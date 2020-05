A levegőt is tisztítja az LG új okoslégkondija

Átlagosan napjaink 85-90 százalékát a négy fal között töltjük, ezért a beltéri levegő megfelelő minősége kiemelten fontos az egészségünk megőrzése szempontjából. Ehhez nyújt kényelmes és okos megoldást az LG Electronics legújabb, léghűtést és légszűrést egyaránt biztosító légkondicionálója. A DUALCOOL & PURE a megfelelő hőmérséklet biztosítása mellett képes kiszűrni a porszemeket, egyes kórokozókat is az otthoni levegőből. A mobilalkalmazásból is irányítható készülék már Magyarországon is elérhető.

Első hallásra talán meglepően hangzik, de egyes ártalmas légszennyező anyagok a belső terekben magasabb koncentrációban lehetnek jelen, mint odakint, vagyis egy átlagos forgalmú városi utca levegője adott esetben akár tisztább lehet, mint a nappalinkban belélegzett levegő. Amellett, hogy a legtöbb kültéri szennyezőanyag behatol az otthonunkba, a dohányzás, a főzés, a gyertyák vagy füstölők használata, a tisztítószerek, az építőanyagok, a bútorok, lakástextíliák és más berendezési tárgyak, számítógépek által kibocsátott káros vegyi anyagok, a penész és a poratka-ürülék mind rontják a levegő minőségét. E tényezők miatt az EU Közös Kutatóközpontja (Joint Research Center, JRC) szerint a beltéri levegő akár kétszer olyan szennyezett lehet, mint a kültéri. Éppen ezért a beltéri levegő megfelelő minőségének biztosításában egyre fontosabb szerepet kapnak a korszerű légtisztító- és klímaberendezések.

Az LG keskeny és elegáns kialakítású DUALCOOL & PURE készüléke képes a levegőből kiszűrni még az 1 mikrométer nagyságú porszemeket, kórokozókat is. A készülék automata érzékelője folyamatosan figyeli a rendkívül finom porszemcsék és kórokozók koncentrációját és négy színnel jól láthatóan jelzi is digitális kijelzőjén, ha otthonunk levegője nem megfelelő minőségű. Ugyanezen a kijelzőn ráadásul folyamatosan felügyelhetjük az energiahasználatot is. A teljes körű automatikus tisztítás funkció megakadályozza a baktériumok felhalmozódását és a penész kialakulását a hőcserélőn, így amellett, hogy biztosak lehetünk abban, hogy egészséges levegőt lélegzünk be, a klímát is ritkábban kell tisztítanunk. A komfortos alvás üzemmóddal ideális körülményeket teremthetünk a pihenéshez: a légáram ezzel a funkcióval csak közvetetten és enyhébb mértékben ér minket, a készülék pedig hét óra után automatikusan ki is kapcsol, így amellett, hogy reggel garantáltan kipihenten ébredünk majd, az éjszakai klímahasználat kellemetlen mellékhatásait is elfelejthetjük.

Az új DUALCOOL & PURE wifis modell, ami azt jelenti, hogy az LG ThinQ nevű mobilalkalmazásból is irányítható. Az appal a napirendünkhöz illeszthetjük klímánk működését: előre beállíthatjuk, hogy melyik napszakban milyen hőmérséklet legyen a lakásban, hogy milyen üzemmódot kedvelünk valamint, hogy mennyi ideig szeretnénk egy alkalommal működtetni a készüléket, így nem kell mindig végignyomkodnunk a beállításokat. Heti rendszert is kialakíthatunk például azért, hogy mindig kellemesen hűvös lakásba érkezhessünk meg a nyári munkanapok után.

Az LG készülékek teljesítményét egy úgynevezett kettős inverteres kompresszor adja, amely csendes, energiatakarékos és megbízható működést garantál – mindezt az is igazolja, hogy a gyártó 10 év garanciát ad rá. Az inverteres kompresszor titka, hogy a kívánt hőmérséklet fenntartása érdekében folyamatosan szabályozza a kompresszor fordulatszámát, ezzel pedig a folyamatosan optimális lesz a teljesítmény – így lesz alacsonyabb az energiafogyasztás is, mégpedig akár 70 százalékkal úgy, hogy mindeközben a légkondicionálónk akár 40 százalékkal gyorsabban hűti le vagy fűti fel a helyiséget, mint egy nem inverteres klíma. Ha biztosra akarunk menni, a ThinQ alkalmazással az energiafogyasztást és a készülék működését is felügyelhetjük távolról.