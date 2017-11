Először Magyarországon lehetnek okos társasházak!

A világon elsőként jöhetnek létre okos otthonokkal kommunikáló „okos társasházak” vagy akár „okos lakóparkok” egy magyar startup, a Chameleon Smart Home fejlesztése révén.

A technológiai újításnak köszönhetően az ingatlanberuházók az eddigieknél jóval olcsóbban kínálhatnak okos megoldásokkal társasházi lakásokat, áttörést hozva az okos otthonok piacán. A világon ma még egyedüli megoldás nem csak az otthonokat tudja okossá tenni, hanem egész társasházakat, lakóparkokat és irodaházakat is. A rendszer a régi lakásokban is telepíthető, megnyitva a lehetőségét a széles körű felhasználásnak. A startup cég alig egy éve mutatta be fejlesztését, a tömeggyártás csak most indult el, de már van megrendelése Európából és az Egyesült Államokból is. Magyarországon pedig megkezdték az első okos társasház építését az új technológia felhasználásával. Magyar telekommunikációs és áramszolgáltató cégek is érdeklődnek a vívmány iránt. A szolgáltatás hamarosan havi díjas előfizetéssel is megrendelhető lesz.

Egyre több okos eszközt használunk ma már a lakásokban és az irodákban. Nem ritkaság az okosmosógép, az önműködő világítási rendszer, árnyékolás és fűtés, az ujjlenyomat olvasóval nyitható kapu vagy a távolról működtethető biztonsági rendszer. Az okos eszközök nem csak a kényelmet szolgálják, de azzal, hogy optimalizálják a berendezések működését, a pazarlást minimálisra csökkentik, energiát, időt és pénzt takarítanak meg, így néhány év alatt az áruk megtérül.

A Chameleon Smart Home tulajdonosa, Szarvas Péter ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ma az okos otthonok úgy működnek, mint ha nem tudnánk a telefon szoftvert frissíteni. Kiválasztunk egy gyártót, megvesszük az eszközeit és várjuk, hogy a cég szépen frissítse a szoftvert hozzá, mert a rendszer egy egységet képez. A gyártók úgy alakítják ki a termék palettájukat, hogy minden automatizálási feladathoz lehetőleg az ő eszközeit kelljen megvásárolni. Ez jó nekik, de nem jó a végfelhasználónak, mert hozzá köti a teljes házát egy rendszerhez. Senki nem szerelné le szívesen a falról és a központi helyiségből az összes eszközt csak azért, hogy egy jobb és újabb rendszert telepítsen. Ezeket a rendszereket a beépítés miatt nem könnyű cserélni. Minden gyártó a saját eszközeit, technológiáját fejleszti, kevés hangsúlyt fektet arra, hogy más rendszerekkel is kompatibilis legyen.

A Chameleon azonban áttörést hoz az okos otthonok területén. A Chameleon Smart Home rendszer a világon elsőként képez hidat a ház eszközei és más gyártók smart home rendszerei, az érzékelők, és a beavatkozók között. Nevéhez hűen kapcsolódni tud a legtöbb nagy gyártó rendszereihez és elfedi a gyártók közötti kommunikációs problémákat. Alkalmazkodik a külső eszközökhöz, a központi vezérlőkhöz. Akár több teljesen külön álló rendszer funkcióit, eszközeit képes egyetlen közös platformon kezelni. Utat mutat a társasházak okosítása terén. Megoldásával olyan modern, jövőálló okos otthonok készülhetnek, melyek összekapcsolják az otthonok eszközeit a lakókörnyezet adta lehetőségekkel. Ha Chameleonnal szerelnek egy lakást, akkor a vevő ráér eldönteni később, hogy milyen okos megoldásokra lesz szüksége. Nem szükséges egyetlen márka termékeit megvásárolnia, optimalizálhatja a beszerzést, ezzel jelentős, akár 40 százalékos megtakarítást is elérhet.

Az okos otthon hívó szó a társasházaknál is, de a kivitelezők sokszor csak egy leszűkített pici szeletét értik okos otthon alatt. Számos társasház okos otthonnal hirdeti lakásait, de az összes funkció, amit a végfelhasználó el tud érni, az a távoli fűtés vezérlés, esetleg néhány világítási kör vezérlése, nem pedig a komplett társasházi integráció.

A Chameleon Smart Home képes megoldani a kommunikációt az egyéni igényeket szolgáló lakások és a társasház eszközei között. A jövő irodáinak okosításához is alkalmas, mert nem avul el, az alaprendszer kommunikál minden gyártó szolgáltatásával. A Chameleon Smart Home megteremti a kommunikációt a társasház és a lakások között, mobiltelefonnal tudjuk például beengedni a társasházba és a lakásba is a gyereket, ha otthon felejtette a kulcsot, az irodánkból kapcsolhatjuk ki az otthon bedugva hagyott vasalót, de üzenetet kaphatunk arról is, ha az elektromos autó feltöltődött a teremgarázsban. A rendszer képes a balkonládában nevelt növények időjárás függő automatikus öntözésére is. Chameleonnal nem csak a lakás, de az egész társasház közösségi terei, funkciói elérhetőek.

A rendszert a beruházók a villanyszereléssel együtt tudják egyszerűen telepíteni. Az eljárás pedig a következő: a fejlesztők előre bekábelezik a házat, konnektorok, kapcsolók mögé húznak be érzékelő kábeleket, amely stabil és biztonságos alapja lehet a legtöbb itthon kapható smart home-rendszernek. Ez a megoldás azoknak is jó, akik nem szeretnének most beruházni egy okos otthonra, de szeretnék megtartani a lehetőséget a jövőben a kiépítésre. Egy ilyen előkészítés lakásonként akár 1000 Ft/m2 áron elérhető. A Chameleon ideális választás családi házak és különálló lakások számára is, mert a kiépített infrastruktúrára a későbbiekben számos gyártó központi vezérlő modulja rákapcsolható, ráadásul jelentős költségmegtakarítást eredményez a tulajdonos számára.

Nem kell lemondania az okos otthonok kényelméről annak sem, akinek régi típusú házban van a lakása, ha a villanyszerelés lehetővé teszi, azaz be lehet húzni a csőbe egy jelkábelt, akkor a rendszer beépíthető. Vezeték nélküli megoldással pedig a technológia a régi és az új házakban is rendelkezésre áll minden komolyabb átalakítás nélkül.

A világon egyedülálló fejlesztés iránt óriási az érdeklődés itthon és külföldön egyaránt. A fővárosban a 13. kerületben már megkezdődött egy, a Chameleonnal szerelt okos társasház építése. A fejlesztők megkezdték a tárgyalásokat magyar telekommunikációs cégekkel, hogy internetes szolgáltatásuk mellé okosotthon-szolgáltatásokat is tudjanak nyújtani az előkábelezett lakásokban. Az áramszolgáltató cégek is érdeklődnek a technológia iránt. El Pasóban (Texas) pedig egy 42 000 lakást felügyelő ingatlanos cég szeretné beépíteni a technológiát a lakásaiba.

Egy német befektető cég kizárólagos forgalmazási szerződést szeretne kötni a Chameleon Smart Home értékesítésére osztrák, német és svájci piacokon. A cég több éve épít ingatlanokat München környékén és a megoldással kiválthatnák a jelenlegi drága KNX rendszereket. A Chameleon Smart Home segítségével a jelenlegi okos otthon gyártókkal szemben az ár töredékéért tudnának okos otthon megoldást adni. A vállalat 500 000 euró saját tőkét tenne be egy vegyes vállalatba a Chameleonnal.

A magyar startup 2 millió euró árbevételt remél 2018 év végére az új technológiától. A Chameleon Smart Home 2018-ban vezeték nélküli termékcsaláddal is megjelenik, és tervezik azt is, hogy az eszközöket nem egy összegért adnák el a vevőknek, hanem azokat szolgáltatásként bérelhetnék is néhány ezer forintért.