A legújabb kutatások is azt mutatják, számít a méret!

Az extra nagy méretű televíziók utáni vágy Franciaországban a legnagyobb, ahol a megkérdezettek 26 százaléka 65 hüvelyknél nagyobb méretű televízión élvezné kedvenc videós tartalmait.

A kutatás arra is kitér, hogy tízből egy ember státuszszimbólumként tekint egy elegáns, nagy méretű otthoni televízióra, ezzel megelőzte a rangsorban az okostelefonokat és tableteket (7%), a designer ruházatot (7%) és a drága, minőségi karórákat (6%) is.

„A feltűnő, kirívó, a szemet vonzó tárgyainkra hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint sikereink zálogaira. A “nagyobb jobb” ideológia eddig soha nem látott méreteket öltött a mai otthoni televíziózás és szórakozás világában, ezért sokaknak már nem csak az fontos, hogy mi jelenik meg a képernyőn, hanem az is, hogy milyen körülmények között élvezheti a kijelzőn látottakat”

– elemezte a válaszokat Emma Kenny, brit pszichológus, TV szakértő.

A kutatásban résztvevő európai országok közül Olaszországban vágynak a legtöbben a nagyobb méretű televízióra (57%), azonban ők hajlamosabbak túlbecsülni otthonuk méretét. A megkérdezettek 18 százaléka elismerte, hogy vásárolt televíziójuk túl nagynak bizonyult nappalijukba.

„A felhasználóknak már nem csak az a fontos, hogy a lehető legjobb minőségben élvezhessék kedvenc tartalmaikat, hanem az is, hogy egy elegáns, nappalijuk stílusához illő, lehetőleg minél nagyobb képernyőn tegyék meg. A Sony legújabb XG95 televíziója nem csak megfelel ezeknek az igényeknek, de X-Wide Angle† funkciója ugyanolyan képminőséget biztosít, bárhonnan is tekintenek a képernyőre. Ráadásul a Netflix Kalibrált Mód és az IMAX Enhanced program segítségével a nagy képernyős moziélmény otthonuk kényelmében is elérhetővé vált”