CES 2019: Otthoni ruhaápolást teljes mértékben kimaxolja az LG újdonsága

Az LG Electronics (LG) a 2019-es CES-en mutatja be új, forradalmi Styler készülékeit, melyek jól szemléltetik a vállalat elképzeléseit a teljeskörű ruhaápolási megoldások terén. A portfólió zászlóshajó modellje, a fekete, tükröződő üvegajtóval felszerelt LG Styler a szakkiállítás legjobb innovációinak járó díját (CES Innovation Awards) is kiérdemelte. Az LG nagy kapacitású koncepciómodelleket és egy mesterséges intelligenciával felvértezett okostükröt is bemutat a kiállításon — utóbbi teljesen új, virtuális élményt kínál majd a felhasználóknak.

A prémium, fekete tükörajtóval felszerelt LG Styler egyszerre visz funkcionalitást és eleganciát az otthonokba kifinomult, modern megjelenésével, miközben képes tökéletes tisztaságot és megjelenést kölcsönözni a ruhadaraboknak. Az új, fekete festettüveg-ajtó szofisztikált stílust ad a készüléknek, amely egyszerre akár négy ruhadarab — többek között egy, az ajtóba helyezhető nadrág — kényelmes és gyors felfrissítését teszi lehetővé. A Smart Diagnosis™ és SmartThinQ™ technológiákkal a felhasználók gyors és pontos információkat kapnak a készülék állapotáról és tevékenységéről, valamint azonnali hozzáférést a Google hangalapú asszisztenséhez, egyszerű hangutasítások nyomán.

A Styler szíve az LG TrueSteam™ gőztechnológiája, amely az allergének és baktériumok több mint 99,9 százalékát képes eltávolítani a textíliákból, így mindig tökéletesen tisztán tartja a gardróbban tárolt ruhaneműket. A közvetlenül a ruhákra permetezett forró gőz semlegesíti a kellemetlen szagokat, miközben a mozgó ruhaakasztó gyengéd rázással egyenesíti ki az anyagszálakat, a kíméletes szárítás funkció pedig gyorsan és alaposan távolítja el a nedvességet. A hőszivattyús szárítás azzal csökkenti az energiafelhasználást, hogy a készülék belsejében lévő forró, párás levegő hőjét újra felhasználja. Az üvegajtóba szerelt nadrágél-vasaló tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöz a nadrágoknak, hiszen eltünteti a gyűrődéseket és tökéletesen pontos élt simít a nadrágszárra vasaló használata nélkül.

A 2019-es CES látogatói az új Styler készülék mellett az LG jövőbeli ruhaápolási megoldásainak teljes kínálatát is megtekinthetik. A nagyobb családok számára tervezett nagykapacitású Styler a fekete tükörajtós modell kibővített változata, mozgó ruhaakasztóján akár öt ruhadarab — például hosszú kabát — is kényelmesen elfér az ajtóba helyezhető nadrág mellett. Az LG a szakkiállításon a jövő hálószobájába is betekintést enged a virtuális és testre szabható mesterségesintelligencia-szolgáltatásokat kínáló okostükör bemutatásával. Az LG ThinQ tükör egyénre szabott divattanácsokkal és virtuális ruha-összeállításokkal kínál egyedi élményt, és lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy bolti felpróbálás nélkül vásároljanak ruhákat.

„Letisztult megjelenésével és kiemelkedő hatékonyságával az elegáns, fekete LG Styler új szintre emeli az otthoni ruhaápolást. Izgatottak vagyunk, hogy tovább bővíthettük a Styler képességeit, hiszen az új funkciókkal elérhetjük azokat, akik még nem tudják, hogy a vizes mosáson és a száraztisztításon kívül más ruhaápolási megoldásban is gondolkodhatnak.”

— mondta Song Dae-hyun, az LG Electronics háztartási és légkondicionáló üzletágának elnöke.

A CES látogatói maguk is megtekinthetik az LG legújabb ruhaápolási megoldásainak teljes választékát január 8. és 11. között a vállalat standján (#11100), a Las Vegas Convention Center központi csarnokában.