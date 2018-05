Hazánkban fejlesztik a legújabb, forradalmi lakásfűtő falfestéket!

Egy új termékinnováció, az úgynevezett fűtőfesték prototípusának megalkotására kötött együttműködési megállapodást a Poli-Farbe Vegyipari Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Karának Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke. A speciális falfesték elektromos fogyasztónak minősül, olyan rendszer, amely áramforrásból, szabályozó rendszerből és elektromos vezetőképességgel rendelkező adalékokat tartalmazó festékből áll. A termék a tervek szerint minden háztartásban kiépíthető lesz, de azt csak erre képzett, külön engedéllyel rendelkező szakember tudja majd telepíteni. A fűtőfesték idő- és hőveszteség nélkül, közvetlenül melegíti a kijelölt területet: körülbelül 6 m2-es felülettel egy 60-70 m2-es területű lakást fel lehet fűteni, 300-350 watt/m2 teljesítmény mellett. Legfőbb előnye, hogy jelentősen csökkenthető használatával otthonunk ökológiai lábnyoma, ráadásul sokkal költséghatékonyabb a kiépítése, mint a hagyományos fűtési rendszereknek, és az elektronika, illetve a festék nem szervesen kapcsolódnak egymáshoz, így külön-külön is cserélhetők, azaz költözéskor vagy a szoba átrendezésekor hatékonyan áttelepíthető.

– mondta Szabó Antal, a Poli-Farbe ügyvezető igazgatója a cég budapesti sajtótájékoztatóján. Hozzátette: a fejlesztői csapatban kizárólag magyar szakemberek vesznek részt, az egyetemi tanszék és a festékgyár csapata idén ősszel szeretné bemutatni a prototípust a nyilvánosság előtt.

„Nagyszerű érzés olyan hazai innovációban részt venni, amely hasznossága a háztartásokban is azonnal belátható. Távolabbra tekintve az is izgalmas perspektíva, hogy a fűtőfesték a közeljövő okos otthon megoldásainak is ígéretes eleme lehet majd.”