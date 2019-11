Biztosan többe, mint előre terveztük – legalábbis eddig. Mostantól ugyanis egy ingyenes online tervező felülettel és árkalkulátorral bárki megtervezheti új fürdőszobáját és kiszámolhatja a projekt teljes árát, beleértve a szakemberek munkadíját és az alapanyagok költségét is.

Ha már van elképzelésünk azzal kapcsolatban, hogy miként szeretnénk fürdőszobánkat dekorálni, felújítani, akkor már csak egy pontos pénzügyi tervet kell készítenünk. Csakhogy a felújítás és építkezés sajátos velejárója, hogy a végén mindig többe kerül, mint ahogy azt eredetileg terveztük. Sokszor – főleg az infomációhiány miatt – akár többszörösébe is.

A jó szakember megtalálása mellett mostantól ebben is segítségünkre lehet a Fix24 szakemberkereső oldala, hisz új, ingyenesen használható fürdőszobakalkulátoruk segítségével a tervezett projekt teljes árát kiszámolhatjuk. A kalkulátor a helyiség méreteinek (falak hossza és magassága) megadását követően lehetővé teszi, hogy összeválogassuk a különböző elemeket és építőanyagokat, illetve a beépített kalkulátorral pontos költségvetést is készíthetünk: a munkadíj mellett az alapanyagokkal is számol, figyelembe véve azt is, hogy felújításról, vagy új fürdő építésről van-e szó.

„A fürdőszoba otthonunk központi része, bár valószínűleg nem itt töltjük el a legtöbb időt, nagyban meghatározhatja hangulatunkat a vizes helyiség stílusa. Érdemes jól átgondolni tehát, hogy milyen típusú burkolatot, színeket, mosdót, zuhanykabint, vagy épp csaptelepet választunk új lakás, vagy felújítás esetén. Ezen információk beszerzése azonban rengeteg időnket veheti el, ráadásul közel sem biztos, hogy a végén kijövünk a rendelkezésre álló büdzséből. Ezért is fejlesztettük első körben a fürdőszobákra az online árkalkulátort, mellyel bárki könnyedén „összelegózhatja” a számára ideális, legújabb trendeknek megfelelő fürdőszobát, és egy kattintással ki is számolhatja álomfürdőszobájának teljes költségét kivitelezéssel együtt”

– mondat el Turi Sándor, a Fix24 ügyvezetője.