7 dolog, amit eddig rosszul gondoltál az okosotthonokkal kapcsolatban

A lengyelek még tovább mentek egy lépéssel és okosotthon rendszerbe foglalták az automatizált folyamatokat.

Bár az okosotthonok egyre elterjedtebbek, még mindig számtalan félreértés és tévhit lengi körbe az okosotthon témakörét. Nézzük a 7 legelterjedtebb tévhitet és cáfolatát:

1. tévhit: Az okosotthon egy vagyonba kerül

Ha egy vezetékes rendszer árát nézzük, akkor nem csak az eszközök ára számít bele, hanem számolni kell a vezetékezés árával is, ami még munkadíjjal is párosul, a rendszer installálása és konfigurálása pedig ezt még tetőzi.

A vezetéknélküli FIBARO rendszer nagy előnye a többi rendszerrel szemben, hogy bármelyik lakásba beleilleszthető, nem függ a vezetékektől a lakásban: a rendszert úgy tervezték, hogy meglévő lakásba, meglévő infrastruktúrával lehessen telepíteni. FIBARO megoldása moduláris elemekből áll, ez az adottság lehetőséget biztosít a jövőbeni bővítésre, bárki kezdhet egy kisebb rendszerrel és később az igényei változásának megfelelően szabadon bővítheti.

2. tévhit: Az okosotthon rendszernek folyamatosan csatlakoztatva kell lennie az internethez

A FIBARO okosotthon rendszere még akkor is működőképes marad, amikor nincs internetkapcsolat. Az internet hálózat hiánya nem befolyásolja az automatizmusok lefutását például, egy adott időpontban kell a redőnynek leereszkednie, vagy mozgás érzékelésére kapcsolódik fel a villany. Az internet hiánya csak azokat a funkciókat érinti, amelyeket távoli eléréssel szeretnénk irányítani.

3. tévhit: Az okosotthon használata bonyolult

A FIBARO okosotthon rendszert úgy tervezték, hogy könnyedén használhassa olyan is, aki még sose használt okosotthon rendszert. A rendszert irányíthatjuk a saját távirányítóival, akár egy gesztusérzékelővel vagy egy okosgombbal. Az abszolút felhasználóbarát applikáció pedig elérhető okostelefonról, tábla gépről vagy okosóráról is. Sokkal inkább felhasználóbarát, mint a jól ismert, régi okosotthon vezérlő panelek a konyha falán.

4. tévhit: ha választok egy rendszert, csak azt a márkát használhatom

A FIBARO szó szerint több száz gyártó ezernyi különböző eszközével csatlakoztatható. Az öntözőrendszertől kezdve, a kapu irányítórendszerén át, a hangrendszerek, termosztátok számos márkájával kompatibilis és persze az Alexa és a Google hangasszisztenssel is. Ugyanakkor köszönhetően olyan eszközöknek mint a Smart Implant és a Wall Plug még a legegyszerűbb, nem okos eszközöket is felokosíthatunk könnyedén.

5. tévhit: Áramkimaradás esetén nem működik a rendszer

Nos, ez részben igaz, ha nincs áram, nem működik az okosotthon rendszer…. legalább is azok az eszközök nem fognak működni, amikhez elektromos áram kell., hiszen más elektromos eszközök sem működnek. Az akkumulátoros, elemes eszközök (mint az érzékelők) viszont ilyenkor is tovább végzik a dolgukat, bár csak érzékelésre lesznek képesek. Sőt ha a Home Center-t csatlakoztatjuk egy tartalék áramforráshoz – szünetmentes tápegységhez – akkor a füstjelző figyelmeztetést küld a tulajdonos telefonjára.

6. tévhit: Az okosotthon rendszert már a házunk alapozásakor meg kell tervezni.

Igaz is, meg nem is. A vezetékes rendszerek beszerelése kábelezéssel és komoly bontó, majd helyrehozó munkával jár, és nagy költséget jelenthet egy már kész lakás vagy ház esetében, szinte felér egy felújítással. A FIBARO eszközök közötti kommunikáció vezeték nélküli, az energiát számukra az elektromos rendszer vagy elem biztosítja, elhelyezésük pedig nem jelent fúrást, bontást és vésést. Ugyan az eszközök könnyen elhelyezhetők, akár magunk is helyükre tudjuk illeszteni őket, mégis ajánlott egy telepítő szakember bevonása, hogy az igényeknek megfelelő rendszert és automatizmusokat alakítsunk ki.

7. tévhit: Az okosotthon csak nagyzolás – igazából sok felesleges kütyü

Az okosotthon feladata a komfortos élet biztosítása. Automata garázskapu, redőnyök, füstjelző, riasztó rendszer, belső és külső világítás, kerti eszközök automatizálása – hagyományos értelemben ezek mind különböző környezetben működő rendszerek. Ha egyetlen okos rendszerbe illesztjük őket, irányíthatjuk a mobilunkról vagy a különböző rendszerek elemeit így már összehangol automatizmusokkal működtethetjük.

Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy nem csak a kényelem, hanem a biztonság megteremtése az okosotthon rendszer másik fő feladata. Az érzékelők és vezérlőmodulok összehangolt munkájával megelőzhető egy csőtörés esetén bekövetkezhető vízkár, vagy szén-monoxid szivárgás esetén a szellőző bekapcsolásával, vagy elektromos ablak kinyitásával akár életet is menthet. Nem beszélve az energiahatékonyságról, amely az elektromos eszközeink monitorozásának segítségével bármelyik háztartásban megvalósítható. Az okos fűtésrendszer kialakítása pedig a tapasztalatok alapján már 3-4 év alatt megtérülhet egy átlagos otthon esetében.

Minden alkalommal, amikor új technológiával találkozunk, mindig lesznek félreértések és egymásnak ellentmondó információk. Az itt bemutatott tévhitek és félreértések biztosan segítségére lesznek mindenkinek, aki okosotthon rendszerben gondolkodik. Fibaro-ról: A lengyel székhelyű FIBARO vezető szerepet tölt be az automatizált intelligens otthoni rendszerek fejlesztésében, gyártásában. A FIBARO egyedülálló vezeték nélküli okosotthon rendszere, a világ bármely pontjáról irányítható telefonnal, laptoppal, tablettel.