Hogyan rendezz be egy okosotthont

Az intelligens rendszerek iránt egyre nagyobb az igény és bizony ezek a megoldások már nem csak a társadalom tehetősebb rétegeinek adatnak meg. A rohamléptekben fejlődő technológia által kínált lehetőségek biztonságot nyújtanak, környezettudatosabbak, energiát spórolnak és megkönnyíthetik életünket, valamint javítanak az életminőségünkön.

Biztonsági megoldások

Számos praktika közül az illetéktelen behatolók megtévesztésére az egyik leghatékonyabb módszer lehet, ha azt szimuláljuk, hogy otthon tartózkodunk. Ezt megtehetjük azzal, hogy úgy állítjuk be a lámpákat, hogy azok alkalmanként felkapcsolódjanak, esetleg a tévé is időnként be- és kikapcsoljon. Ma már a biztonsági kamerákat is könnyedén össze tudjuk kötni az okostelefonunkkal, így azon keresztül képesek vagyunk kommunikálni az otthonunkba tartózkodóval. Persze léteznek olyan biztonsági rendszerek is, amelyek beprogramozhatók arra, hogy nemkívánatos idegenek esetén az ajtókat, védőrácsokat lezárja, vagy akár az ajtó automatikus nyitásával egy időben távozásra szólítsa fel a betörőt. A külső betolakodóktól való védelmen túl, a biztonsági kamerák arra is felhasználhatók, hogy a segítségükkel, szemmel tudjuk tartani gyermekeinket, illetve házikedvenceinket. Az esetleges káresemények megelőzését pedig, már olyan szenzorok is segítik, amelyek jelzik, ha például víz van a lakás olyan részén, ahol nem kellene hogy legyen, ezáltal megelőzhető egy csőtörésből fakadó nagyobb káresemény bekövetkezése.

Környezettudatosság és energiamegtakarítás

Az okos otthonokat támogató rendszerek alapvetően a fűtés és az elektromos hálózat szabályozásánál kezdődnek, azonban nem bonyolult a redőnyök vagy a digitális készülékeink integrálása sem. Termosztát segítségével eddig is tudtuk szabályozni a fűtésünket. Egy okos termosztát segítsége azonban túlmutat ezen, hiszen ha napközben kell a hőmérséklet beállításain módosítani, amikor nem tartózkodunk a lakásban, házban, akkor ezt az okostelefonunk segítségével kényelmesen megtehetjük. Akár az előre beprogramozott beállításokon is tudunk módosítani, így télen, ha a szokottnál korábban érkezünk haza, akkor sem kell hideg lakásba belépnünk.

Nem is gondolnánk arra, hogy egy okos redőny segítségével akár 10-20 százalékát is megspórolhatjuk az energiakiadásainknak. Nyáron ugyanis csökkenteni tudjuk ilyen módon a lakásban a hőmérsékletet, így kevesebbet kell használni a légkondicionálónkat, ezzel szemben a téli időszakban a beáramló napsütés faraghat le a fűtésszámlánkból. Az intelligens házak az előbb felsoroltakon túl, olyan esetekben is a segítségünkre lehetnek, amikor mi magunk nem voltunk elég körültekintőek. Amikor például késésben vagyunk és rohannunk kell, aminek a következményeként felkapcsolva hagyjuk a lámpákat, bekapcsolva marad a TV, esetleg az ablakok maradnak nyitva.

Kényelmi funkciók okosotthon segítségével

Az előbbiekben felsoroltak után könnyű belátni, hogy milyen praktikumokat kínál számunkra egy okosotthon, azonban mindezek mellett további kényelmi funkciók széles tárházát is biztosíthatja számunkra. A háztartási gépek automatizálása rengeteg kellemetlen és időrabló elfoglaltságtól kímélhet meg minket. Egy okos hűtőszekrény például folyamatosan nyomon tudja követni, hogy mi fogyott ki, mit kell vásárolnunk, összeállít nekünk egy bevásárlólistát, így nem felejtünk el semmit és akár még a boltba járást is megspórolja nekünk, mert online fel is adja a rendelést.

Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy ez persze mind rendben van, de mire jó például egy okos mosógép, hiszen nyilván nem fogja a ruhákat bepakolni helyettünk a mosógépbe. Ez valóban így van, azonban lehetőségünk van a távoli vezérelhetőséggel – egy időzítővel ellentétben- , hogy napközben változtassunk a gép beállításán, így ha esetleg közbejön valami, a mosás kezdetét kényelmesen módosíthatjuk.

Akiknek kertesháza, nyaralója van, azok számára további kényelmi opció lehet az öntözés automatizálása is. Ilyen módon megoldható, hogy nyaralás, vagy egyéb távollét esetén sem száradnak ki a növényeink anélkül, hogy segítséget kellene kérnünk a szomszédainktól, ismerőseinktől.

Az életminőségünk javulása

Ugyan apróságnak tűnhetnek, de hangulatunkat számos „okos” kütyű tudja kellemesebbé tenni. Az okos TV ma már lehetőséget ad arra, a hagyományos használatán túl, hogy hozzáférjünk bizonyos internetes tartalmakhoz is. Ezek elsősorban internetes játékok, filmek, videók és zenék. Bizonyos típusú készülékek esetén a hangvezérlés is egy elérhető funkció. Letölthető stream technológia segítségével előfizethetünk tartalomszolgáltatóknál, mint például a Netflix, HBO Go, vagy a Filmbox. Habár ezek a készülékek végtelenül hasznosak, emellett meglehetősen drágák is egyben, így ha kisgyerekünk vagy háziállatunk van, érdemes elgondolkodnunk, hogy kiterjesztett garanciát vagy baleseti garanciát kössünk a készülékeinkre. A tévé mellett további multimédiás eszközeink vezérlése is megoldható egy okosotthon esetében, így egy kellemes zenével, hangulatos világítással akár egy romantikus estét is pillanatok alatt meg tudunk alapozni már a munkahelyünkről, vagy hazafelé menet egy okostelefon vagy tablet segítségével.

Jól látható, hogy mennyi mindenben támogathat bennünket egy okosotthon és a hozzá tartozó okos eszközök, amelyek hatékonyan működnek együtt, de akár külön-külön is. Nekünk pedig nincs más dolgunk, mint élvezni a felszabadult időnket és energiáinkat.