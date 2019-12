Élet egy okos házban – Fibaro beszámoló

A Fibaro Smart Home egy könnyen integrálható, intelligens otthonautomatizálási rendszer, amely az úgynevezett „z-wave” technológiával biztosítja a központ és a vezérelt eszközök közötti vezeték nélküli kapcsolatot. Termékeik minősége és megjelenése alapján a leginnovatívabb gyártók között vannak a házautomatizálás piacon.

Cikkemben a saját tapasztalataimon keresztül mutatom be a Fibaro által kínált lehetőségeket és megpróbálok segítséget nyújtani azoknak, akik okosotthon beruházásban gondolkodnak.

A 2000-es évek elején, mikor házunkat terveztük, merült fel bennem a gondolat, hogy jó lenne egy házautomatizálási rendszer. Az USA-ban már több évtizedes múltra tekint vissza az ilyen rendszerek használata – a legtöbbet az X10-es rendszerről olvastam – de Európában még csak akkoriban kezdték el felkapni ezeket a termékeket. Sok kisebb céggel és technológiával találkoztam, de kevés volt köztük az olyan, amelyik esztétikus megjelenésű, modern technológiára támaszkodó és más rendszerekkel is kompatibilis eszközöket gyártott volna.

Felállítottam magamnak egy szempontrendszert, amit alapul vettem a későbbi kiválasztás során:

Mire kell figyelni a házautomatizálási rendszer vásárlásakor?

Számtalan intelligens okosotthon rendszert lehet megvásárolni, a legegyszerűbbektől a rendkívül komplexekig. A termékpaletta mellett a szolgáltatások között is nehéz eligazodni, amelyet a sok pár betűs szabvány még inkább megnehezít.

Nézzük, hogy melyek a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni egy okosotthon rendszer beszerzése előtt:

Eszköz támogatás: Egyes intelligens rendszerek vezérlői csak kevés eszközt támogatnak, rendszerint csak az adott gyártó által forgalmazottat. Fontosnak találom a harmadik féltől származó, népszerűbb eszközökkel és technológiákkal való kompatibilitás támogatását, mint például: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit.

Bővítés esetén fontos ellenőrizni, hogy a már meglévő eszközökkel kompatibilis-e a megvásárolni kívánt okosotthon rendszer.

IFTTT támogatás: a rendszerek többsége támogatja az IFTTT-t (If This Then That That). Ennek jelentése: “ha ez, akkor az”, és arra utal, hogy a különböző webes és mobilos szolgáltatásokat és eseményeket kapcsolhatunk össze egymással feltételes logika mentén, azaz ha az egyik esemény megtörténik, vagyis a feltétel teljesül, akkor annak eredményeképpen egy általunk meghatározott másik esemény is lezajlik. A segítségével például egy ház összes lámpája kéken kezd világítani, ha az intelligens otthoni rendszer betörést érzékel.

Vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat: Sok intelligens otthoni rendszer kizárólag vezetékes kapcsolattal tud csatlakozni a routerhez. Ez korlátozza az elhelyezését, ráadásul külön ethernet kábelre is szükség van a csatlakozáshoz. A legjobb, ha a rendszer vezeték nélkül is tud kommunikálni, ezáltal több lehetőség nyílik az elhelyezésére.

A vezetékes kontra vezeték nélküli kapcsolat vonatkozik az eszközök vezérlésére is. A vezetékes kapcsolat megbízhatóbb, de ebben az esetben a hagyományoshoz képest extra kábelezésre van szükség, ami az utólagos beépítést megnehezíti. Vezeték nélküli kapcsolat esetén kábelezés nélkül tudnak a rendszerben lévő eszközök egymással kommunikálni.

Érzékelő tartomány: Abban az esetben, ha nagyobb lakással/házzal rendelkezik valaki, akkor különösen figyelni kell arra a tartományra, melyet az intelligens otthoni rendszer elosztói képesek lefedni. Ezek az elosztók a legtöbb esetben számos csatlakozási lehetőséget kínálnak, mint például a Bluetooth és a Wi-Fi. A vezeték nélküli routerekhez hasonlóan ezeket a kapcsolatokat befolyásolja az adott eszköz elhelyezkedése és a jelerősség. Mindenképpen szánj időt arra, hogy ellenőrizd, hogy az érzékelők és a harmadik féltől származó eszközök megfelelően tudnak működni otthonodban.

Biztonsági energiaforrás: Abban az esetben, ha elmegy az áram a rendszernek nem szabad összeomolnia, hiszen adott esetben szinte minden eszközt (riasztó, lámpák, stb) az okosotthon rendszer vezérel. Az ilyen problémák elhárítására rendelkeznie kell egy akkumulátorral, amely ideiglenesen a hálózati erőforrás helyére lép és biztosítja a rendszer folyamatos és zavartalan működését.

Megfelelő mobil app: Több mint valószínű, hogy az intelligens otthoni rendszert telefonról, vagy táblagépről fogod a legtöbb esetben vezérelni. Ezért elengedhetetlen, hogy legyen mobil app, és az megfelelő felhasználói élményt (angolul UX design) biztosítson, és könnyen használható legyen. A felhasználói élmény alatt elsősorban a gyors betöltődést, az eszközök csoportosítását, a rendszer állapotainak hatékony visszajelzését értem.

Esztétikum: Számos gyártónak vannak nagyon megbízható, könnyen használható eszközei, amelyek külalakjukat tekintve nem sokban különböznek a barkács áruházakban megvásárolható távirányítható dugaljaktól. Az ember elvárja, hogy ha egy profi rendszert vásárol, akkor ha már nem lehet elrejteni bizonyos modulokat szem elől, akkor legalább szépek, esztétikusak legyenek.

Utólagos kiépítés lehetősége: Az okosotthon rendszereket sok esetben nem az építkezéskor, hanem utólag vásároljuk meg. Ilyenkor fontos, hogy a régebbi hagyományos „buta” dugaljak és kapcsolók valamilyen megoldással, plusz vezetékezés nélkül felokosíthatók legyenek. Senki nem szívesen vési és kábelezi át a házat, dobja ki a kapcsolókat egy új rendszer bevezetése miatt.

Miért a Fibaro?

Ahogy a cikk címéből is kiderül, végül a Fibaro mellett tettem le a voksom. A vezeték nélküli kommunikáció, az utólagos kiépítés lehetősége a falba süllyeszthető modulok révén, a z-wave technológia több más gyártóval való kompatibilitása és legfőképpen eszközeik esztétikus megjelenése alapján nem volt kétség, hogy őket választom.

A z-wave nem mai technológia, ezért elég sokat kutakodtam a megbízhatóságát illetően. Egy nagyobb épületben akár a szintek közötti vasbeton födém is annyira leronthatja a jel erősséget, hogy megszakad a kapcsolat két eszköz között. Később kiderült, hogy az előzetes aggodalmaim alaptalanok voltak, a kezdeti kevés eszközzel felszerelt rendszerben sem tapasztaltam megbízhatósági problémákat. És mivel a Fibaro eszközök mindegyike nem csak jel fogadó, hanem továbbítóként is működik, ezért minél több eszközöd van, annál megbízhatóbb a hálózat.

Időközben megjelent a z-wave plus szabvány, amely a jel erősség területén is javulást hozott és az újabb generációs Fibaro eszközök már támogatják a használatát. Légy óvatos a vásárlással, mert ha nagy leértékelést látok, akkor az sokszor annak köszönhető, hogy egy eszköz régebbi generációs, kifutó termékeink próbálnak meg túladni a forgalmazók.

A Fibaro-nak kétfajta központi egysége van (gateway), amely a teljes rendszer működtetéséért felelős, de emellett szinte minden házautomatizálást érintő területen vannak már saját eszközeik, amelyek nagyon design-osak, esztétikusak és emellett pedig maximális kompatibilitást biztosítanak a központi egységgel.

Mikor a saját rendszeremet felépítettem, a Fibaro-nak még csak világítás vezérlője, egy nyitásérzékelője, egy vízszivárgás érzékelője és még néhány egyszerűbb vezérlője volt. Azóta folyamatosan innoválnak és évről évre új eszközökkel jelennek meg. A legizgalmasabbak közülük a

teljesen úgy egységes megjelenésű kapcsoló és dugalj család

radiátor vezérlő

mozgás érzékelő

kapucsengő

nyomógomb

Érdemes megnézni a weboldalukat és egyértelművé válik, hogy valóban nagyon mutatós és innovatív termékpalettájuk van és saját gyártásból szinte minden igényt ki tudnak szolgálni. Egyedül egy kültéri hőmérséklet/mozgás érzékelőt és egy kamera családot hiányolok a kínálatból.

Beszerzés

Ahogy említettem a Fibaro kétfajta vezérlő egységet (gateway) forgalmaz, ezek jelentik a rendszer központját, így az eszköz beszerzés is ezek közül az egyik megvásárlásával indul. A két egység (Home Center 2 és Home Center Light) között minimális teljesítménybeli és pár olyan extra szolgáltatásbeli különbség van, amely alapján nekem a kisebb és lényegesen olcsóbb Home Center Light-ra esett a választásom. Ez is képes 230 vezérelt egységet kiszolgálni, így biztos, hogy hosszú távon megfelelő lesz az igényeimnek.

Mivel első körben nem akartam nagyobb költségekbe verni magam, míg nincsenek tapasztalataim a működéssel kapcsolatban, ezért egy Wall plug nevezetű okos dugaljból vásároltam hármat. Ezt az eszközt csak bedugod egy hagyományos konnektorba és onnantól kezdve vezérelni tudsz bármilyen eszközt, amelyet hozzá csatlakoztatsz.

Telepítés

Miután megérkezett a Home Center Lite és a három Wall plug, a doboz felbontása után átnéztem a mellékelt felhasználói kézikönyvet. Csatlakoztattam a hálózati és tápkábelt, bekapcsoltam a készüléket és elkezdtem a konfigurációt. A router automatikusan hozzárendel egy IP címet a Home Center Lite-hoz.

Ha meg szeretném tudni, milyen IP címet kapott a készülék, a Fibaro Finder desktop alkalmazás pillanatokon belül megjeleníti, hogy a lokális hálózaton milyen IP címet kapott az eszköz és ez alapján egy böngészőből már el tudom érni a webes felületét.

Az egyszerűen kezelhető és könnyen áttekinthető felhasználói kezelőfelületnek és a Quick Setup Guide-nak köszönhetően az első lépések nagyon egyszerűek és mindössze 15-20 percen belül használatba tudtam venni az első három eszközömet.

Mivel nem vagyok informatikus, ezért egy olyan házautomatizálási rendszerre vágytam, amelynek használata könnyen beállítható, nincs szükség programozásra, kódolásra ahhoz, hogy az egyszerűbb napi rutinokat le tudjam futtatni.

A Fibaro ebben maximális partnernek bizonyult, a desktop alkalmazásuk esztétikus, jól tagolt, gyorsan töltődik be és könnyen használható. Zárójelben jegyzem meg, hogy még mindig sok rendszer ott bukik el, hogy látszólag informatikusoknak készül, a kezelőfelületükön nehéz kiigazodni, ami az átlag felhasználót percek alatt elrettenti.

A mobil alkalmazásukról már nem tudok ennyire pozitívan beszélni. A mobil appjuk, amely Androidra és iOS-re is letölthető pár hónapja kapott egy teljes új felületet, ezzel valamelyes növekedett a felhasználói élmény, de a használata nálam ott elbukik, hogy ha otthon vagyok és gyorsan fel szeretnék kapcsolni egy lámpát, akkor az app betöltődése fájdalmasan hosszú ideig tart. Az a 10-15 másodperc, mire betöltődik egyszerűen túl sok, ennyi idő alatt felállok és odamegyek inkább a kapcsolóhoz.

Erre a problémára szerencsére több alternatív megoldás is van. Az egyik egy tablet használata, amelyen ha folyamatosan fut az alkalmazás, akkor mindig azonnal kéznél van. A másik alternatíva, ami nemcsak nekem, de a családom többi tagjának is bejött, az a hangvezérlés. A Fibaro már kompatibilis a legnépszerűbb okoshangszórókkal, ami azt jelenti, hogy a nappaliba elhelyezett Google Home-nak csak annyit mondok, „Hey Google, turn off living room lights” és máris lekapcsolja a nappali világítást. Ennél egyszerűbb és gyorsabb módját nem igazán tudom elképzelni az okosotthon rendszer használatának.

A telepítés árnyoldalai

A Fibaro termék telepítési leírások és videók alapján valóban gyerekjátéknak tűnik egy hagyományos kapcsoló mögötti Switch bekötése. Négy csavarral kiszeded a régi dugaljt vagy kapcsolót, két vezetéket áthidalsz, a megfelelő bemenetekbe kötöd őket és már készen is van.

A valóságban ez sajnos korántsem ennyire egyszerű, különösen egy keresztkapcsoló vagy váltó kapcsoló vagy csillár kapcsoló esetében. Ha nincsenek villanyszerelési ismereteid, mindenképpen szakembert javaslok a bekötéshez. Ne csodálkozz, ha a villanyszerelőd ferde szemmel néz a kapcsoló mögé szerelhető modulra. Elképzelhető, hogy Fibaro beszerelésben jártas szakemberre lesz szükséged.

Mindennapos tapasztalatok

Szerencsére a bekötéssel kapcsolatos villanyszerelési problémák csak egyszer jelentenek gondot, egy idő után el is felejted, hogy a régi kapcsolók mögött okos kis kütyük figyelik és vezérlik a világítást és egyéb eszközeidet.

Akármilyen alaposan is tervezi meg az ember otthona világítását, számtalan olyan aprónak tűnő kellemetlen helyzet van, amelyet egy házautomatizálási rendszerrel végtelenül egyszerű megoldani.

Nagyon kényelmes, hogy sötétedéskor automatikusan felkapcsolódnak bizonyos lámpák a lakásban és a kertben, majd napfelkeltekor automatikusan le is kapcsolódnak. A kényelem mellett növeli a biztonság érzetünket azzal, hogy nem egy sötét lakásba lépünk be esténként. (A rendszer tudja, hogy melyik hónapban mikor kel és nyugszik a nap, így az ezekhez kötött események valóban akkor indulnak el, mikor sötétedik vagy világosodik.)

Nagy biztonságot nyújt az ágy végébe szerelt nyomógomb, amely pánik kapcsolóként funkcionál és egy nyomásra minden lámpát felkapcsol. Jó tudni, hogy ha gond van, akkor egy ilyen megoldással akár távolról egy riasztás esetén is cselekedni tudunk.

Nagyon jól jön, hogy pár mozdulattal össze tudok vonni bizonyos eszközök működését. Például ha felkapcsolom a terasz világítást, akkor az automatikusan felkapcsolja a kerti világítást is.

Karácsonykor már nem kell folyton fel-le kapcsolgatni az utólagosan elhelyezett világításokat, mert egy Wall Plug segítségével ezt a feladatot könnyen automatizálni tudom.

A radiátor vezérlő segítségével egyszerűen tudom az egyes szobák hőmérsékletét szabályozni, nincs többet túl hideg vagy túl meleg helyiség.

A füst- CO- és vízszivárgás-érzékelővel távolról is biztonságban tudom a házat, ha valami gond van, akkor azonnal értesítést kapok.

Onnantól kezdve, hogy a korábbi eszközeik okosítva lettek, tulajdonképpen csak a fantázia szab határt a lehetőségeknek.

A mindennapok során könnyű megszokni a kényelmet és sokszor csak akkor figyelünk fel arra, hogy milyen házautomatizálás nélkül élni, mikor nem működik. Ilyen az utóbbi években talán háromszor-négyszer fordult csak elő. Egy központ meghibásodásunk volt, amelyet garancia időn túl is gyorsan és ingyenesen megoldott a gyártó. És két-három olyan leállásunk volt, amelynek során újra kellett indítani a központot és ezzel orvosoltuk is a problémát.

Összefoglalás

Úgy érzem jó döntést hoztam a Fibaro házautomatizálási rendszer beszerzésével. A telepítéssel kapcsolatos kellemetlenségek áthidalása után a rendszer évek óta szinte észrevétlenül működik és nagyban hozzájárul otthonunk komfortjához és biztonságához.

A teljes mindenre kiterjedő vezérlés megvásárlása továbbra sem olcsó mulatság, ezért első körben érdemes megfontolni, hogy költség-hatékonyság oldalon mely területek automatizálásával jár legjobban az ember és utána lépésről lépésre haladni a fejlesztésben.

Szerző: Tusnádi István