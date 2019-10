Így dobhatjuk fel a lakásunkat a tél közeledtével

Kedvünk lenne bevackolni és átaludni a telet.

Elérkezik a befele fordulás, a csendes esték ideje. Boncz Péter, a Praktiker szakértője bemutatja, milyen újdonságokkal varázsolhatunk melegséget otthonunkba.

A hideg neonfények, szürke irodák és rohanó hétköznapok világában nem csoda, hogy divatba jött a skandináv hygge kifejezés. A hygge a meghittség élvezete. Minden, ami melegséget, lelassulást és apró örömöket hoz. Adunk néhány ötletet, hogyan is érhetjük el ezt az életérzést.

Csak semmi felesleges

A hygge életérzéssel együtt jár a természet szeretete, s mint ilyen, a mértékletes, környezettudatos életmód. Ezért a Praktiker idén ősszel a natúr, kezeletlen fabútorokat helyezi előtérbe. Mindezt kiváló, saját márkás minőségben, a natúr és a fehér, valamint a termésszínek, dióbútorok és fabútorok jegyében. A természetes fát kiegészíti a bárányszőrme, ami régi időkre emlékeztető bájával melengeti szívünket. Szürke, bézs, fehér textil színvilág jellemző a Skandináv ősz kollekcióra. S vajon honnan ered ez a „színtelenség”? A skandinávok úgy gondolják, a teret saját auránk, az emberek kisugárzása teszi teljessé, s emiatt az otthon legyen stabil, semleges keret, amiben az ember játssza a főszerepet. A képzeletünkkel és az egymás iránti érzelmeinkkel is dekorálunk.

A fa illata

A skandináv trendek fontos eleme az újrahasznosítás és a takarékosság, ezért érdemes megtanulni barkácsolni, és energiatakarékos fafűtésre váltani, ha van rá lehetőségünk. Minden eszköz adott: innovatív gépek, kerti motoros szerszámok és változatos faaprítók kaphatók. Az év barkácsterméke minden bizonnyal a többfunkciós szerszámgép lesz, melynek lítiumos akkumulátorát több géphez is használhatjuk, akár porszívózásra, akkucsavarozásra, szegélynyírásra is. Csak nehogy a végén egymás kezéből kapkodjuk ki az akkumulátort a nagy őszi buzgalomban!

Nincsen hygge gyertya nélkül

Gyermekkori hangulatba ringatnak a természetes fények, melyek ösztönösen felébresztik bennünk a biztonságérzetet. A Praktikernél idén a natúr gyertyák kerülnek előtérbe. Skandináviában jobb szeretik a hatalmas, fehér tömbgyertyákat. Az illatmentesség lényege, hogy mellettük jobban érvényesülnek az otthon egyéb illatai, például a tea vagy a bor aromája.

Okos lámpák térnyerése

A skandináv életérzésre jellemző a játék a fényekkel, melyre a modern eszközökkel szinte végtelen lehetőségünk van. A dimmerelhető, wifivel állítható energiatakarékos okosfények korát éljük. A mozgásérzékelő lámpákhoz már kiváló elektronikus rendszer állítható be. Úgy applikálhatjuk a készüléket, hogy minden egyes helységbe belépve a megfelelő fények kapcsolódnak fel. A minimál design jegyében született okoslámpáknak a fényereje, a fény színe is állítható, így hangulatunknak és tennivalóinknak megfelelően állíthatjuk a lámpákat. Egyes elemeknél még a búra textújára is megváltoztatható! Lehet ragyogó vagy matt, de idézheti akár az égbolt csillagait is.

Mesteri illúziók

Az idei ősz és tél egyik slágere minden bizonnyal a látványkandalló lesz, amely tényleg megszólalásig hasonlít az igazi kandallóhoz. Gyönyörű burkolattal, élethű és változatos látványvilággal és az igazi tűz hangjára megszólalásig hasonlító hangeffektusokkal bármelyik otthon ékességévé válhat. S természetesen az igazi kandallók szerelmesei sem maradnak újdonságok nélkül. Újrahasznosított brikettek, pelletek állnak rendelkezésre a környezettudatos fogyasztóknak. Már csak egy jó könyv, egy szabadnap és egy pohár bor hiányzik a boldogsághoz.