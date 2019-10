Robotporszívókat mutatott be az EVOLVEO

Két új robotporszívóval jelentkezett az EVOLVEO a mindennapi takarítás megkönnyítésére.

A Robotrex H6 és H9 porszívók mindegyike rendelkezik a robotporszívóktól elvárható funkciókkal, sőt a H9 WiFi kapcsolattal is rendelkezik és egy mobilapplikáción keresztül is irányítható.

A robotporszívók már egy jó ideje megkönnyítik mindennapjainkat, az EVOLVEO újdonságaival azonban minden eddiginél egyszerűbb és gyorsabb lesz a takarítás. A Robotrex H6 és H9 porszívók számos funkcióval rendelkeznek, amelyek segítségével még tökéletesebb tisztaság varázsolható otthonunkba.

A robotporszívók előnye, hogy a lakás minden pontját megtisztítják azáltal, hogy egy sajátos rendszer szerint mozognak a padlón, annak minden négyzetcentiméterét bejárva. Az EVOLVEO Robotrex H6 számos érzékelővel rendelkezik, amelyek megakadályozzák, hogy például leessen a lépcsőn. Emellett könnyedén átjut a különböző padlótípusok kapcsolódási felületein. Az EVOLVEO Robotrex H9 pedig már SMART giroszkópos navigációt használ a minél jobb útvonalak megtalálásához. Az okos navigációnak köszönhetően a porszívó nem megy át újra ugyanazokon a helyeken, így gyorsan kitakarítja a lakást, és a takarítás befejeztével visszatér a töltőalapzatra.

A robotporszívók önállóan, felügyelet nélkül dolgoznak, így rengeteg idő takarítható meg a használatukkal, és akár akkor is kitakaríthatjuk a lakást, ha éppen nem tartózkodunk otthon. Számos változatukhoz, így a Robotrex H9-hez is elérhető már mobilalkalmazás, amelynek segítségével bárhonnan irányítható. Emellett ezt a típust már wifi-modullal is ellátták, amivel csatlakozik otthoni hálózathoz, így bárhonnan vezérelhető. Az alkalmazás lehetővé teszi a porszívó könnyű kezelését, pl. különböző takarítási üzemmódokban történő elindítását, a szívóerő szintjeinek a beállítását, a már kitakarított felület ellenőrzését egy virtuális térképen, a tervezett takarítás beállítását vagy a porszívó megtalálását.

A legtöbb robotporszívó rendelkezik feltörlő móddal annak érdekében, hogy tökéletes tisztaság legyen otthon. Így például a Robotrex H6-ban egy 250 ml-es víztartály és egy mikroszálas mop található. A Robotrex H9-ben már nagyobb víztartály kapott helyet. Emellett ebben a beépített intelligens elektronikus rendszer túlzott nedvesítés nélkül biztosítja a folyamatos vízadagolást, így fapadlóhoz és parkettához is használható. Az oldalkeféknek köszönhetően a Robotrex H6 képes a bútorok körül, a falak mellett, a szobák sarkaiban és más, nehezen elérhető helyeken is takarítani. A két, tisztítófejen elhelyezett forgó kefe, hatékonyan gyűjti a port és a nagyobb szennyeződéseket a padlóról. A H9-es modell ezen felül egy forgó középső kefével is rendelkezik, amelyet úgy alakítottak ki, hogy gondoskodni tudjon a szőnyegek és a sima padló kiváló minőségű porszívózásáról is.

Az EVOLVEO robotporszívók is rendelkeznek HEPA szűrővel, amely kiszűri a legfinomabb port, allergiát okozó részecskéket és atkákat, és megakadályozza, hogy az apró porrészecskék visszajussanak a levegőbe. Mindkét készülékben BLDC motor található hosszú üzemidővel, nagyobb megbízhatósággal, csendesebb és gazdaságosabb működéssel bír, mint a hagyományos, versenytárs modellekben található motorok.

Az EVOLVEO eszközeiről további információt a www.evolveo.hu oldalon található.