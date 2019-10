Sokak álma válhat valóra: az önmagát fertőtlenítő kilincs

Két hongkongi diák megalkotta sokak régi álmát, ami nem más, mint: az önmagát fertőtlenítő kilincs.

Csupán 3800 forintba kerül és szinte minden baktériumot megöl. A speciális fogantyút két hongkongi diák alkotta meg.

Akár néhány éven belül vége lehet a kézfejre húzott pulóverekkel vagy a csuklóval kinyitott mosdóajtók korszakának. Két hongkongi diák ugyanis néhány éve feltalálta az önmagát fertőtlenítő kilincset, az ötlet pedig idén révbe is érhet: a hiánypótló találmány bekerült a James Dyson-díj húsz döntőse közé, olvasható a Good News Network cikkében.

Mint minden igazán jó ötlet, ez is fillérekbe kerül, hiszen az ajtónyitást remélhetően forradalmasító kilincshez használt anyagok mindössze 13 dollárba (kb. 3800 forint) kerülnek. A szinte baktérium-biztos kilincs működési elve is pofonegyszerű: a két diák titán-dioxid port és ultraibolya LED-lámpákat kombinált. A titán-dioxid fotokatalizátor, vagyis amikor az ultraibolya fény aktiválja a bevonatot, olyan hidroxilcsoportokat hoz létre, melyek lebontják a baktériumokat.

A laboratóriumi tesztek során az önmagát fertőtlenítő kilincs ezzel a módszerrel elpusztította a baktériumok 99,8 százalékát.

Ráadásul az ajtó nyitásából és becsukásából származó kinetikus energia elegendő villamos energiát ad a fogantyú megvilágításához és működéséhez. Így tulajdonképpen a kilincs egyben saját maga generátora is, ettől pedig Sum Ming Wong és Kin Pong Li találmánya teljesen önműködő.

A James Dyson-díj győztesét november 14-én hirdetik ki. A dicsőségen kívül 30 ezer dollárt is kap a legjobb ötlet tulajdonosa. A húsz döntőst – köztük az önmagát fertőtlenítő kilincset is – ebben a rövid videóban mutatják be:

Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu