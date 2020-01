Az LG Electronics (LG) a CES-en mutatta be legfejlettebb ruhaápolási innovációját.

A 2020-as CES legjobb innovációinak járó díjat kiérdemlő LG ThinQ™ elöltöltős mosógép a mesterséges intelligenciát alkalmazó Direct DriveTM (AI DD) motorral és szintén AI-alapú terméktámogatási szolgáltatással érkezik.

Az AI DD meghajtású mosógép az LG úttörő jelentőségű Direct Drive motorjába fektetett 20 éves fejlesztési munkára épít. Az új háztartási eszköz nem csak a ruhatöltet mennyiségét és súlyát képes felmérni, de a mesterséges intelligencia és fejlett szenzorok alkalmazásával a szövetek típusát is azonosítja minden programindítás előtt. Mélytanulási technológiájával a mosógép ezeket az információkat húszezer — a mosási szokásokhoz kapcsolódó — adattal hasonlítja össze, ennek nyomán pedig optimalizálja a beállításokat a lehető legjobb mosási eredmény eléréséhez. A készülék ezzel nem csak a hatékonyságot növeli, de 15 százalékkal meghosszabbítja a ruhadarabok élettartamát is.

Az LG eddigi legokosabb mosógépe felismeri a pólókból és nadrágokból álló (azaz az ágyneműktől és egyéb vegyes szövettípusoktól eltérő) vegyes töltetet és úgy programozza be a mosási ciklust, hogy a dobmozgások, a hőfok és a program hossza ehhez illeszkedve a legjobb eredményt hozza. Az LG új, felhasználóbarát adagolási funkciója képes automatikusan, a töltet méretéhez és a mosás időtartamához igazítva adagolni a folyékony mosószert és az öblítőt. Az új LG Smart Pairing funkció önműködően küldi el az adott töltethez ideális szárítási beállításokat a készülékkel kompatibilis LG szárítógépnek, így a felhasználók a ruhatisztítási folyamat végén a lehető legjobb eredményt kapják.

Az intelligens mosógép az LG ThinQ mobilalkalmazáson keresztül kapcsolódik az Amazon Alexához, így képes értesítéseket küldeni arról, ha a mosószer kifogyóban van. A felhasználók az alkalmazáson keresztül felhatalmazhatják az Amazon automatizált online vásárlási szolgáltatását (Amazon Dash Replenishment, ADR) arra, hogy automatikusan újrarendelje az előzetesen kiválasztott mosószert és öblítőt, így a megrendelt termékek egyből házhoz érkeznek.

Az AI DD mosógépet az LG intelligens terméktámogatási szolgáltatásával (Proactive Customer Care) is ellátták, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligenciájának segítségével teszi még kényelmesebbé a házimunkát, miközben a termék élettartamát és teljesítményét is növeli. A szolgáltatás azonnal, még a bekövetkezésük előtt értesíti a felhasználót az esetleges problémákról, figyelmeztet a szükséges javításokra és hasznos karbantartási tanácsokat is ad az LG termékekhez, hogy azok a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák.

Az AI-funkciók mellett a mosógép további kényelmi funkciókat is kínál, amelyek időt spórolnak a felhasználónak és garantálják a kiemelkedő teljesítményt:

a TurboWash™ 360 jelölés azt jelenti, hogy az erőteljes fúvókák egyszerre több szögből irányítják a ruhákra a vizet teljesen körülölelve azokat, így a mosószer mélyen a ruha szálai közé hatolhat. Ezzel a technológiával még nagyobb ruhamennyiség esetén is tökéletes eredmény érhető el, akár 30 percnél rövidebb mosóprogramokkal is;

a 3D Multi Spray rendszer egyszerre öt különböző irányból fújja a vízsugarakat, ezzel gyorsan feloldva a makacs szennyeződéseket;

az LG TWINWash™ megoldás pedig időt takarít meg azzal, hogy egyidejűleg két adag ruha mosását teszi lehetővé: egy kisebb töltet az alsó mosódobba helyezhető, amíg a nagyobb adag ruha a felső, hagyományos mosódobban tisztul.

Az LG új, nagykapacitású elöltöltős mosógépe a CES-es debütálás után először Észak-Amerikában, az év első felében kerül forgalomba, a további piacokon ez után lesz elérhető.

A 2020-as CES látogatói január 7. és 10. között maguk is megtekinthetik az LG új AI DD mosógépét a Las Vegas Convention Center központi csarnokának #11100-as standján. Az LG CES-hez kapcsolódó további bejelentéseit a közösségi médiában, az #LGCES2020 hashtag alatt követhetik az érdeklődők.