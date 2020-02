A legújabb QLED 8K SMART Signage kijelző, a The Wall for Business készülékek és a továbbfejlesztett Flip 2 digitális prezentációs tábla hatékony megoldást jelentenek különböző szektorok szakembereinek, az oktatástól a kreatív munkáig és a vállalati felhasználásig. A továbbfejlesztett kijelzőmegoldások a teljes iparág fejlődését előmozdíthatják.

„A Samsung legújabb teljeskörű kijelző megoldásai elhozzák partnereink számára a holnap technológiáit, amelyek minden eddiginél látványosabbak és interaktivitásukkal segítik az együttműködések megvalósítását. Az ISE kiállítás egy nagyszerű lehetőség számunkra, hogy egyedülálló kínálatunk gyakorlati hasznosítását szélesebb közönségnek is megmutathassuk. Nagy öröm számunkra, hogy olyan új funkciókkal és készülékekkel bővíthetjük csúcstechnológiás digitális kijelző portfóliónkat, mint a 8K megjelenítés, a The Wall sorozat új modellje, az együttműködést támogató kijelzők és mindazok a megoldások, amelyek eddig sosem látott lehetőségeket adnak az üzleti felhasználók kezébe.”

– mondta el HyeSung Ha, a Samsung vizuális kijelzőkért felelős üzletágának alelnöke.

QLED 8K SMART Signage egész napos működéssel

A Samsung az amsterdami ISE kiállításon mutatja be 2020-as QLED 8K SMART signage készülékeit, amelyek a vállalat történetében először folyamatos működésre képesek a hét minden napján, 24 órában.

A legújabb QLED 8K kijelző modell, a QPT-8K, kiemelkedő képminőséget biztosít. A Samsung QLED készülékei a lenyűgöző, éles képekről, a HDR10+ technológiáról, a 100 százalékos színhűségről és az akár 2 000 nit maximális fényerőről ismertek. Az új falra szerelhető kijelző elérhető 65”, 75”, 82” és 98” képátmérővel is, így széleskörű üzleti felhasználásra alkalmas.

Az új kijelző AI Quantum Processzor 8K egységgel rendelkezik, így beépített mesterséges intelligencia alapú felskálázással gépi tanulás segítségével automatikusan tűéles és élethű 8K felbontásúra átalakítja az alacsonyabb felbontású tartalmakat. A kijelző továbbfejlesztett funkciói új felhasználási lehetőségeket hoznak el olyan iparágak számára, mint az egészségügy, ahol a 8K részletessége és tiszta, élethű megjelenítése valódi előnyt jelenthet. A DICOM szimulációs móddal az egészségügyben dolgozók sosem látott minőségben jeleníthetnek meg szürkeárnyalatos képeket, mint például a röntgen és MRI felvételek.

A kijelző Samsung Tizen 5.5 operációs rendszerrel érkezik, és akár 4 különböző forrásból érkező tartalmat is képes egyidejűleg 4K felbontásban megjeleníteni, így az üzleti felhasználók több-képernyős igényeinek is megfelel. Az új QLED 8K kijelző a Samsung legújabb átfogó szoftveres megoldásával, a MagicInfo 8 programmal is kompatibilis.

Akár 583 colos méretig bővíthető a kereskedelmi célú The Wall sorozat

A Samsung innovatív microLED technológiája új lehetőségeket teremt a digitális kijelző iparágban. A díjnyertes moduláris microLED kijelző sorozat, a The Wall a Samsung egyik legnépszerűbb fejlesztése, amelyet 2020-ban is tovább bővít a vállalat.

A 2019-ben bemutatott The Wall Luxury egy sor beépített lifestyle funkcióval egyedülálló vizuális élményt nyújt és akár 292 colos, 8K kialakításban is elérhető. A Samsung The Wall sorozata szinte határtalan lehetőségeket kínál méret, felbontás és képarány tekintetében.

A Samsung The Wall sorozata idén a The Wall for Business családdal bővül. Az iparágban is kiemelkedő minőségű vizuális élményt nyújtó eszközök alkalmazási területe széles, így többek között irányító és közvetítő központokban, hotelekben és rendezvényhelyszíneken vagy alkotó- és kiállítóterekben is használhatók. A The Wall for Business különböző konfigurációkban, valamint méretek és képarányok széles választékában érhető el, így 219- és 249 colos 4K verziókban, vagy akár az eddigi legnagyobb, 437- és 583 colos 8K verziókban is.

Samsung Flip 2: Egyszerűbb csapatmunka

A Samsung Flip 2 egy intuitívan és egyszerűen használható digitális tábla, amely sokféle módon alkalmazható például vállalati, oktatási, kreatív, kiskereskedelmi és további területeken. A Flip újabb verziója elhozza az eredeti modell leghasznosabb funkcióit és továbbfejlesztett formatervezéssel, valamint további új megoldásokkal még eredményesebbé teheti az együttműködéseket, a megosztást és a kreatív gondolkodást.

Annak érdekében, hogy a különböző helyeken tartózkodó felhasználók között is hatékony legyen a kapcsolat, a Samsung a piacvezető Cisco Webex-szel együttműködve elhozza a Flip 2-re az innovatív Webex Teams és Webex Roomkit Mini szolgáltatásokat. A 2020-as ISE kiállításon is tesztelhető, a Flipre előre telepített Webex alkalmazások teljeskörű szolgáltatáscsomagot jelentenek. A Flipen megtalálható Webex programok intuitív felhasználói élményt nyújtanak, miközben lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy pár egyszerű mozdulattal könnyedén válthassanak a táblázatok, találkozók, prezentációk és a kétirányú táblák között. A kifejezetten távoli együttműködésekre szánt Webex Teams lehetővé teszi, hogy a felhasználók bárhonnan csatlakozhassanak a megbeszéléshez és biztosítja a valós idejű együttműködés lehetőségét. A Samsung Flip 2 Magyarországon már elérhető.

A Samsung SMART signage portfóliójáról további információ a https://displaysolutions.samsung.com/ise2020 oldalon érhető el.