A balesetek 60%-a otthon történik. Ez a szám bizonyosan még magasabb az idős emberek körében.

Közel 700 000 idős (65 évnél idősebb) ember él egyedül Magyarországon, ami azt jelenti, hogy nekik és hozzátartozóiknak napi szinten kell tartaniuk egy lehetséges otthoni balesettől. A biztonságérzet azonban növelhető, ha a családtagok több kisebb, de hasznos változtatást végeznek el egyedül élő idős rokonuk lakásában, házában.

Függetlenül attól, hogy az időskorú ember saját döntése, hogy egyedül szeretne élni, vagy ez egy adott helyzet – mindenképpen hatással van a családtagok életére. Hiszen ilyenkor gyakran aggódunk távol élő rokonunk biztonsága és egészsége miatt. A kifejezetten időseknek gyártott telefonjairól ismert Doro összegyűjtött néhány hasznos tippet, hogyan tehetjük idős szerettünk napjait kényelmesebbé, háztartását pedig biztonságosabbá.

Bejárat és folyosó

A lakás bejárata egy idős, egyedülálló ember legfontosabb kapcsolata a világgal; hiszen fontos, hogy vendégeket fogadhasson, hogy a bevásárolt élelmiszereket be tudja vinni az otthonába, hogy eljuthasson orvosi időpontokra, vagy akár közösségi rendezvényekre. A bejáratnak biztonságosnak és kényelmesnek kell lennie, függetlenül az időjárástól, vagy napszakoktól.

Ennek egyik fontos eleme, hogy a házhoz vezető úton lehetőség szerint ne legyenek lépcsők, vagy olyan díszítő elemek, amelyek veszélyt jelenthetnek, például virágtartók, kaspók, felgyűrődő szőnyegek. A nehezen közlekedő, vagy kerekesszékkel élő emberek számára megfontolandó könnyen telepíthető rámpákat elhelyezni. Érdemes figyelnünk arra is, hogy a házban, a bejáratnál és a szobák között se legyen magas küszöb, amelyben könnyen megbotolhatnak!

Fürdőszoba

A kisebb változtatásoktól, – mint a régi fürdőszobai szőnyeg csúszásmentes szőnyegre cserélése, – az olyan nagyobb átépítésekig, mint például a fürdőszoba mosdójának lejjebb helyezése, – a segítő családtagoknak meg kell találnia az optimális megoldást a maximális biztonság és a kényelem biztosítása érdekében, mivel a fürdőszoba az egyik leggyakrabban használt hely a házban. Néhány megfontolandó ötlet:

Kád helyett beépített zuhanyzó építése, rögzített és állítható magasságú kézi zuhanyfejjel

Fürdőszobai mosdókagyló lejjebb helyezése, és a szabad-térdmozgás biztosítása

Emelt WC-ülőke felszerelése

Kapaszkodók rögzítése

Konyha

Ha az idős rokon szeret főzni, sok időt tölt a konyhában, de már nehezen hajol, vagy nehezen ér el magasan található dolgokat, érdemes megfontolni itt is néhány módosítást. A konyha használhatósága sok ponton javítható!

A nem használt bútorok (székek, kisasztal) eltávolítása, hogy nagyobb tér legyen

A munkalapok magasságának változtatása

Emelt magasságú mosogatógép elhelyezése

A mikrohullámú sütő konyhapultra helyezése

A gyakran használt élelmiszerek átrendezése, közel helyezése

Fény, fény, fény!

Az otthoni balesetek kockázata megfelelő világítás kialakításával is jelentősen csökkenthető! Érdemes a lehető legtöbb világítótestet felszerelni, még akkor is, ha szükségtelennek tűnik, mert a kellő mennyiségű, természetes tónusú világítás nemcsak a biztonságot javítja, de segíti az idős emberek tér- és idő érzékelését is.

Kert

Ha szeretett rokonunk virág- vagy zöldségkertet gondoz a hátsó udvarban, érdemes fontolóra venni az ágyások megemelését. Az ágyások magasságának módosításával kisebb az esély a visszatérő hátfájdalomra és a derék becsípődésre, amit a gyakori hajlongás okozhat.

Mobil, ami összeköt

Mindenképp hasznos, ha egy mobiltelefon mindig idős rokonunk közelében van. Ha például délután lepihen, kérjük meg őt, hogy a mobilját is helyezze az ágya mellé, hogy vészhelyzet esetén kéznél legyen. Még nagyobb biztonságot adhat egy SOS asszisztens gombbal rendelkező mobilkészülék, pl. a svéd Doro telefonja. A dedikált gombot megnyomva a felhasználó hanghívással, vagy egy előre rögzített üzenettel azonnal kapcsolatba léphet családtagjával, vagy akár a mentőszolgálattal.

Megfelelő biztonsági intézkedésekkel és kis változtatásokkal máris nagy lépést tehetünk idős szerettünk balesetmentes otthona érdekében!

www.doro.com