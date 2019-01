Ismét bővül a Samsung HDR10+ családja, mely már több mint 40 taggal büszkélkedhet

Az online streaming- és tartalomszolgáltató, valamint félvezető- és chipgyártó partnerekkel is bővülő ökoszisztéma minden eddiginél élethűbb képminőséget tesz elérhetővé a felhasználók számára. A program emellett új piaci szegmensekbe is eljuttatja a HDR10+ technológiát.

A Samsung tavaly júniusban indította el HDR10+ minősítési programját a 20th Century Fox-szal, valamint a Panasonic-kal együttműködve. A HDR10+ mára már a Samsung újgenerációs szabványtechnológiája a képfeldolgozás területén: a jelenetről jelentre optimalizált fényerőszintnek és kontrasztokoknak köszönhetően a Samsung televíziók fényesebb kiemeléseket, valamint mélyebb sötét színeket képesek megjeleníteni a mélység és a valósághű képi világ élményéért.

Az új partneri megállapodásoknak köszönhetően a felhasználók hamarosan minden eddiginél több tartalomhoz férhetnek hozzá élénk és valósághű színekben. Az európai streaming szolgáltató, A Rakuten TV 2019 első felében már HDR10+ tartalmakat is kínál felhasználóinak. A FÁK országok, valamint Kelet-Európa egyik legnagyobb OTT/VOD (Over-the-top tartalom / Video on demand) szolgáltatója, a MEGOGO a HDR10+ minősítés utolsó lépéseiben jár, így a közeljövőben HDR10+ tartalmakat is nyújt majd, amelyek a Samsung Smart TV-ken is megtekinthetők lesznek.

A Samsung 2017-ben indította el az Amazonnal közösen prémium streaming szolgáltatását. A Prime Video lett az első tartalommegosztó szolgáltatás, amelyen az előfizetők minden 4K (UHD) videót HDR10+ minőségben érhetnek el. Az Amazon a 2018 októberében bemutatott Amazon Fire TV Stick 4K streaming adaptert is HDR10+ támogatással látta el. A szintén HDR10+ partner Warner Bros. Home Entertainment eddig több mint hetven HDR10+ kompatibilis filmet mutatott be, digitális kínálatuk pedig a tervek szerint már száznál is több HDR10+ filmet tartalmaz majd a jövő év elején.

A Samsung a főbb okostelefonchip-gyártókkal is együttműködik. A félvezető- és telekommunikációs eszközöket gyártó amerikai Qualcomm, a HDR10+ szövetség tagjaként a közelmúltban jelentette be, hogy legújabb lapkakészlete, a Snapdragon 855 HDR10+ támogatást kap. Nagy-Britannia vezető innovációs vállalata, az Arm, amely már korábban is sikeresen együttműködött a Samsung System LSI-vel, szintén csatlakozik a HDR10+ programhoz, tovább növelve ezzel a HDR10+ befolyását a mobilpiacon.

A Samsung decemberben egy új HDR10+ központ építését kezdi meg Kínában a nemzeti fogyasztói elektronika tesztelési és ellenőrzési központjával, a TIRT-tel közösen. Az új létesítménynek köszönhetően az olyan kínai televíziógyártók, mint a Hisense, a TCL és a Konka is könnyebben részt vehetnek majd a minősítési eljárásban, amely a HDR10+ ökoszisztéma terjedését segíti elő. A kínai központ az idén megnyitott koreai, japán és amerikai központokat követi a sorban.

“Ahogyan a HDR előtérbe kerül, mint a kiemelkedő képminőség egyik legfontosabb technológiája, a Samsung HDR10+ formátuma is egyre nagyobb figyelmet kap. A HDR10+ technológiát már számos iparág nagyvállalata elismerte. A Samsung célja, hogy az eddig elért sikerekre építve megszilárdítsa vezető szerepét a HDR technológiát alkalmazó vállalatok között, és ezáltal megerősítse jelenlétét a globális televíziópiacon.”

– mondta Hyogun Lee, a Samsung vizuális kijelzők üzletágának alelnöke.

Magyarországon a Rakuten TV 2019 első felétől lesz elérhető.