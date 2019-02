Bemutatkozik a Samsung 2019-es QLED TV kínálata

Az új termékek között megtalálható a 65-98 colos méretekben érkező QLED 8K Q950R televízió, valamint a 43-82 colos méretekben elérhető QLED 4K Q90/85/80/70/60R televíziók is. Az új termékek 2019 márciustól kezdve érkeznek Magyarországra.

A 2019-es kínálat kiemelt termékei közé tartoznak a QLED 8K, valamint a QLED 4K tévék. A 8K Q950R modelljei 65 colostól egészen 98 colos kivitelig érhetők el, míg a 4K Q90R, a Q85R, a Q80R, a Q70R és a Q60R modellek 43-tól 82 colos képernyőméretig terjednek. A teljes 2019-es QLED termékvonal összesen több mint 20 modellből áll.

A Samsung a felhasználói igényekre válaszul, hosszabb távú stratégiájának részeként a 2019-es kínálatban minden eddiginél nagyobb számú ultranagy TV érhető el. A HIS Markit által biztosított globális üzleti adatok alapján 2,1 millió 75 colos vagy nagyobb méretű TV került forgalomba 2018-ban, 2019-ben további 43 százalékos növekedés várható, így év végére 3 millió ultranagy televízió kerül a piacra. 2022-re ez a szám az 5,8 milliót is elérheti.

„Az elmúlt évben töretlen vásárlói bizalmat és szeretet tapasztaltunk a Samsung QLED TV-k iránt. A 2019-es QLED 8K és 4K kínálatunk választ jelent az ultranagy TV-k iránt mutatkozó egyre növekvő keresletre. Büszkén mutatjuk be vásárlóinknak az eddigi leginnovatívabb termékpalettánkat, melynek tagjai valóban magával ragadó vizuális élményt kínálnak.”

– mondta Jongsuk Chu, a Samsung vizuális kijelzőkért felelős üzletágának alelnöke.

A QLED élre tör: az új készülékek kiváló betekintési szöget és valódi mélyfekete megjelenítést kínálnak

A Samsung elkötelezett a QLED technológia folyamatos fejlesztése mellett, ennek megfelelően a 2019-es QLED tévék új, kiterjesztett betekintési tartományt nyújtó technológiával érkeznek, amely megváltoztatja a kijelzőt alkotó panelek struktúráját, így a háttérvilágítás fénye egyenletesen oszlik el a képernyőn. A fejlesztésnek köszönhetően a Samsung 2019-es QLED TV-i valódi mélyfekete árnyalatokkal és még szélesebb betekintési szöggel biztosítanak tűéles képeket. A 2019-es QLED tévék Direct Full Array technológiája lehetővé teszi, hogy a kontraszt arányát még finomabban szabályozzuk, így a fekete még mélyebb lesz, anélkül, hogy a színek elmosódnának.

A 8K modellek után már a Samsung új QLED 4K készülékei is az új fejlesztésű Quantum Processzorral érkeznek, amelynek köszönhetően a 4K tévék bármilyen forrásból származó tartalmat képesek átalakítani. A Mesterséges Intelligencia (AI) alapú felskálázási technológia segítségével az új QLED 4K TV-k optimalizálják az alacsonyabb felbontású tartalmak 4K képernyőkön történő megjelenítését, így a felbontáson túl a színek élénkségét, a képminőséget és a hangot is minden jelenetben.

A Samsung 2019-es QLED készülékei HDR10+ kompatibilisek. A HRD10+ technológia külön szabályozza az egyes jelenetek kontrasztját, így a világos jelenetek fényesebbek, a sötétek pedig még mélyebbek lesznek. A QLED 8K tévék támogatják már az új HDMI 2.1 (8K, 60P) szabványt is, míg a QLED 8K tulajdonosok akár a streaming szolgáltatók tartalmait is nézhetik 8K minőségben a 8K AI felskálázási technológiának köszönhetően.

Kényelem mindenek felett – Megújuló Bixby, iTunes és Apple AirPlay 2 támogatás

A 2019-es QLED tévék továbbfejlesztett intelligens asszisztense, az új Bixby lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén hozzáférjenek a kívánt tartalomhoz hangalapú utasítások segítségével.

Az újgenerációs Samsung Smart tévéken elérhető új iTunes Filmek és TV-műsorok applikációval a felhasználók hozzáférhetnek meglévő iTunes könyvtárukhoz, kedvükre válogathatnak, valamint vásárolhatnak vagy kölcsönözhetnek tartalmakat a szolgáltatáson keresztül. Az Apple AirPlay 2 támogatással a Samsung vásárlói könnyedén elérhetik és megjeleníthetik a Samsung Smart TV készülékükön az Apple eszközeiken tárolt tartalmakat.

Emellett a Samsung 2019-es Smart TV-i az Amazon Alexa és Google Assistant szolgáltatásokkal is kompatibilisek lesznek, így a felhasználók ezen szolgáltatásokon keresztüli hangvezérléssel is irányíthatják a készüléket.

A Háttér Mód még több művészeti és dekorációs lehetőséget kínál

A Háttér Módnak köszönhetően a Samsung QLED TV-i hozzáférést biztosítanak a legfrissebb hírekhez, időjárási adatokhoz, emellett pedig a felhasználók különböző fényképeket és műalkotásokat is megjeleníthetnek a képernyőn, mialatt a TV kikapcsolt állapotban van. A Háttér Módban egyedi témák széles választéka érhető el, melynek segítségével a vásárlók a saját ízlésüknek megfelelően díszíthetik otthonaikat, emellett pedig a kijelzőt zenével is szinkronizálhatjuk, ha éppen nem nézünk aktívan televíziót. A készülékre csatlakoztatott automatikus fényérzékelő az energiatakarékosság érdekében mindig a környezethez optimális fényerőre állítja be a képernyőt.

Az új The Frame QLED technológiával érkezik

A Samsung European Forumon a vállalat bemutatta a 2019-es The Frame készüléket is, amely már QLED kijelzővel kerül forgalomba.

Művészeti Módban a The Frame kijelzőjén művészeti alkotások, képek és festmények jelennek meg digitális formában. Ezek a műalkotások egy pillanat alatt művészeti galériává varázsolják a nappalinkat. A The Frame fényérzékelőjének köszönhetően a képernyő színei és fényereje mindig tökéletesen illeszkednek a szoba fényviszonyaihoz. A 2019-es The Frame a QLED kijelzővel kiváló képminőséget biztosít használat közben, míg kikapcsolt állapotban több mint 1000 műalkotáshoz nyújt hozzáférést.

A The Frame Art Store-on keresztül a felhasználók a világ legjelentősebb galériáinak, köztük a magyar Szépművészeti Múzeum jól ismert festményeihez férhetnek hozzá és ezekből választhatják ki, hogy mely műalkotás(oka)t szeretnék a televíziójuk segítségével viszontlátni a nappalijuk falán.

A Samsung 2019-es The Frame tévéje Magyarországon 2019 májusától lesz elérhető.

A Samsung 2019-es QLED TV készülékeiről további információ a www.samsung.com weboldalon érhető el.