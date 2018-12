A Samsung már most megmutatja nekünk, milyen menő okostévékkel nyitja az újévet

A Samsung lifestyle tévécsaládjának két zászlóshajója, a The Frame és a Serif TV-k túlmutatnak a hagyományos televíziókon: letisztult formatervezésüknek köszönhetően eleganciával töltenek meg bármilyen életteret. A kifinomult dizájnt és a kiemelkedő teljesítményt kínáló, a felhasználók napi rutinjához tökéletesen alkalmazkodó televíziók a 2019-es CES rendezvényen debütálnak a Samsung kiállítóterében.

“A kizárólag a technikai jellemzőkre koncentráló hagyományos televízókkal ellentétben az új készülékek multifunkciós lifestyle felületként olvadnak bele a felhasználók mindennapjaiba. A továbbfejlesztett lifestyle funkciókkal rendelkező The Frame és Serif TV új fejezetet nyitnak a tévék történetében.”

– mondta el Jongsuk Choo, a Samsung vizuális kijelzőkért felelős üzletágának alelnöke.

A The Frame televízió újragondolva

Ha nem televíziós műsorokat vagy filmet nézünk rajta, Art Mode üzemmódban a The Frame kijelzőjén művészeti alkotások, képek és festmények jelennek meg digitális formátumban. Ezek a műalkotások egy pillanat alatt művészeti galériává varázsolják a nappalinkat. A The Frame fényérzékelőjének köszönhetően a képernyő színei és fényereje mindig tökéletesen illeszkednek a szoba megvilágításához, így a különböző alkotások is a lehető legtermészetesebben jelenhetnek meg a televízión.

Az idei The Frame televíziók a kristálytiszta QLED képminőséggel érkeznek, így az új készülékek nemcsak 100% Színgazdagságot biztosítanak, hanem a kontrasztokat is mélyebben, a fekete színt pedig sötétebben jelenítik meg. A felhasználók egyszerre élvezhetik a tartalmat prémium minőségben és ékesíthetik otthonaikat művészeti alkotásokkal a televízió kikapcsolt állapotában.

A The Frame Art Storevilágszerte elismert és nagynevű galériákkal működik együtt, ezzel hozzáférést biztosítva több mint 1000 művészeti alkotáshoz. Az Art Store kínálata a közelmúltban bővült az olaszországi Uffizi Galéria, a hollandiai Van Gogh Múzeum, az új-zélandi Te Papa múzeum, valamint a magyarországi Szépművészeti Múzeum válogatott mesterműveivel is. A Samsung újabb és újabb galériákkal tervez együttműködést a jövőben, annak érdekében, hogy minél több műalkotást kínálhasson vásárlóinak.

A Samsung mesterséges intelligenciára épülő hangvezérlésű platformjának, a Bixby-nek köszönhetően a The Frame televízió fejlett okosfunkciókkal is rendelkezik. A felhasználók egyszerű hangalapú utasításokkal irányíthatják a tévét, illetve érhetnek el tartalmakat, amelynek köszönhetően a tévénézés gördülékenyebb, élvezetesebb lesz.

SERIF TV

A Serif TV-t a világ legjobb ipari bútortervezői közé tartozó párizsi designer testvérpár, Ronan és Erwan Bouroullec közreműködésével fejlesztette a Samsung. A televízió 2016-ban elnyerte a nívós iF Design Díjat, a Wallpaper Design Díjat az Egyesült Királyságban és a Good Design Díjat Japánban. A Serif TV így az első Samsung televízió, amely ezekben a tekintélyes elismerésekben részesült.

A 2019-es Serif TV képminősége tovább javult, köszönhetően a legmodernebb QLED technológiának. A Samsung QLED TV-k díjnyertes funkciója, a Háttér mód szintén megtalálható a készülék továbbfejlesztett funkciói között, ami így hozzáférést biztosít a legfrissebb hírekhez, időjárási adatokhoz, emellett pedig azt is lehetővé teszi, hogy a televízió kikapcsolt állapotban tökéletesen belesimuljon otthonunk életterébe.