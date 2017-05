A tökéletes Wi-Fi nem csak a nagyoknak jár

Új duál rádiós hozzáférési pontot vezetett be a piacra a tajvani Zyxel. Az NWA1123-AC PRO duál rádióval, telepítési varázslóval és többféle felhelyezési lehetőséggel segíti a kisvállalkozásokat a hibamentes és gyors hálózatok kiépítésében.

Rugalmas telepítés, optimalizált lefedettség

Habár a vezeték nélküli lefedettség kiépítésének legjobb módja a professzionális szakértelem bevonása, gazdasági okokból a kisvállalkozások ezt gyakran nem engedhetik meg maguknak. Az NWA1123-AC PRO telepítését a nem „tech-függő” cégek is egyszerűen elvégezhetik, felhasználóbarát jellemzőinek köszönhetően. Az eszköz a mennyezetre és az oldalsó falakra is könnyedén rögzíthető, megkímélve ezzel a tulajdonosokat a padlóba épített megoldások viszontagságaitól. Az állítható antenna karakterisztikája miatt a lehetséges legjobb lefedettség szinte bárhol elérhető: azokon a helyeken, ahol az Ethernet vagy az elektromos áramot vezető kábelek nem teszik lehetővé a vezetékes kapcsolatot, a vezeték nélküli móddal kapcsolódik a hálózathoz az AP. Azokon a helyeken pedig, ahol a tápegységek éppen nem elérhetők, az NWA1123-AC PRO PoE tápellátással is működhet.

Egyszerű és kényelmes hálózati menedzsment

Az új hozzáférési pont az ingyenesen letölthető Zyxel One Network és ZON segédeszközökkel egyetlen felületről vezérelheti az AP-t. A telepítési varázsló hat lépésben segít az installáció során. Az ultravékony -32mm- fehér színű esztétikus dizájn könnyedén illeszkedik a kis helyiségekhez és összhangban van a modern irodadekorációval is.

„Az NWA1123-AC PRO hozzáférési ponttal segíteni akartunk a kisvállalkozások és otthoni irodák részére, hogy maximálisan kihasználhassák a hálózatukban rejlő lehetőségeket.”

– mondta Treso Tamás, a Zyxel regionális channel értékesítési menedzsere. Hozzátette: