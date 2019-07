Környezettudatos hűtés és fűtés: megérkezett az LG Therma V R32 Split hőszivattyús rendszere

A kifejezetten az új és felújított épületek piacára tervezett, nagy hatékonyságú készülék környezettudatos és energiatakarékos módon elégíti ki az ingatlanok teljes körű fűtési, hűtési és használatimelegvíz-igényét.

Az új típus az alacsony globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező R32 hűtőközeget használja, és továbbfejlesztett kompresszorral látták el, aminek köszönhetően az eddigi leghatékonyabb fűtőteljesítményű Therma V terméknek minősül. A kivételesen kényelmes LG Therma V R32 Split hőszivattyú intelligens vezérlést is kínál az egyszerűbb felügyelet és kezelés érdekében.

Az LG Therma V levegő-víz hőszivattyús (AWHP) rendszerei számos energiatakarékos megoldást kínálnak az otthoni melegvizes rendszerek utólagos kialakítására. A hagyományos gázos, olajos rendszerek helyettesítésével vagy kiegészítésével a hőszivattyús rendszerek jelentősen csökkenthetik a szén-dioxid-kibocsátást és az energiafogyasztást. Ezt úgy érik el, hogy a külső levegőben rendelkezésre álló természetes energia hasznosításával az eszköz kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos fűtőrendszerek.

Az LG mindig proaktív módon kezelte a környezetvédelmet, most pedig még tovább ment az ökológiailag felelősségteljes technológia terén és az R32 hűtőközeget választotta a Therma V R32 Split rendszeréhez. Az R32 használatával – amely környezetvédelmi szempontból fenntartható alternatívát jelent az R410A hűtőközeg helyett – ez az új típus kielégíti a fluortartalmú klímagázokról szóló európai F-gáz rendelet követelményeit is. Az R32 az üvegházhatás szempontjából környezetkímélő hűtőközeg, hiszen GWP-értéke csupán 675, ami 70 százalékkal alacsonyabb, mint az R410A esetén, és ráadásul ugyanahhoz a teljesítményhez 20 százalékkal kevesebb gáz alkalmazása szükséges. Az ökológiai szempontból kiváló hűtőközeggel a Therma V R32 Split hőszivattyú zöldebb és energiahatékonyabb fűtési megoldást jelent. A Therma V termékcsaládnak mindig is erőssége volt az energiafogyasztás minimalizálása: a V R32 Split fűtés esetén 4,65-ös szezonális fűtési jóságfokot (SCOP) biztosít, illetve A+++ energiahatékonysági besorolással rendelkezik (35 fokos előremenő vízhőmérséklet esetén).

Az LG által kifejlesztett kompresszor és az intelligens funkciók még különlegesebbé teszik a Therma V R32 Split készüléket. Az R1 kompresszor – melyet annak tudatában terveztek, hogy a kompresszor felelős a rendszer energiafogyasztásának 90 százalékáért – a világ első „átmenő tengelyes” hibrid csavarkompresszora. Az R1 kompresszor egyesíti a csavarkompresszorok és a forgó dugattyús kompresszorok legjobb elemeit a teljesítmény és a hatékonyság maximalizálása érdekében. Az LG innovatív technológiája megszünteti a csavarkompresszor billegő mozgását, ezáltal minimálisra csökkenti a kárba veszett energiát, és növeli a rendszer megbízhatóságát. A kompresszor egy másik előnye a szélesebb, 10–135 Hz-es üzemi tartomány. A hatékonyság és a megbízhatóság mellett az új kompresszornak köszönhetően a Therma V R32 hőszivattyú csendesebb és tartósabb is. A fűtőteljesítmény szintén magasabb, ami megbízható működést biztosít akár -25 °C-os külső környezeti hőmérséklet mellett is.

Az LG Therma V R32 Split rendszer másik erőssége a kényelmes használat, mivel számos olyan funkciót kínál, amely elősegíti a készülék könnyebb kezelését. Ezek közül a legfontosabb a SmartThinQ okostelefonos alkalmazás, amellyel a felhasználó opcionálisan akár távolról felügyelheti és vezérelheti a készüléket. A legtöbb rendszerfunkció bárhonnan elérhető, vagyis az alkalmazással ki lehet választani, illetve meg lehet változtatni az üzemmódot, be lehet állítani a hőmérsékletet és felügyelni lehet az energiafogyasztást is. A felhasználók még „elő is melegíthetik” a szobát, így egy nehéz munkanap után kellemes beltéri környezet fogadja őket otthon.

„A kibővített Therma V termékcsalád tagjaként az LG Therma V R32 Split rendszer kiemelkedő teljesítményt és kiváló energiahatékonyságot nyújt”

— mondta Nagy Sándor József, az LG légkondicionáló üzletágának magyarországi értékesítési vezetője.