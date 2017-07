Az okos nyomtatók teljesen átalakítják az irodai munkát

A céges kettéválás után a digitális technológiára fókuszáló nagyvállalat átfogó portfólió-fejlesztésbe vágott bele az irodai készülékeit érintően, aminek eredményeként a piacon eddig nem látott modellcserét hajtott végre.

Tavasszal 29 ConnectKey® kompatibilis nyomtató, illetve multifunkciós berendezés bevezetése kezdődött meg, amelyeket egytől-egyig abban a szellemben alkottak meg a fejlesztők, hogy azok a megváltozott elvárásoknak megfelelve okos munkahelyi asszisztensekként segítsék az egyre inkább virtualizálódó irodai dokumentumkezelési folyamatokat.

A gépek folyamatosan mutatkoznak be világszerte, és ennek megfelelően már Magyarországon is elérhető a legújabb, a kis-és közepes méretű munkacsoportoknak ajánlott VersaLink® C7000 színes nyomtató, aminek a legfőbb erősségei a távmunka támogatás, illetve az applikációkkal való bővíthetőség. Mindkettő kiemelt jelentőséggel bír a vállalkozások számára, miután napjainkban szinte már alapelvárás, hogy bármikor, bárhonnan lehessen nyomtatási feladatokat végrehajtani, illetve az is, hogy az egyedi, egyéni igényeket képes legyen kiszolgálni az adott berendezés. Mindezeknek megfelelve a tablet szerű érintőképernyős kezelőfelülettel ellátott VersaLink® C7000-nak a gyorsasága (35 színes, vagy fekete-fehér oldal kinyomtatása egy perc alatt), illetve a felbontása (1200×2400 dpi) mellett az is előnye más, hasonló kategóriájú készülékekhez képest, hogy támogatja az Apple AirPrint, a Google CloudPrint, a Xerox Service Plug-in for Android, az NFC Tap to Pair és a Mopria mobil nyomtatási megoldások használatát. Továbbá elérést biztosít a Google Drive, a Microsoft OneDrive és a Dropbox felhő-szolgáltatókhoz is. Mindezeket a teljes biztonság szavatolása mellett, miután a gép átfogó védelemmel rendelkezik és a biztonságos nyomtatási funkció, valamint a kártya hitelesítés révén folyamatosan kontroll alatt tarthatóak a hozzáférések, illetve a berendezés sérülékeny pontjai.

A digitális platformokon zajló dokumentumkezelési folyamatok menedzsmentje, a funkciók bővítése és a legújabb elvárásokhoz való igazítása, vagy éppen azok meghaladása a Xerox számára a jövőben is az egyik leginkább követendő cél. A vállalat szakemberei abban látják a továbblépés lehetőségét, ha olyan berendezéseket kínálnak a napi munkához, amelyek segítségével az emberek könnyen, egyszerűen, gyorsan, és egyúttal biztonságosan férhetnek hozzá a nekik fontos információkhoz, miközben a munkafolyamataikat a saját speciális műveleteikre szabva alakíthatják ki. A trendeket figyelve a gyorsan alkalmazkodó, perszonalizált és okos együttműködésekre képes dokumentumkezelő készülékek nélkül pár éven belül már elképzelhetetlen lesz a hatékony munkavégzés.