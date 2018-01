Tiszta és friss levegőt kínál nekünk az idei CES-en bemutatott legújabb LG légkondícionálója

Az LG Electronics (LG) a 2018-as CES-en mutatja be legújabb, intelligens otthoni légkondicionáló megoldásait. Bemutatkozik a finom por kiszűrésére alkalmas PuriCare légtisztító és a DUALCOOL ThinQ™ inverteres légkondicionáló, amely hangfelismeréssel és DeepThinQ technológiával felvértezve teszi minden korábbinál kellemesebbé és tisztábbá a levegőt.

Okos megoldás a por ellen

Számos tanulmány bizonyította, hogy a beltéri pollen és por a világon mindenhol hatással van a komfort érzetre, az életminőségre. Az LG PuriCare légtisztítója – a készülék érzékeny levegőminőség érzékelője révén – automatikusan eltávolítja a levegőben szálló finom porszemcséket, mielőtt a lakók kellemetlennek érzékelnék emiatt a levegő minőségét. A PuriCare kikapcsolt állapotban is folyamatosan ellenőrzi a levegő minőségét, és csak akkor kapcsol be, ha valóban szükség van a levegő kezelésére. Az egyedi, henger formájú PuriCare a piac legmodernebb légszűrő technológiáját kínálja az LG 360° Total Care szűrőrendszerével. Clean Booster funkciója révén pedig akár 7,5 méteres távolágig is képes a tiszta levegő befújására, így nagyobb helyiségekben is kellemes légállapotot biztosít, ami ideális kisgyermekes családok részére, vagy azoknak, akik háziállatot tartanak.

Hangfelismeréssel, kényelmesen

A szintén a CES-en debütáló LG DUALCOOL ThinQ™ Stand Inverter légkondicionáló olyan hangfelismerő technológiával készült, mellyel akár a bejárati ajtóból, vagy egy másik szobából is könnyen beállítható a hőmérséklet egyszerű szóbeli parancsok használatával. A DUALCOOL ThinQ™ a kettős inverter kompresszornak köszönhetően nagy energiahatékonysággal, de alacsonyabb zajszint mellett alkalmazza az LG DeepThinQ mesterséges intelligencia-technológiáját, mely a helyiség feltérképezésével nagyobb légáramlást képes biztosítani az ott tartózkodók irányába. Azon túl, hogy felismeri a személyek jelenlétét a helyiségben, az emberi mozgást érzékelő intelligens szenzor az egyes emberek távolságának függvényében is vezérli a levegő áramlását. Az LG DUALCOOL ThinQ™ klímaberendezés képes elemezni a lakók napi viselkedésmintáit is, így megtanulja, hogy a ház egyes helységeit mikor kell hűteni az optimális hőmérséklet fenntartása és az energiatakarékosság érdekében.

„Az LG intelligens háztartási gépei az iparág vezető termékeinek számítanak abban a tekintetben, hogy képesek időben jelezni a felhasználók igényeit, így még kellemesebb körülményeket teremtenek”

– mondta Song Dae-hyun, az LG háztartási elektronikai és légkondicionáló üzletágának elnöke.

“A mesterséges intelligencia jelenleg olyan szinten van, hogy már nem csak sakkozni képes, az LG pedig elkötelezett amellett, hogy ezt a technológiát alkalmazza a fogyasztók életminőségének javításához.”

A 2018-as CES kiállítás látogatói január 9. és 12. között személyesen is kipróbálhatják az LG intelligens légtisztítási és légkondicionáló megoldásait.