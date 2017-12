Ezeket a szempontokat tessék figyelembe venni új TV vásárlásakor

A Samsung Dél-Koreában végzett felmérése rámutatott a tévévásárlást leginkább befolyásoló szempontokra, melyek egyúttal formálják is a tévépiaci trendeket. Egyre növekvő igény figyelhető meg a nagy méretű UHD televíziók iránt, és a készüléken elérhető kényelmi funkciók is kulcsfontosságúak a döntéskor.

Nagyméretű UHD tévék mindenek felett

A GfK és az NPD piackutató cégek megállapították, hogy idén január és augusztus között az 55 colosnál nagyobb tévék tették ki a globális eladások 40 százalékát. Észak-Amerikában az eladott tévék 50 százaléka 55 colosnál nagyobb átmérőjű volt, 30 százalékuk átmérője pedig a 60 colt is meghaladta.

A kutatásból az is kiderült, hogy az FHD (Full High Defintion) felbontású televíziók helyett egyre inkább az UHD (Ultra High Definition) felbontású tévéket választják a vásárlók. A tévépiac globális bevételének 50 százalékát az UHD tévék eladása hozza, Észak-Amerikában, Európában és Dél-Koreában ez a szám 60-70 százalék.

A Samsung adatai szerint, a Magyarországon értékesített 55 colosnál nagyobb készülékek részaránya egyelőre még elmaradt a nyugati trendektől, de már nálunk is dinamikusan közelít az európai átlaghoz. Ugyanakkor a hazánkban eladott UHD televíziók már az értékesített tévék harmadát teszik ki.

Elsődlegesek a kényelmi funkciók

A vásárlók szerint az egyik legfontosabb tényező a tévé kiválasztásakor, hogy a készüléket egyszerűen és könnyen lehessen használni. A Samsung amerikai és német piacokon végzett több mint ezer potenciális tévévásárlót bevonó kutatása szerint az egyik legnagyobb negatívumot a készülékekhez tartozó kábelrengeteg jelenti, de ugyanígy eltántoríthatja a fogyasztókat a vásárlástól, ha egy adott készülékhez nem, vagy nehezen csatlakoztatható egyéb elektronikus eszköz vagy nehézségek adódnak a tévén történő navigációban.

A globális trendeket követve

A Samsung az aktuális globális trendek figyelembevételével őrzi meg vezető szerepét a nemeztközi tévépiacon. Idén január és augusztus között a gyártó tévé üzletágának piaci részesedése tette ki a globális tévépiac 34 százalékát, amely nagyobb, mint az utána következő két vállalat összesített piaci részesedése. Globális szinten a Samsung tévéeladásainak 42 százalékát 60 colosnál nagyobb tévéinek köszönheti, az eladott tévéknek 38 százaléka pedig UHD felbontású.

A Samsung tévépiaci stratégiájának alapja, hogy a legnagyobb választékban kínál nagyméretű tévéket hagyományos és ívelt kivitelben is, erre jó példák a vállalat csúcstechnológiás QLED TV-i, valamint a 65, 75 és 82 colos átmérővel rendelkező UHD tévéi is. A Samsung díjnyertes kényelmi funkciói – mint az Észrevétlen Csatlakozás, amely megszünteti a kábelrengeteget vagy a One Remote univerzális bluetooth-os távirányító, amellyel könnyedén irányíthatjuk a tévé összes kiegészítőjét – a felmérés szerint szintén a vásárlók kedvencei közé tartoznak.

„A QLED TV eladások jelentősen megnövekedtek az év második felében. A Samsung üzleti stratégiája a tévépiac nemzetközi trendjein alapul, így tökéletesen megfelel a vásárlók gyorsan változó igényeinek.”

– mondta el Rózsa Márton, a Samsung Magyarország szórakoztató elektronikai üzletágának vezetője.