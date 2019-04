Robbanásszerű fejlődés előtt áll az okosotthonok piaca, az önvezető autók után jönnek az „öntanuló” otthonok

Világelsőként fejlesztett mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló fűtési szabályozót egy magyar startup – A gépi tanulás beköltözik az otthonainkba!

Robbanásszerű fejlődés előtt áll az okosotthonok, az otthoni „okoseszközök” piaca világszerte, ami Magyarországon is új távlatokat nyit az ingatlanfejlesztőknek, a szolgáltatások körét pedig egy teljesen új szakmával, a smart home-szerelővel bővítheti. Az okosmegoldásokat kidolgozó magyar startup, a Chameleon Smart Home a világon elsőként a mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló fűtési szabályozóval jelent meg a piacon, amihez a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán is elnyertek forrást.

A nemzetközi piacokon is sikeresen mutatkoztak be, jelenleg második körös befektetőt keresnek a nemzetközi terjeszkedés elősegítése érdekében, legalább 400 millió forintot vonnának be a bővülésre. A cég tulajdonosa Szarvas Péter szerint a magyar szakemberek és a magyar vállalkozások ezen a területen meghatározó szereplői lehetnek a piacnak, az innovatív megoldásoknak. Az új technológia energiát, pénzt takarít meg, a Chameleon okoslakását pedig hamarosan bárki kipróbálhatja, akár ki is bérelheti néhány napra.

A smart home egy komplex számítógépes rendszer, amely hatékonyan, saját igényeinkre szabva működteti otthonunk fűtési és hűtési rendszerét, a világítást, az árnyékolástechnikát, a biztonsági rendszereket, a kerti eszközöket, az audiovizuális eszközöket, és számos más technikai eszközt. Az okosmegoldásokat egy magyar startup, a Chameleon Smart Home fejlesztéseinek köszönhetően ma már nem csak az újlakást vásárlók élvezhetik, de a rendszer a használt lakásokba, lakótelepekre, társasházakba utólag is telepíthető. A cég több világújdonsága áttörést hozott az okosotthonok piacán: mivel valamennyi gyártó termékével kompatibilis, utólag is beszerelhető megoldás, és a terméket nem csak lakásokra, de nagyobb lakásrendszerekhez is kínálják, ezzel a világon elsőként jöhettek létre okosotthonokkal kommunikáló „okostársasházak” és „okoslakóparkok”. A cég ugyancsak világelsőként, a mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló fűtési szabályozóval is piacra lép.

Szarvas Péter, a Chameleon Smart Home tulajdonosa elmondta:

“A legújabb jelentős fejlesztésük egy mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló fűtési algoritmus, amelynek a piacra dobásához a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán nyertek 50 millió forintot. A világújdonságnak számító modell segít kiegyenlíteni a lakásban a hőmérsékletet (számos paraméter figyelembe vételével), amivel a komfort növelhető és a rezsiszámla csökkenthető. A saját fejlesztésű mesterséges intelligencia képes a hőmérsékleti adatok gyűjtése után “megtanulni” az épület energetikai viszonyait és megjósolni az optimális időpontokat a fűtés/hűtés ki és bekapcsolására. A megoldás előnye a piacon kapható más termékekhez képest, hogy a hőmérsékleti adatokon kívül képes figyelembe venni az okosotthontól származó egyéb információkat is (otthon vannak-e, nyitva van-e az ablak, le van-e húzva a redőny, külső hőmérsékleti adatok, időjárás előrejelzésből származó adatok, stb.), így az adatok feldolgozásával egyre pontosabb és hatékonyabb fűtési és hűtési rendszert kapunk. Beüzemelés után pár héttel már kellően “felokosodik” a vezérlés és eléri az ideális működést, hőérzetet. Fűtés és hűtés esetén is működik, a rendszer öntanuló, így annak beállításaival, menedzselésével nem kell foglalkoznunk.” “További újdonság, hogy a technológia a Microsoft Azure felhő alapú szolgáltatása segítségével minden átalakítás nélkül elérhető azoknál a rendszereknél, amelyek csatlakoznak a platformhoz. A Chameleon Smart Home egy nyitott szolgáltatás formájában fogja nyújtani az öntanuló fűtés vezérlést, így nemcsak a saját okosotthon rendszereiben lesz elérhető a megoldás. Magasabb komfortérzetet ad, mivel a hőmérsékletet a kívánt értéken tartja és az intelligens vezérlés révén csökken az energiafogyasztás, így hozzájárul a környezet védelméhez is. Jelenleg hasonlóan összetett, öntanuló megoldás nincs a piacon, a felhő alapú vezérlési algoritmus világújdonságnak számít. Ősztől a fűtési szezon beindulásával teszt jelleggel ingyenesen elérhetővé tesszük rendszerünket minden az NGBS (az ország egyik legjelentősebb felület fűtés-hűtés tervezésével, gyártásával és kivitelezésével foglakozó cége) által telepített lakásban. Megfelelő gépészeti háttér esetén több ezer háztartásba kerülhet be a technológia egyetlen gombnyomással, minden plusz beépítési költség nélkül”

– hangsúlyozta Szarvas Péter.

A márkafüggetlen alkalmazást kidolgozó Chameleon fejlesztése nem csak a magyar piacot hódítja meg, ahol több tízezer építkezés van folyamatban, de sikeresen mutatkozott be külföldön, sőt a tömeggyártást is elindították Kínában. A cég idén nyit az irodai és a szállodai piac felé, elkezdik az első okosiroda és szálloda felszerelését. Az NGBS-sel közösen egy új termékcsaládot is kidolgoztak 6000 társasházi lakás felszerelésére, valódi okosotthon szolgáltatással, amiből 100 lakást bekábeleztek. Szarvas Péter nem véletlenül emelte ki a valódi okosotthon szolgáltatás kifejezést, hiszen ezen a területen még sok a félreértés. Ma egy okosizzóval ellátott lakásra is gyakran használják az okos jelzőt, pedig egy okosotthon ennél sokkal többet jelent.

A Chameleon olyan egyszerű felületet hozott létre, ahol előre megírt modulokból lehet összerakni egy ház funkcióit csatlakozva továbbra is más rendszerekhez, ami korlátlan bővíthetőséget jelent, és nem kell órákat tölteni a programozással. A Chameleon Smart Home rendszer a világon elsőként képez hidat a ház eszközei és más gyártók smart home rendszerei, az érzékelők, és a beavatkozók között. Nevéhez hűen kapcsolódni tud a legtöbb nagy gyártó rendszereihez és elfedi a gyártók közötti kommunikációs problémákat.

Egyszerűségének köszönhetően a rendszerrel be tudják hozni azokat a szakembereket is az okosotthon piacra, akik eddig például csak villanyt szereltek. A szolgáltatásuk itt is egyedi, hiszen a szerelők az átjárhatóság miatt több piaci rendszert is megismerhetnek egy időben.

Az okosmegoldások területén a képzésben is aktívan vesz részt a startup: rendszeres oktatásokon mutatják be a villanyszerelőknek és a szakembereknek a rendszert, vezetik be őket egy szakmába. Indítottak egy gyakornoki programot is az Óbudai Egyetemmel, hogy a fiatal munkaerőt be tudják vonzani az új területre.

A rendszert a beruházók a villanyszereléssel együtt tudják egyszerűen telepíteni. A fejlesztők előre bekábelezik a házat, konnektorok, kapcsolók mögé húznak be a jelkábeleket, amely stabil és biztonságos alapja lehet a legtöbb itthon kapható smart home-rendszernek. Ez a megoldás azoknak is jó, akik nem szeretnének most beruházni egy okosotthonra, de szeretnék megtartani a lehetőséget a jövőben a kiépítésre. Egy ilyen előkészítés lakásonként akár 500 Ft/m2 áron elérhető.

Építés alatt áll az első bemutató lakásuk is: az egész társasház okos lesz Zuglóban (5 lakás), és az egyik tetőtéri okosotthont bárki kipróbálhatja. A cég kézzelfoghatóvá akarja tenni az okosotthonokat, így akár egy hétvégére is kibérelhető a lakás, ahol egyszerre akár több okosotthon rendszer is kipróbálható – mondta Szarvas Péter.

A cég további hazai terjeszkedését a januárban kapott 75 millió forint kockázatitőke-befektetés biztosítja. A Chameleon Smart Home jelenleg második körös befektetőt keres a nemzetközi terjeszkedés elősegítése érdekében – az ebben a körben bevonni kívánt összeg legalább 400 millió forint. A cég jelentős növekedéssel számol, hiszen a hazai okosotthon piac mérete becslések szerint megháromszorozódik a következő három évben, miközben a hazai smart home penetráció a jelenlegi 4 százalékról közel 13 százalékra emelkedik 2021-re. Európában a smart home beruházások összértéke évente átlagosan 39 százalékkal emelkedett az elmúlt időszakban, míg 2020-ra az európai piac mérete várhatóan meghaladja a 23 milliárd eurót. A cég tervei között szerepel, hogy két éven belül piacra lépnek az Egyesült Államokban, mely globális szinten jelenleg a legnagyobb smart home piac, 24 milliárd euró, azaz közel 8,000 milliárd forint értékkel. A magyar startup idén 250-300 millió forint árbevételt remél, a tavalyi közel 50 millió forint után.