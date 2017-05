Okos otthon után itt vannak az okos irodák

Ma már nem csak otthonainkra igaz ez, hanem a munkavégzés helyeként szolgáló irodákra is. Az okos otthonok és irodák színvonalas megvalósításával nem csak a költséghatékonyság és a kényelem a cél, hanem a környezet védelme is. A megfelelő rendszerek kiépítésével csökkenthető ökológiai lábnyomunk, s így a fenntartható fejlődés érdekében is sokat tehetünk.

Távolról vezérelhető rendszerek

Az intelligens házak a korszerű épületautomatizálási megoldásokkal a felhasználók tökéletes kényelmét szolgálják. A távolról vezérelhető rendszereknek köszönhetően az ingatlan tulajdonosa előre beállíthatja a klímát, a fűtést, hogy hazaérkezve kellemes belső mikroklíma fogadja. Nem csak a hűtés- és fűtésvezérlés terén jut azonban szerep az okos otthonoknak, hanem tulajdonképpen bármely rendszer kapcsán, amely helyet kaphat egy ingatlanban. A kapuk és elektromos zárak éppen úgy vezérelhetőek, mint a szellőztetés, a kamerarendszerek, vagy a redőnyök. A szauna, a jakuzzi, az automata öntözés is előre programozható, és elérhető okos készüléken keresztül.

Okos irodák a biztonság szolgálatában

Napjainkban a magáncélú ingatlanokon túl már irodaházakban, ipari épületekben és turisztikai célú komplexumokban is egyre nagyobb igény mutatkozik az okos-megoldások iránt – írja az in-management iroda értékesítő portál. Az otthonok esetében már megszokott minimalizált energiafogyasztás, a hűtő-és fűtőrendszer optimalizálása éppen úgy fontos követelmény az okos irodákkal szemben is, mint a kellemes belső környezet megteremtése, a biztonsági rendszerek felügyelete és persze a munkaidő nyilvántartás automatizálása. Természetesen egy sor olyan terület van, melyek az irodák jellegéből, eszközeiből, valamint az ott folyó munkából adódóan másféle megoldásokat igényelnek. Az épület védelme legalább olyan fontos, mint a sokszor nagy értéket képviselő számítógépek, laptopok, irodai eszközök biztonsága. Az információbiztonság a cég piacképességének lényegi részét képezi, s ezzel összefüggésben az irodaházba történő belépés kontrollja mellett sem mehetünk el.

Fókuszban az emberi tényező

Az irodai munkavégzés hatékonysága kapcsán természetesen nem mehetünk el az emberi tényező mellett. Az okos iroda kialakítása során arra törekednek a szakemberek, hogy kiküszöbölhessék mindazokat a kockázati tényezőket, melyekkel sajnos sokan szembesülnek akár 8-10 órán át a számítógép előtt ülve. A személyre szabott munkaállomásoknak köszönhetően megelőzhetőek a helytelen testtartásból adódó gerinc-és hátproblémák. A fényviszonyok optimalizálásával a látást érintő problémáknak is elejét vehetjük, de a megfelelően irányított, tisztított és karbantartott klíma is nélkülözhetetlen az egészséges belső környezet érdekében. Az okos irodák kialakításakor az energiatakarékosságon túl fontos szerep jut az emberi munkavégzéshez szükséges körülmények biztosításának is.

A környezettudatosság mind nagyobb szerephez jut napjainkban, s az okos házak népszerűségén felbuzdulva a legnagyobb cégek az okos irodák kialakítását is tevékenységük fókuszába állították. A fenntartható fejlődés és a kényelem érdekében folyamatosan újabb és újabb technológiák látnak napvilágot, melyeket a munkahelyi környezetbe is minden további nélkül integrálni lehet.