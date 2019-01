Az LG bemutatta a világ első feltekerhető OLED okosTV-jét a CES-en

Az LG a 2019-es CES-en újraértelmezi a tévé fogalmát, a dél-koreai vállalat ugyanis a szakkiállításon mutatja be a világ első feltekerhető OLED televízióját. A LG SIGNATURE OLED TV R (65R9 modell) megalkotását a vállalat piacvezető OLED-technológiája tette lehetővé, azonban nem egyszerűen egy, a kiemelkedő mérnöki tudást demonstráló készülékről van szó: a tökéletes kép- és hangminőség az egyedülálló formai lehetőségekkel kiegészülve teljesen új szintre emeli az otthoni televíziózás élményét.

A televíziózás legújabb korszaka egyértelműen a méretnövekedésről szól. Ahogyan javult a felbontás és a ahogyan a nézők mindinkább igényelték a házimozi-élményt, úgy lettek egyre nagyobbak a képernyők is. Mindez oda vezetett, hogy — amikor a készülékek épp nincsenek bekapcsolva — a nagyméretű, fekete téglalapok a szobák egyik legdominánsabb elemévé váltak. A gyártók ezt úgy igyekeztek ellensúlyozni, hogy egyre vékonyabb készülékeket terveztek és lassan, de biztosan a képernyők kávája is eltűnőben van.

Az LG először 2017-ben, a tapétaként falra simítható SIGNATURE OLED TV W bemutatásával lépett túl a tévékészülékek hagyományos koncepcióján, hiszen ez a modell már egyértelműen a képernyő egyszerűségére koncentrált úgy, hogy a szépség és a finom elegancia nem ment a teljesítmény rovására. Ezt az eredményt szárnyalja most túl a feltekerhető televízió, azaz az LG SIGNATURE OLED TV R. A készülék nevében szereplő R betű egyszerre több kulcsfontosságú tulajdonságra is utal: revolutionary – forradalmi újdonságot jelent az otthoni szórakozásban, redefining – újradefiniálja az otthoni teret azáltal, hogy egy gombnyomásra kinyitható (rise) vagy feltekerhető (roll-up).

A feltekerhető tévé valódi paradigmaváltást jelent, hiszen a nézőknek többé nem kell a falakhoz alkalmazkodniuk a készülék elhelyezésekor, sőt, immár arra sincs szükség, hogy egy helyiség enteriőrjét akkor is egy képernyő határozza meg, amikor az épp nincs használatban. Mindezt a SIGNATURE OLED TV R három különböző, a televíziózásban eddig példátlan használati módja — Full View, Line View és Zero View — is lehetővé teszi.

Full View módban a teljes képernyő látható, azaz ekkor élvezhető teljes mértékben az LG OLED tévéire jellemző páratlan kontaszt, színmélység és valósághű megjelenítés. A mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, AI) alkalmazásával tökéletesített, egyedülálló kép- és hangminőségről az LG második generációs α (Alpha) 9 processzora és gépi mélytanulási algoritmusa gondoskodik. Az LG AI-funkciókkal felvértezett idei tévékínálatában immár a hangutasításokkal irányítható Amazon Alexa is elérhető, de a készülék támogatja az Apple AirPlay 2 és a HomeKit alkalmazások használatát is. Az AirPlay 2 révén a felhasználók könnyen játszhatnak le videókat és zenéket akár az iTunes-on, akár más alkalmazásokon keresztül, vagy közvetlenül a saját Apple készülékükről. A HomeKit segítségével a tévé a Home applikáción keresztül vagy a Siri hanglapú asszisztenssel távirányítható.

Az ún. Line View módban a képernyő részben feltekerve marad, így továbbra is rendelkezésre áll az olyan speciális feladatok elvégzéséhez, amelyek nem igényelnek teljes képernyős használatot. Ilyen lehet például az óra vagy az aktuális időjárás megjelenítése, de okostelefonunkról megosztva akár kedvenc családi fotóinkban is gyönyörködhetünk a képernyőn.

Zero View módban a 65 hüvelykes képernyő egyáltalán nem látható, a feltekert megjelenítő teljes egészében eltűnik a talapzatban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a készülék egyáltalán nincs használatban: zenehallgatáshoz vagy más audiotartalmakhoz továbbra is rendelkezésre áll a tévé 4.2 csatornás, 100 wattos Dolby Atmos hangsugárzó-rendszere. A prémium színvonal a talapzat dizájnjában is tetten érhető, a szálcsiszolt alumínium készülékháztól kezdve a hangszórók minőségi gyapjú borításáig — a formatervet a dán Kvadrat stúdió jegyzi.

A CES 2019 látogatói maguk is megtapasztalhatják az új, LG SIGNATURE OLED TV R által kínált páratlan élményt január 8-11. között, az LG standján (LVCC Central Hall #11100).