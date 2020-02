A Telenor okoscseréppel csempészi be magát az otthonunkba

A Telenor legújabb projektje, Telenor okoscserép, a LovePlant egy IoT felhőn keresztül kommunikáló okoseszköz segítségével buzdítja a párokat figyelmesebb kommunikációra. A LovePlant okoscserép egy kihívás keretében 30 napon át ad apró feladatokat a párnak egy mobilalkalmazás segítségével, a kihívások sikeres teljesítésével pedig az applikáció automatikusan megöntözi a növényt – ezzel táplálva azt, és a kapcsolatot is.

A Telenor okoscserép újdonsága egy olyan okoscserép, ami mobilinternet segítségével, IoT felhőn keresztül kommunikál a mobilapplikációval. A rendszer ezen keresztül monitorozza a LovePlant névre keresztelt eszköz állapotát, szabályozza a fényt és az öntözést. Az eszköz szenzorokkal ellátott öntözőrendszerrel rendelkezik, amely az applikáción keresztül jelez a tartály vízszintjének állapotáról. A fényt melegfehér színhőmérsékletű LED-izzók adják, melyek a növény számára ideális környezetet teremtenek a növekedéshez. Az izzók reggel 7-től este 7-ig világítanak, így biztosítják a megfelelő fénymennyiséget akár sötét lakásban is.

A LovePlant ötletét a Flying Objects, a kétszeres Red Dot és iF díjas dizájn stúdió csapata öntötte formába. Az eszköz azonban nem csupán egy dizájn kütyü, küldetése is van. A Telenor február 14-től futó kampányának célja a társadalom perspektívaváltása a digitális kommunikáció negatív hatásával kapcsolatban. Hiszen nem szükségszerű, hogy a telefon elidegenítő eszköz legyen, a kapcsolat katalizátora is lehet, ha a digitális kommunikációt nem csupán a napi bevásárlólista megosztására és a családi logisztika intézésére használjuk. A projekt keretében párok jelentkezését várják, akik közül a 40 kiválasztott egy-egy LovePlant okosnövényt kap a hozzá tartozó mobilapplikációval.

A pár közös felelőssége a növény, hiszen az akkor kapja meg a megfelelő mennyiségű vizet a mobilapplikáció és okoscserép által, ha a napi kihívását a pár mindkét tagja teljesítette. Amennyiben a pár a kihívás bármely szakaszában 1 hétig nem gondoskodik a növényről, az applikáció számos figyelmeztetést követően automatikus locsolásra kapcsol, így védve a növényt a kiszáradástól. A 30 napon át tartó kihívások sorában szerepel többek között pozitív visszajelzés, érzelmek verbális kifejezése, közös élmény felidézése, apró meglepetés és közös program szervezése is. A játékos feladatok éppúgy hasznára válhatnak egy friss szerelmespárnak, mint egy gyermekes házaspárnak, hiszen a kommunikáció alapvető feltétele egy harmonikus, boldog párkapcsolatnak – ennek megteremtésében segít a LovePlant.