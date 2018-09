Mennyire szolgálják a biztonságunkat az okosotthonok?

Az okos otthonok ugyanis számítógép vezérelte, okostelefon által felügyelt óriási hálózatok, amelyek különböző okos eszközöket képesek irányítani. Ezek az okos otthonok olyan népszerűek, hogy egyes becslések szerint, 2020-ra már 200 milliárdra nőhet az intelligens házak és lakások száma világszerte.

Mivel mára már nem csupán a gazdagok kiváltsága az igen összetett rendszer, ezért már Magyarországon is számos eszközt csatlakoztattak ilyen központi egységekre, amelyet aztán okostelefonnal vagy számítógéppel vezérelhetünk és felügyelhetünk akár munkahelyünkről is, az internet segítségével. Az okos otthonok képesek a fényt, a hőt, a vizet, a biztonsági rendszert, a riasztót, a füstérzékelőt, a kamerát, a konnektorokat, a mozgásérzékelőt és akár az egész nappali és konyha robotgépjeit is kezelni és automatizálni.

Mitől okos egy okos otthon?

Az okos otthont nem úgy kell elképzelni, hogy életre kel a ház és piros led lámpás „szemeit” világítva átveszi az uralmat az emberiség felett, még ha korábban néhány sci-fi és horror film alkotói ezt a jövőképet is vetítették elénk annak idején. Az okos otthon tulajdonképpen egy komplex rendszer, amely különböző technikai megoldásokat párosít, melyet egy központi egység fog össze. Ezek az okos eszközök egyébként már most is szinte minden lakásban, házban és az utcán is megtalálhatóak, az okos otthon csupán összefogja, ütemezi és kezeli ezen eszközök összehangolt működését és akár azok automatizálására is képes.

Bár a korai horror filmeken nevelkedett korosztály számára a központi egység irányítása már is egyet jelent az emberiség leigázásával, nem kell semmilyen hátsó szándékot belelátni a fejlesztők és a gyártók szándékában. Csupán a hétköznapi teendőinket és életvitelünket teszik egyszerűbbé és kényelmesebbé. Így például automatikusan felhúzódhat a redőny reggel, vagy lágy zene fogad ha belépünk a házba esetleg vihar esetén automatikusan becsukódnak az ablakok. De az okos otthonok képesek akár a fűtést is kezelni, a fürdővizet megfelelő hőfokra beállítani és időre a kádba engedni. Sőt ma már megjelent a piacon az un. okos széf is – ahogy a Saffortszéf oldalán olvashatjuk – amelyek képesek az okos otthonnal együttműködve megóvni értékeinket.

Időt, pénzt és energiát takaríthatunk meg!

Talán kicsit elcsépelt szlogennek hangzik, ám valóban igaz, hiszen az okos otthonok képesek a mi fizikai jelenlétünk nélkül is számtalan tevékenységet elvégezni, így több szabadidőnk jut másra. Ráadásul a számtalan érzékelőnek és szenzornak köszönhetően képes optimalizálni a különböző eszközök és berendezések fogyasztását és teljesítményét is, hogy a lehető legkedvezőbb rezsiköltséggel kelljen kalkulálnunk, maximális komfortérzet mellett.

A rendszer szerencsére zártsága miatt igen biztonságos, ám felhasználói hibák itt is előfordulhatnak, amelyekre ügyelni kell. Ilyen lehet a nagyon egyszerű biztonsági kód, vagy az IP kamerák alapértelmezett jelszavának megtartása is. Az okos otthonunk tehát csak addig marad biztonságos, még mi magunk is okosak vagyunk. Hibát elkövetni rendkívül egyszerű: mint amikor valaki a bankkártyája mellé egy cetlire felírja annak PIN kódját vagy egy széfet egyszerűen nem zár be, esetleg a lakásajtajában benne hagyja a kulcsot.