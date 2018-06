Végre nekünk halandó embereknek is elérhető lesz a Samsung ‘The Wall Professional’ kijelző

A Samsung az InfoComm 2018 kiállításon mutatta be a The Wall Professionalt, a moduláris, MicroLED kijelzőt, melynek mérete akár több száz colosra is bővíthető, miközben lenyűgöző fekete színt, fényerőt és kontrasztot biztosít bármely kereskedelmi környezetben.

The Wall Professional: A kijelző technológiájának jövője

A CES 2018 egyik legnépszerűbb termékének üzleti felhasználásra tervezett változata, a The Wall Professional kijelző, melynek moduláris kialakítása konfigurálható és testre szabható. A készülék kiváló fekete színt és képtisztaságot biztosít világos és sötét fényviszonyok között egyaránt. A The Wall stílusos kialakítása modernizálja a belső tereket, a vállalati előcsarnokoktól kezdve a múzeumokon és galériákon át, a luxus üzlethelyiségekig. A kijelző HDR10+ technológiája és a MicroLED pixel egységek 1600 nites fényerőt, kiváló képi- és színmegjelenítést eredményeznek szűrők vagy háttérvilágítás nélkül.

Lenyűgöző fekete – A fekete kiemeli a részletekben rejlő nüánszokat, ezért a The Wall ezt a színt hangsúlyozza. A kivételesen fekete alap a speciálisan alacsony visszaverődésű fekete technológiával ötvözve tiszta, páratlanul kontrasztos és részletes fekete színt biztosít.

Lenyűgöző színvilág – A valódi részletek a színekben rejlenek. A színtisztaság és a színtartomány terén a The Wall kétszeresen felülmúlja a hagyományos LED-eket: élénk, mégis természetes színeket biztosít a lenyűgöző vizuális élmény érdekében.

Bámulatos kifinomultság – A The Wall iparágvezető képalkotó motorja, mint a fejlett HDR képfinomítás, vagy a HDR10+ megoldás, intuitívan képes elérni az optimális csúcs fényerőt, és kiemelkedően pontos szürkeárnyalatos megjelenítést tesz lehetővé az élethű ábrázolás érdekében.

MagicINFO 6: Egyszerűbb tartalomkészítés és -kezelés

A Samsung legújabb tartalomkezelő platformja, a MagicINFO 6 lehetővé teszi az üzleti felhasználók számára, hogy bárhol kényelmesen készítsenek tartalmakat, majd időzítsék és megosszák azokat a digitális kijelzőkből álló hálózaton. A TIZEN 4.0 alapú platformot távolról is egyszerűen irányíthatjuk, legyen szó szoftveres vagy hardveres feladatokról, így a tartalmak gyártásáért felelős csapatok távolról is frissíthetik a megjelenített üzenetek kivitelezését és ütemtervét. A MagicINFO 6 a világon szinte egyedülálló módon a hibaelhárításokhoz szükséges ellenőrzésekkel támogatja az eszközt. A platform az összes TIZEN 4.0 operációs rendszerrel rendelkező Samsung kijelzővel kompatibilis, így a The Wall Professional, az új QMN és QBN intelligens UHD és az IF sorozatú LED kijelzőkkel is.

Dual Sided Outdoor Signage: kétszer annyi hirdetési felület, még több bevétel

Az InfoComm 2018 konferencia résztvevőinek lehetősége nyílik elsőként megtekinteni a Samsung Dual Sided Outdoor Signage kijelzőjét is. A TIZEN 4.0 operációs rendszer alapú eszköz 85 colos átmérővel rendelkezik, és egyedülálló hirdetési felületként szolgál majd a buszmegállókban vagy akár az utcai padok esetében is. A hirdetéshordozó célja, hogy a kétoldali megjelenítésnek köszönhetően a lehető legtöbb bevételt generálja a hirdetőknek.

Intelligens UHD kijelző: Nagy teljesítményű és többfunkciós élmény

Az új, szintén TIZEN 4.0 operációs rendszer alapú QMN (500nit-es fényerővel) és QBN (350nit-es fényerővel) intelligens UHD kijelző sorozatok még élesebben és tisztábban jelenítik meg a tartalmakat. A készülék kiváló választás azon felhasználók számára, akik nagy teljesítményű és könnyen átalakítható, többfunkciós eszközöket keresnek. Intelligens motorjuknak köszönhetően a kijelzők bármilyen forrásból származó FHD tartalmat élesebb, tisztább UHD minőségre javítanak fel, így manuális beavatkozás nélkül, rögtön a legjobb képminőséget biztosítják. Az intelligens UHD kijelzők júniustól érhetők el világszerte.

IF széria LED kijelző: Rendkívüli képminőség

A Samsung a kiállításon bemutatta az Egyesült Államokban júniustól elérhető IF LED kijelző sorozatát (P1.2-es modell) is, amely tovább csökkenti a pixelek közötti távolságot. A kiváló kijelzők kompakt, könnyen kezelhető kialakítással, a Samsung élvonalbeli videófeldolgozási megoldásaival, valamint HDR képtechnológiával érkeznek, hogy a kiemelt tartalmakat még élesebben és kifinomultabban jelenítsék meg. A készülék a speciális jelenetenkénti adaptációs technológiának köszönhetően minden egyes tartalmi egységnél optimalizálja a megjelenített színek közötti átmenetet és a fényerő szintjét, hogy a lehető legrészletesebb, legvalósághűbb képet biztosítsa.