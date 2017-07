40 éve várunk erre az újításra!

1977 nyarán vezették be a piacra a Xerox 9700-at, a vállalat első kereskedelmi forgalomba került lézernyomtatóját, amely elindította a digitális nyomtatás máig tartó sikerszériáját, és megteremtette azt az üzletágat, ami még napjainkban is több mint 120 milliárd dollár éves bevételt termel világszerte.

A kezdetek egészen 1969-ig nyúlnak vissza. Abban az évben kapta a Xerox 31 éves mérnöke, Gary Starkweather azt a feladatot, hogy javítson az akkori faxberendezések sebességén. A kutatásai azonban nemsokára új irányt vettek. A szakembert egyre inkább azt kezdte el foglalkoztatni, hogy olyan gépet alkosson, ami nem csupán gyors másolatot készít és továbbít, mint a fax, hanem a személyi számítógéphez csatlakoztatva újra és újra eredeti dokumentumot állít elő. Ez az ötlet, és egy fénymásoló teljes átalakítása adta a megoldást a lézernyomtatás kifejlesztéséhez, ami korszakalkotó innovációnak bizonyult és végérvényesen megváltoztatta az üzleti kommunikáció lehetőségeit.

A technológia megalkotását követően még évekig tartottak a fejlesztések a Xerox kaliforniai kutatóbázisán, a PARC-ban, hogy a két prototípus után egy sorozatgyártásba helyezhető modellt állítsanak elő. Erre az újabb mérföldkőre 1977-ig kellett várni, amikor is minden apró részletre kiterjedő előkészítés után debütálhatott az üzleti felhasználók számára ajánlott, a mindennapi munkában használható lézernyomtató, a Xerox 9700-as. A gép 120 oldal per perces sebességével, automatikus kétoldalas nyomtatási funkciójával, 300 dpi-s felbontásával, lapadagolási megoldásával, illetve a grafikus tartományok kinyomtatásának opciójával technikai áttörést hozott a dokumentumkezelés területén. Húsz éven át tartó karrierje során a Xerox történelmének egyik legsikeresebb terméke lett. Évente több mint egymilliárd dolláros bevétele származott a vállalatnak a készülék eladásából. Fontos szerephez jutott a számlanyomtatásban, illetve a banki, pénzügyi nyomtatványok előállításában, miután a változó adattartalmú anyagok kinyomtatására is alkalmas volt köszönhetően a dokumentumok személyre szabhatóságát biztosító funkciónak.

A ma már nyugodt nyugdíjas éveit töltő feltálaló, Gary Starkweather, akit Amerikában 2012-ben beválasztottak A Feltalálók Nemzeti Dicsőségcsarnokának tagjai közé is, a kerek évforduló kapcsán megjegyezte, hogy annak a bejelentés pillanatától fogva tudatában volt, hogy sikerült egy jelentős technológiai mérföldkövet letenni, de azt akkor még nem sejtette, milyen jövő vár a lézernyomtatásra. Hozzátette, az azért bizakodásra ad okot, hogy negyven év után is létezik és erős piaci pozíciókkal rendelkezik a lézernyomtatás, miközben a dokumentumkezelési szektor folyamatos átalakuláson megy keresztül az egyre digitalizálódó világban.

A lézernyomtatás feltalálása további ösztönzést adott a Xerox számára, hogy feszegesse a technikai határokat és olyan készülékekkel, megoldásokkal lépjen a világ elé, amelyek könnyebbé, egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a munkafolyamatokat, illetve hozzásegítik a vállalkozásokat a hatékonyságuk növeléséhez. Ennek az innovatív gondolkodásnak, és a lézertechnológia továbbfejlesztésének az újabb állomása idén a 29 új ConnectKey® kompatibilis nyomtató, illetve multifunkciós berendezés bevezetése is, amelyek már napjaink üzleti kihívásaira adnak választ, és hozzásegítik a különböző méretű vállalatokat ahhoz, hogy biztonságos, helytől függetlenül használható megoldásokkal, felhő-kapcsolattal, termelékenységet támogató funkciókkal és applikációkhoz való hozzáféréssel növeljék az eredményességüket.