TV-k veszik át a wifi-hotspotokat a hotelekben

Az LG bemutatta megbízható, hotelek számára kifejlesztett televíziós menedzsmentplatformjának új verzióját: a Pro:Centric Direct 3.0 a korábbi rendszer sikeres funkcióira épít, miközben a mindennapi szállodairányítást forradalmasító, új megoldásokat kínál.

A hotel televízióira épülő platformmal a szállodavezetők megkönnyíthetik a vendégekkel való kommunikációt, hiszen az eszközök távoli irányításával a látogatók személyre szabott információkat kaphatnak, valamint a készülékeken keresztül kommunikálhatnak a recepcióval.

Összekapcsolt eszközök a hotelszobában

A felhasználók fokozatosan hozzászoknak ahhoz, hogy saját otthonaikban összekapcsolt rendszerekben használják eszközeiket, számos hotel azonban nehezen tartja a lépést ezzel. Az LG Pro:Centric Direct 3.0 használatával a vendégek a lámpákat, a függönyöket, de akár a zárakat is irányíthatják hotelszobájuk televízióján keresztül. A Pro:Centric Direct 3.0 a Zigbee szabványt alkalmazza az IoT készülékek televíziós rendszerbe való integrálására. Ez azt jelenti, hogy a szállodatulajdonosok távolról, szobánként vagy szobablokkonként változtathatják vagy telepíthetik a rendszerbeállításokat. A Pro:Centric Direct 3.0 rendszerrel a szállodatulajdonosoknak nem kell azzal bajlódniuk, hogy egy harmadik fél megoldásait integrálják, hiszen semmilyen más hotelmenedzsment-rendszer nem biztosít házon belüli IoT megoldást. A televíziók, a menedzsmentplatform és az IoT integráció mind egyetlen könnyen telepíthető rendszer részét képezik.

Szállodai kényelem hangutasításokkal

Számos szállodai vendég használja már saját otthonában is a Siri, az Alexa vagy a Cortana hangalapú asszisztenseket, a Pro:Centric Direct 3.0 rendszerrel pedig a szállodatulajdonosok ugyanezt a kényelmet vendégeiknek is biztosítani tudják. A beépített hangvezérlő rendszeren keresztül a látogatók egyszerű verbális utasításokkal irányíthatják a televíziót és a többi rendszerbe kapcsolt eszközt, így például nem lesz többé szükségük a távirányítóra ahhoz, hogy lefekvés előtt kikapcsolják a tévét. Amikor felkelnek, megkérdezhetik a készüléktől az aznapi időjárást és információkat kérhetnek a környékbeli látnivalókról is. Minden, ami a tévékészüléken történik önállóan, felhőben tárolt adatok használata nélkül jelenik meg, így a rendszeradatok mindig biztonságban vannak, megfelelve az európai adatvédelmi törvényeknek.

Wifi a vendégeknek és az alkalmazottaknak

A Pro:Centric Direct 3.0 rendszerrel a webOS okostévés platformmal ellátott televíziók wifi hot-spotként használhatók, ami leegyszerűsíti a vendégszobák hálózati lefedettségének bonyolult, de szükséges kérdéskörét. A szálloda közös tereiben elérhető hálózatok köztes funkciót tölthetnek be, extra lefedettséget biztosítva a vendégszobákban további hozzáférési pontok megvásárlása és telepítése nélkül. Nincs szükség jeltovábbítóra a különálló, virtuális helyi hálózatok (VLAN) létrehozásához sem, a szobánként elkülönített hálózatok pedig még biztonságosabb internethasználatot biztosítanak a hotelek és vendégek számára. A Pro:Centric Direct 3.0 rendszerrel a szállodatulajdonosok távoli eléréssel változtathatják meg a jelszavakat és a hálózatok neveit, kapcsolhatják ki vagy be őket, és ellenőrizhetik a csatornák jelerősségét. Ugyanezt különféle HSIA (High Speed Internet Access) hardverszolgáltatók vezérlőjén keresztül is megtehetik.

Újragondolt, népszerű funkciók

Az új funkciók bevezetésével az LG azokat a korábbi megoldásokat sem hagyta el, melyek első körben népszerűvé tették a Pro:Centric Direct rendszert, amely így továbbra is kényelmes és megbízható alternatívát kínál az eszközök távoli irányítására és személyre szabására. A Full HD minőségű témasablonok az új verzióban már beépítve találhatók meg, így immár az egész felhasználói felület ezt a képminőséget garantálja.

Az új LG Pro:Centric Direct olyan képességeket adott egy már népszerű platformnak, melyeket semmilyen más megoldás nem biztosít a piacon: ez a jelenleg elérhető legstabilabb, legrugalmasabb és legköltséghatékonyabb hotelmenedzsment-megoldás mind rádiófrekvenciás, mind internetalapú hálózatok esetén.