Home segítségével, valamint csatornát és hangerőt válthatnak az Amazon Alexával kompatibilis eszközökkel. Az Apple® AirPlay® 2-vel rendelkező felhasználók egyszerűen elérhetik és a televízió képernyőjén megtekinthetik iPhone®, iPad® vagy Mac® készülékeiken tárolt filmjeiket, zenéiket és fényképeiket. Az Apple HomeKit™ technológia egyszerű és biztonságos lehetőséget teremt arra, hogy a nézők iPhone®, iPad® vagy Mac[4]® készülékeikkel irányítsák a televíziót.

Sony XH95 4K HDR terület vezérelt teljes háttérvilágítású TV: Főbb jellemzők

Elérhető képernyőméretek: 85”, 75”, 65”, 55” and 49”

Az X1™ Ultimate képfeldolgozó processzor az objektum alapú felbontásnövelővel és HDR remasterrel, a Super Bit Mapping™ 4K HDR-rel és a két adatbázisos képfeldolgozással kiemelkedő 4K HDR nézői élményt biztosít

Az X-tended Dynamic Range™ PRO funkció tompító háttérvilágítása a hagyományos LED TV-khez képest hatszoros kontrasztot képes megjeleníteni

Az X-Wide Angle technológia betekintési szögtől függetlenül élénk és valósághű színeket jelenít meg, és más LED televíziókhoz képest hatékonyabban őrzi meg a színvilágot és a világosságot, így a szoba bármely pontjából élvezhetjük a mély és részletes képtartományt. Az X-Wide Angle funkcióval rendelkező XH95 4K Terület vezérelt teljes háttérvilágítású TV 55” és nagyobb méretben is elérhető lesz, ami további választási lehetőséget biztosít a felhasználóknak.

Javított Acoustic Multi-Audio és Sound-from-Picture Reality™ funkció bi-amp (kettős erősítésű) rendszerrel, amely különállóan kezeli a fő és a rejtett hangszórókat, valamint az újonnan kialakított, X-Balanced hangszórót, amely keskeny kialakítással biztosítja a tökéletesen tiszta hangzást (a kettős erősítésű X-Balanced hangszóró csak az 55”-os 65”-os és 75”-os méretű készülékeknél elérhető, az Acoustic Multi-Audio az 55”-nál nagyobb méretű készülékeknél)

A sík felületű kialakítás letisztult, keretmentes megjelenítést tesz lehetővé (csak 55”, 65” és 75” méretű készülékeknél)

Az új Ambient Optimization technológia a nézői környezettől függően optimalizálja a kép- és hangminőséget. A technológia a tökéletes élmény megteremtése érdekében automatikusan a szoba természetes megvilágításához igazítja a fényerősséget, világosabb terekben megnövelve, sötétebb szobákban pedig csökkentve azt

A TRILUMINOS™ technológia felel a színek, árnyékok és egyéb apró részletek valósághű megjelenítéséért

Dolby Vision™ és Dolby Atmos™ kompatibilitás

Érintésmentes vezérlési funkciók (55” vagy nagyobb méretű készülékeknél)

Egyszerű kapcsolódási lehetőség számos készülékkel, mint például az Apple AirPlay 2, és a HomeKit

Gyors hozzáférés tartalmak és szolgáltatások széles választékához az Android TV operációs rendszerrel

Egyedi beállítási mód, amely a Sony egyéb Kalibrált funkcióival együtt számos megtekintési opciót biztosít, élethűen adja vissza az alkotók elképzeléseit és igazodik a legkülönbözőbb felhasználói igényekhez



További termékinformációkért kérjük, látogasson el a https://www.sony.hu/electronics/televiziok/xh95-series weboldalra.

[1] A funkció elérhetősége országonként és a kompatibilis eszközök elérhetőségétől függően változhat.

[2] A külön értékesített Google Home készülék kompatibilis az Android TV rendszert futtató Sony TV-kkel. A kompatibilis eszközöknek ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra kell kapcsolódniuk. A Google Home applikáció az iPhone App Store-ból vagy a Google Play Áruházból érhető el. Az alkalmazás használatához további felhasználási feltételek elfogadása szükséges. A hangvezérlés használatához a felhasználóknak csatlakoztatniuk kell kompatibilis eszközeiket. A letöltést követően szükséges engedélyezni a Google Home alkalmazás kapcsolódását a Sony eszközhöz a hangvezérlés használatához.

[3] A külön értékesített Amazon Alexa eszközök kompatibilisek az Android TV rendszert futtató Sony TV-kkel. A használathoz Amazon fiók szükséges. A kompatibilis eszközök használatához internetkapcsolat szükséges. Az Amazon, az Echo, az Alexa és minden kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. bejegyzett védjegye.

[4] Az Apple® AirPlay® 2 és a HomeKit™ funkciók a 2019-es pénzügyi évben megjelenő Z9F, A9F, Z9G, A9G, X950G and X850G (85”, 75”, 65” and 55”) készülékeken, valamint a 2020-as pénzügyi évben megjelenő Z8H, A9S, A8H, X950H, X900H készülékeken lesznek elérhetők. Az AirPlay 2 és a HomeKit funkciók használatához egy legalább 12.3 verziószámú iOS rendszerű készülék, vagy egy legalább 10.14.5.-ös verziószámú macOS operációs rendszerű Mac készülék szükséges. Az Apple, az AirPlay, a HomeKit, az iPhone, az iPad, a Mac, és a macOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. A folyamatos használathoz hálózati rendszerfrissítés szükséges.