hangvezérelt hűtő

A jövőben a használati tárgyainkat is másképp fogjuk használni: hűtőszekrényeinket, autóinkat, vagy akár egy olyan hétköznapi dolgot is használhatunk majd fizetésre, mint egy tükör.

Az elmúlt években megjelenő új fizetési módok radikálisan megváltoztatták a fogyasztók fizetéshez való viszonyát. Egészen a közelmúltig nem volt választási lehetőség, akkor fizettünk, amikor erre megkértek minket. Mindez azonban már a múlt, most mindenki szabadon, akkor, ott, és úgy fizet, ahogyan csak szeretne. Ez a változás, amelyet nagyrészt a készpénzmentességre való áttérés hoz magával, minden korábbinál gyorsabban vezetett olyan új pénzhasználati és fizetési módok megjelenéséhez, amelyeket egy-két évvel ezelőtt még el sem tudtunk volna képzelni. Hamarosan talán már autóinkkal fizethetünk! Nézzük, mit jósol a közeljövőre az egyszerű és biztonságos fizetési megoldások globális piacvezetője.

1. Közösségi kereskedelem és Hangvezérelt kereskedelem

A „Közösségi kereskedelem” és a „Hangvezérelt kereskedelem” 2020-ra elképzelhetően a mindennapi életünk szerves részévé válhat. Hamarosan valósággá válik, hogy chatbot, vagy akár a hangunk segítségével fizetünk közösségi média felületeken. A fizetési folyamat emellett egyre több értéknövelt szolgáltatást is tartalmaz, amelyek kiegészítik a fizetési terminálok tranzakcióit, és extrákat kínálnak a kereskedők és a fogyasztók számára egyaránt. Így például a hűségprogramokkal és kuponokkal kapcsolatos ajánlatok is egyszerűen integrálhatók a fizetési folyamatba. Mindehhez egyetlen érintés elegendő a pénztárnál! Végül, de nem utolsósorban, a „PIN on Mobile” technológiával a mobiltelefonok fizetési terminálokká alakulnak – csupán annyit kell tennünk, hogy beírjuk a PIN-kódot vagy csak odatartjuk a bankkártyánkat az eladó mobiltelefonjához. Ezzel egyidejűleg a különböző elfogadópontok száma tovább fog növekedni.

Az Ingenico már elindította a Közösségi kereskedelem és a Hangvezérelt kereskedelem programjait, és már a biztonságos, érintés nélküli fizetési elfogadást is lehetővé teszi a mobiltelefonokon és a táblagépeken.

2. Hangvezérelt hűtő – Fizetés a hűtőszekrényével: az IoT forradalma elindult

A jövőben másképp fogunk tekinteni a használati tárgyainkra, és másképp is fogjuk használni azokat: ennek eredményeképpen a hűtőszekrények, autók, vagy akár egy olyan egyszerű dolog is, mint egy tükör alkalmassá válhat fizetésre. A dolgok internete (IoT) által kínált lehetőségek végtelenek, elegendő, ha tudjuk, hogyan lehet a biztonságos fizetési rendszert integrálni a teljes digitalizációs folyamatba.

3. A fizetési módok változása nem mehet a biztonság rovására

A fogyasztók tisztában vannak az adatbiztonsági kérdések jelentőségével – rendkívül éberek, és ebben a tekintetben továbbra is nagy elvárásokat támasztanak a piacon megjelenő új megoldások irányába. A jövő szabályait a fogyasztók fogják diktálni. A fizetési piac szereplői számára az egyre szigorúbb biztonsági előírások megkövetelik, hogy tökéletes műszaki ismeretekkel rendelkezzenek, ha olyan csúcstechnikai megoldásokat akarnak kínálni, amelyek a legmagasabb szintű biztonság mellett kiváló vásárlóélményt is nyújtanak. Az egyszerű és biztonságos fizetési megoldások szempontjából az új technológiai fejlesztések valószínűleg a biometrikus hitelesítés használatára, a mobil pénztárcák integrálására, a kriptovalutákhoz való alkalmazkodásra, valamint a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás használatára összpontosítanak majd.

4. A fizetés kulcstényezővé válik az ügyfélélményében

A fizetés a kereskedelem és a vásárlóélmény kulcseleme. A fogyasztók azt várják a fizetés folyamatától, hogy ne okozzon kényelmetlenséget, és elejétől a végéig teljesen ellenőrizhető legyen. Ez alapból azt jelenti, hogy a tranzakciónak 100%-ban biztonságos kell lennie. Azok a szereplők, akik sikeresen egyesítik a fizikai és az online fizetési megoldásokat, valamint a legjobb többcsatornás fizetési élményt teremtik meg, végül piacvezetők lesznek.

5. Nyílt rendszerű innováció a jövőbeli fizetési megoldások érdekében

Az új fizetési formák tömeges elterjedésében a használat lesz a döntő tényező. A fogyasztók által igényelt megoldások felkínálása és a növekedés új területeinek keresése érdekében a fizetési iparágnak a legjobb partnerek – vállalati és intézményi szervezetek, kockázatitőke-alapú vállalkozások, start-upok és fintech vállalkozások – támogatásával kell azonosítani azon kezdeményezéseket, amelyek érdemesek a fejlesztésre és a piaci bevezetésre. Mindezt a fogyasztókért illetve a fogyasztókkal közösen kell kialakítani, hiszen a tömeges bevezetés esetén a legfontosabb tényező, a bizalom elnyerése.

2019. júniusában az Ingenico, a CaixaBank és a Global Payments mellett, elindította a Zone2boost nevű nemzetközi innovációs programot, amely támogatja az induló vállalkozásokat a fintech és a kiskereskedelem területén.