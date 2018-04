Itt az első vezeték nélküli porszívó, amit nem csak dísznek lehet használni otthon

Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiáját mutatta be ma a globális technológiai vállalat, a Dyson. A vadonatúj V10-es digitális motor csaknem fele olyan könnyű, mint elődje, a V8-as, és egyben a cég leggyorsabb és legnagyobb fajlagos teljesítményű digitális porszívó-motorja, amely percenként akár 125 000-es fordulatszámon is képes működni. Az új Dyson Cyclone V10TM vezeték nélküli porszívű lelkét jelentő motor a vezetékes porszívók szívóerejét biztosítja, anélkül, hogy az a sokoldalú felhasználhatóság rovására menne.

A hagyományos szénkefés motorok sokszor nagyok, nehezek, a sebességük korlátozott; súlyuk jellemzően 800 g körüli, és 41 000 percenkénti fordulatnál nem tudnak többet. A Dyson V10-es motor ehhez képest csak 125 g-ot nyom.

Az új V10-es motor a cég legfejlettebb digitális motorja. Másodpercenkénti 2 000-es fordulaton pörög, ami a vállalat valaha gyártott leggyorsabb motorjává teszi. Az első generációs motorjához, a V2-es digitális motorhoz képest a V10-esnél a teljesítmény súlyhoz mért aránya több mint háromszoros lett. Ez a teljesítménynövekedés a mérnököktől a motor teljes újratervezését követelte meg:

Míg az első, V2-es digitális motor kétpólusú volt, a V10-nél nyolc pólust találunk. Ez azt jelenti, hogy gyorsabb kapcsolásra képes, ezért kisebb és könnyebb. Másodpercenként akár 16 000-szer kapcsol: aktiválja a lapátkereket és nagy teljesítményt ad le.

A motor újratervezett lapátkerékkel lett ellátva. Az új, diagonális lapátkerék hosszú, keskeny elrendezést biztosít, és lehetővé teszi a nagyobb légáram irányítását. A mérnökök a lapátkerék lapátjai között átfedést alakítottak ki, és az így keletkező nagyobb felületnek köszönhetően javították a motor hatékonyságát.

A motornak könnyű, erős tengelyre volt szüksége, amely képes megbirkózni az akár 125 000-es percenkénti fordulattal is. Ehhez kerámiát alkalmaztak, amelyet 1600 fokon hőkezeltek, és ami háromszor olyan kemény, mint az acél, de a fajsúlya csak annak fele.

A Dyson V10-es digitális motor intelligens, és folyamatos korrekcióval biztosítja a maximális teljesítményt: tisztában van a magassággal, a légnyomással, a hőmérséklettel, és még az időjárást is ki tudná számítani. Nyomásérzékelői segítségével meg tudja állapítani, hogy az emeleten vagyunk-e vagy a földszinten. Valójában annyira érzékeny, hogy észleli a magasságkülönbséget az asztal és a padló között is. Mindezeknek az információknak a segítségével apró módosításokat tesz, hogy különböző légnyomás-értékeknél is ugyanazt a teljesítményt hozza. Így ugyanazt a nagy teljesítményt képes nyújtani egy olyan magasan fekvő városban, mint Mexikóváros vagy egy olyan alacsonyan fekvőben, mint Amszterdam.

„Egy nagy teljesítményű gép a hatékony motornál kezdődik. A Dyson V10 cégünk legfejlettebb digitális motorja. Ez tette lehetővé számunkra, hogy teljesen átalakítsuk a porszívók alakját, és ezzel elérjük a legjobb teljesítményt, amit a Dyson valaha a vezeték nélküli porszívóknál elért. A Dyson Cyclone V10 porszívó annyira könnyű és erős, hogy otthonunk bármely részén biztosítja a mélytisztítást. Ezért hagytam abba a vezetékes porszívók fejlesztését.

– mondta James Dyson

A Dyson Cyclone V10TM vezeték nélküli porszívó a Dyson V10-es digitális motor köré épült. Az új motor lehetővé tette a mérnökök számára, hogy a porleválasztókat és a portartályt tartalmazó egységet 90 fokkal, egyenes vonalba forgassák. Így egyenes vonalú légáramlat jön létre – ami 20%-kal javította a szívóteljesítményt. Ezzel ráadásul lehetővé teszi a tartály rendkívül egyszerű ürítését is. Az akár 40%-kal nagyobb tartálykapacitás pedig azt jelenti, hogy kevesebb ürítéssel nagyobb területet tisztíthatunk meg otthonunkban, akár az autóban is.

A hagyományos ciklon rendszerű porszívók gyakran kevéssé hatékonyak, mert nem tudják a port, piszkot hatékonyan szétválasztani a levegőből, így az a szűrőn megtapad, ahol lefojtja a légáramot a motor elől a szívóerő csökkenését eredményezve. Képzeljünk el egy olyan autót, amely 220 km/órával fut, de egy hónap elteltével már csak 100 km/órára képes.

A Dyson Cyclone V10TM porszívó bármely más használatban lévő vezeték nélküli porszívónál nagyobb szívóerővel rendelkezik. A gép középső tengelye körül 14 ciklont helyeztek el, ami lehetővé teszi, hogy mindegy egyes ciklon belsejében akár 190 km/óra sebességű légáram alakuljon ki, amivel több mint 79 000 G-t generál, és még a mikroszkopikus részecskéket is hatékonyan leválasztja a levegőből.

Ez azért fontos, mert más porszívók port, allergéneket és baktériumokat bocsáthatnak vissza a levegőbe, amit aztán belélegzünk. A teljes készülék jobb szűrőképességének biztosítása érdekében a Dyson mérnökei szűrőkbe burkolták a motort, egyetlen szigetelt egységként, ami az akár 0,3 mikron méretű allergének 99,97%-át is felfogja, így tisztább levegőt bocsát ki.

A fejlesztés során az fontos volt, hogy magas fordulatszámon is elegendő energiát kapjon a digitális motor, közben az üzemidőt is növelni tudják. Ennek érdekében kifejlesztettek egy nagyobb energiasűrűségű akkumulátort, méghozzá súlynövekedés nélkül. A továbbfejlesztett elektronika és akkumulátorrendszer-kezeléssel együtt így a Dyson Cyclone V10TM vezeték nélküli porszívó akár 60 perc folyamatos működést biztosít. És mivel a készüléket egy nem ki/bekapcsoló gombbal, mint inkább ravasszal lehet működésbe hozni, abban a pillanatban, hogy elindítjuk a porszívót, a motor is beindul, és a másodperc törtrésze alatt üzemi sebességre gyorsul.

A fejlesztés nem állt meg magánál a készüléknél, a tisztítófejeket és a kiegészítőket is továbbfejlesztették. A tisztítófejnél a kefehengerben egy erőteljes motor található. Ez fúrja bele a merev műanyag sörtéket a szőnyegbe, amik eltávolítják a mélyen lerakódott port és állatszőrt, míg a fejen található puha, antisztatikus szénszálas kefesorok a kemény padlókról szedik fel a finom port. A puha henger tisztítófej a kemény padlókról egyszerre távolítja el a nagyobb szennyeződéseket és a finom port. Egy nagyobb, puha plüss nejlon anyagú henger a nagyobb szennyeződéseket távolítja el, míg antisztatikus szénszálas kefesorok a finom port szedik fel. A henger belsejében egy ún. direct-drive motor található, amely lehetővé teszi, hogy a henger teljes szélességében tisztítson.