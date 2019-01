Az idei CES-en mutatkoznak be az LG legújabb AI okostelevíziói

Az LG Electronics (LG) új szintre emeli az otthoni szórakoztatást legújabb, mesterséges intelligenciával (Artificial Intelligence, AI) felvértezett prémium televízióival, melyeket a 2019-es CES szakkiállításon mutat be. A vállalat második generációs α (Alpha) 9 intelligens processzora és a készülékekbe épített gépi mélytanulási algoritmus révén az új modellek még magasabb kép- és hangminőséget garantálnak. Az új algoritmus a lejátszott tartalom forrását és a készülék környezetét is elemzi, és ez alapján optimalizálja a képmegjelenítést a tökéletes házimozi-élményért.

Az LG 2019-es televíziói számos népszerű AI-szolgáltatáshoz biztosítanak hozzáférést a vállalat nyílt okostelevíziós platformján keresztül: nem csak a Google beépített hangalapú asszisztense, hanem immár az Amazon Alexa használatával is. A felhasználók a hangfelismerés funkció alkalmazásakor egyszerű szóbeli parancsok helyett valódi beszélgetést folytathatnak a készülékkel, az új kezelőfelülettel pedig közvetlenül a tévéről irányíthatják az okosotthon-eszközöket.

Az LG Z9, W9, E9 és C9 szériás OLED televízióiba épített második generációs α9 intelligens processzor (α9 Gen 2) az elődmodellekhez képest még jobb kép- és hangminőséget garantál a több mint egymillió vizuális adat feldolgozása nyomán kifejlesztett gépi mélytanulási algoritmusnak köszönhetően. A processzor a lejátszott tartalom forrásának felismerése és elemzése nyomán határozza meg a megfelelő képfeljavítási módszert, így optimalzálja a vizuális megjelenítést. Az LG 88 hüvelykes, 8K felbontású Z9 OLED televíziója a gyorsabb jelfeldolgozás révén valósághű, pontos, élénk és részletes 8K képminőséget garantál a beépített 8K-felskálázási és zajcsökkentési technológiáknak köszönhetően.

A tartalomforrás azonosításán és elemzésén túl az új processzor annak köszönhetően képes a környezeti jellemzőknek megfelelően finomhangolni a tónusgörbét és optimalizálni a fényerősséget, hogy ismeri, az emberi szem miként érzékeli a képeket különféle környezeti megvilágításban. A processzor a tévé környezeti fényérzékelőjét használja a fényszint mérésére, és automatikusan módosít a fényerősségen, ha erre szükség van. Az α9 Gen 2 intelligens processzor a HDR tartalmak esetén úgy állítja be a fényerősséget, hogy a legsötétebb jelenetek is hihetetlen kontraszttal, részletességgel és színmélységgel jelennek meg, még a legvilágosabb helyiségekben tévézve is. A Dolby Vision tartalmak megjelenítéséről a Dolby legújabb, a beállításokat automatikusan módosító, intelligens technológiája gondoskodik, az LG televíziói így változó környezeti megvilágítás esetén is tökéletes HDR-élményt nyújtanak.

A hangminőséget egy olyan intelligens algoritmus teszi teljessé, amely képes a kétcsatornás hangot akár virtuális 5.1-es térhangzássá alakítani. A második generációs α9 intelligens processzor a műsor típusától függően optimalizálja és teszi tisztává a hangzást, legyen szó mozifilmről, sorozatról vagy akár tévéhíradóról. A felhasználók a szoba adottságaihoz illően módosíthatják a hangbeállításokat, de ezt a feladatot intelligens tévékészülékükre is rábízhatják, amely saját pozíciója alapján állítja be az ideális értékeket. Az LG idén debütáló prémium készülékei ezúttal is megkapták a Dolby Atmos technológiát, amely elképesztően valósághű hangzást, ezáltal pedig valódi házimozi-élményt teremt.

Az elsőként a 2018-as ThinQ AI televíziókban debütált Google Asszisztens idén is a termékkínálat minden modelljében megtalálható, a felhasználók így egyszerű hangutasításokkal végezhetnek el napi feladatokat, böngészhetnek a neten vagy irányíthatják a kompatibilis okoseszközöket. Az okostévé-tulajdonosoknak többé nem lesz szüksége telefonra a pizzarendeléshez: ezt akár tévénézés közben is megtehetik anélkül, hogy kilépnének a képernyőn futó műsorból.

Az LG idén kiterjeszti a mesterséges intelligencia terén kötött partnerkapcsolatait: a 2019-es ThinQ AI televíziókon már az Amazon Alexa is elérhető lesz, a felhasználók így még több hangalapú szolgáltatás közül választhatnak. A távirányító Amazon Prime Video gombjának megnyomásával a vásárlók irányíthatják okosotthon-eszközeiket, kérdéseket tehetnek fel és több tízezer tartalomhoz férhetnek hozzá, de saját Alexa-rutinjukat is összeállíthatják az ébresztéstől a közlekedési információkon keresztül a kedvenc tévécsatornájuk megnyitásáig, csupán hangutasításokkal. Az Alexával egyszerűen szervezhetjük a családi programokat, ellenőrizhetjük a rendeléseinket az Amazonon vagy egyetlen hangutasítással lefoglalhatunk egy szobát a következő utazásunkra.

A LG 2019-es ThinQ AI televízióban debütáló speciális hangfelismerés funkcióval minden korábbinál könnyebb megkapni a megfelelő válaszokat, hiszen egyszerű szóbeli utasítások helyett valódi beszélgetést folytathatnak a készülékkel. A szövegkörnyezet értelmezésével a készülékek bonyolultabb kéréseket is képesek megválaszolni anélkül, hogy a felhasználónak egy sor parancsot kellene megismételnie. A szolgáltatás több mint 140 országban lesz elérhető az LG ThinQ AI televíziókon.

A második generációs α9 intelligens processzor az LG 2019-es 75 hüvelykes, 8K felbontású zászlóshajó LED LCD készülékében, az SM99-ben is helyet kapott. Az LG 2019-es prémium LED LCD tévékínálata (SM9X és SM8X szériák) egyébként új elnevezéssel, NanoCell TV néven kerülnek forgalomba. Ez a név egyszerre utal a NanoCell technológia által nyújtott kiemelkedő képminőségre, a pontos színvisszaadásra (NanoColor) és a széles betekintési szögre (NanoAccuracy), valamint az extravékony kávára és a karcsú kialakításra (NanoBezel). Az LG nanocellás televízióinak kép- és hangminőségéről az új gépi mélytanulási algoritmus és a ThinQ által nyújtott felhasználói élmény mellett a beépített mesterséges intelligencia is gondoskodik.

A beépített HDMI 2.1 csatlakozón keresztül minden 2019-es OLED televízió, és több NanoCellás készülék is támogatja a magas képfrissítési rátájú (High Frame Rate, HFR) megjelenítési technológiát. Az eredmény a gördülékenyebb és tisztább képi megjelenítés: másodpercenként 120 képkockával a gyors mozgások, például sportközvetítések és akciófilmek tökéletesen megjeleníthetőek a képernyőn. Az eARC támogatás miatt nincs szükség külön audiokábelekre, hiszen a HDMI kábelen keresztül oda-vissza küldhető a jel a televízió és a hangrendszer között, így a házimozi-rajongók egyszerre évezhetik az összekapcsolhatóság kényelmét és a kivételesen részletes és pontos, minőségi hangzást. A készülékek kiváló választást jelentenek a gamerek számára is, hiszen kompatibilisek a játékok gördülékeny megjelenítéséhez szükséges változó képfrissítési rátával (variable refresh rate, VRR) és az automatikusan csökkentett késleltetésű (automatic low latency mode, ALLM) üzemmóddal — más néven játékmóddal —, a televíziók így videojáték közben is valósághű és folyamatos képet biztosítanak, késleltetés nélkül.

A 2019-es CES látogatói maguk is megtekinthetik az LG 2019-es ThinQ AI televízióit január 8. és 11. között, a Las Vegas Convention Center #11100 számú standján.