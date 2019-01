CES 2019: Gyorsuló mobilhálózatok és „okosodó” otthonok

Hipergyors vezeték nélküli hozzáférés a rosszul lefedett, távoli helyeken is

A Zyxel most bemutatott, új termékei között szerepelt az LTE7480 LTE-A Pro Kültéri Router, is, ami lehetővé teszi a hálózat üzemeltetőknek, hogy költséghatékonyan biztosítsanak nagysebességű kapcsolatot az ügyfelek számára. A Zyxel kibővített vezeték nélküli szélessávú portfolióját is bemutatta, melyben szerepelt egy többsávos LTE kültéri router és az elosztott antennarendszer (DAS) is, ami a beltéri lefedettséget hivatott növelni a mobil hang- és adathálózatok részére.

Új szintre emelik az okosotthon megoldásokat

A vállalat emellett ismertette a Zyxel 10G-s üvegszálas gateway termékcsaládját, valamint a legújabb G.fast ügyféloldali berendezéseit (CPE) is. A Zyxel ezen kívül a 2019-re tervezett WiFi megoldások teljes portfólióját is prezentálta, melyek közül mindegyik rendelkezik az ipari sztenderdnek számító, nagysebességű és a teljes otthont lefedő EasyMesh™ képességekkel. Ezek a megoldások új szintre emelik az okosotthon kapcsolódásának és biztonságának integrációját a 802.11ax-el, az EasyMesh teljes otthon WiFi-vel, és az megbízható, erős biztonsági funkciókkal.

Első a biztonság, csak utána jöhet az üzlet

A Zyxel az új IoT biztonságról és a személyes adatokat védő átjáró szolgáltatásról is előadásokat tartott. Az átjáróba integrált átfogó és könnyen telepíthető biztonsági megoldás védelmet nyújt a hagyományos PC-k és mobileszközök, és az IoT készülékek számára (pl. okos termosztát), ami az egyre nagyobb mértékben összekapcsolódott családi életvitel egyik fontos eszköze.

„A Zyxel a 10G-s és WiFi 6-al rögzített vezeték nélküli CBRS CPE, valamint a kiberbiztonsági megoldásokkal is fejlődik, hogy még több lehetőséget nyújtson a hálózat működtetők, és ügyfeleik számára.” – mondta Treso Tamás, a Zyxel magyarországi vezetője. „A növekvő portfóliónk célja, hogy segítsük a szolgáltatókat üzletük fejlesztésében. A megoldásainkkal megadjuk nekik a lehetőséget az ügyfélbázisuk bővítésére rosszul lefedett vagy távoli területeken is.”

– tette hozzá.