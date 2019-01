A Samsung Smart TV-k beújítják az iTunes-t az alkalmazásaik közé

A gyártó 2018-as tévéin az újdonságok firmware frissítés után lesznek elérhetők. A Samsung Smart TV-ken debütáló iTunes Filmek és TV-műsorok (iTunes Movies and TV Shows) alkalmazás több mint 100 országban, míg az AirPlay 2 támogatás 190 országban lesz elérhető.

A Samsung Smart TV-k új, iTunes Filmek és TV-műsorok alkalmazásával a Samsung vásárlói hozzáférhetnek meglévő iTunes könyvtárukhoz és kedvükre válogathatnak az iTunes Store több százezres film- és sorozatgyűjteményéből, beleértve a 4K HDR filmek széles választékát is. Az iTunes Filmek és TV-műsorok alkalmazás gördülékenyen működik összhangban az olyan Samsung Smart TV szolgáltatásokkal, mint a Universal Guide, az új Bixby és a Search, így a felhasználók zavartalanul élvezthetik a Samsung platform lehetőségeit.

Az AirPlay 2 támogatással a felhasználók az Apple készülékeken található videókat, képeket, zenéket és podcastokat könnyedén szinkronizálhatják Samsung Smart TV-jükkel, beleértve a QLED 4K és a 8K TV-ket, a The Frame, valamint a The Sherif TV eszközöket, és egyéb Samsung UHD és HD modelleket is.

A Samsung a tévészegmens meghatározó szereplőjeként a Smart TV-vel a piac egyik legátfogóbb szórakoztató platformját nyújtja a felhasználók számára.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az iparág vezető szereplőivel dolgozhatunk együtt annak érdekében, hogy Smart TV felületeinken tartalmak és szolgáltatások széles skáláját hozzuk el a felhasználók számára. Az iTunes és AirPlay szolgáltatások segítségével több olyan tartalmat, értéket és nyitott platform lehetőséget hozunk el a Samsung TV és Apple felhasználók számára, amely mindenki számára ideális.”

– mondta Won-Jin Lee, a Samsung vizuális kijelzők üzletágának ügyvezető alelnöke.

„Izgatottan várjuk, hogy a Samsung Smart TV készülékeken keresztül világszerte még több felhasználóhoz juttassuk el az iTunes és az AirPlay 2 élményt, így az iPhone, iPad és Mac készülékek használói egy újabb felületen, nagyképernyőn élvezhetik a kedvenc tartalmaikat”

– mondta el Eddy Cue, az Apple Internetes szoftverek és szolgáltatások üzletágának ügyvezető alelnöke.