Az LG új klímái menő lakberendezési dísztárgyakat is szégyenbe hoznak

Teljesítmény, kényelem és dizájn: erre koncentrált az LG, amikor megtervezte legújabb légkondicionálóját, az ARTCOOL-t. Az új klíma, nevéhez híven, nemcsak okos és megbízható, de karcsú kialakításával, elegáns vonalaival a szemet is gyönyörködteti, így bármely stílusosan berendezett nappaliban vagy hálószobában megtalálja a helyét.

A készüléket sötét tónusokkal játszó dizájn és kifinomult luxus jellemzi, karcsú fekete tükörrel és kerettel az előoldalán, amely az egyébként is lélegzetelállító megjelenésnek különleges eleganciát kölcsönöz. Az ARTCOOL esztétikus kialakításával azonnal magára vonja a tekintetet, amikor a szobába lépünk.

A látvány mellett a készülék kiemelkedő kényelmi funkciói is le fogják nyűgözni a felhasználókat. Az ARTCOOL-t Wi-Fi kapcsolattal látták el, így okostelefonról és tabletről is könnyedén irányítható, ha letöltjük hozzá az LG SmartThinQ applikációját. Az appon keresztül nemcsak a lakásban, de az otthon falain kívül is kapcsolatot tudunk teremteni a készülékkel, így azt is megtehetjük, hogy már hazaérkezés előtt elindítjuk a klímát, hogy hűvös lakás fogadjunk bennünket, vagy ha éppen sietve távozunk otthonról, az ajtóból is kikapcsolhatjuk.

Az alkalmazás emellett sok más személyre szabható funkciót is kínál, így például a gondosan beállított „kedvenc” hőmérsékletek is elmenthetők benne. A Smart Diagnosis funkcióval a problémák elhárítása is egyszerűen, gyorsan megy, hiszen az app nemcsak üzenetet küld nekünk, ha gond van, hanem konkrét megoldásokat is javasol.

Az ARTCOOL-ba ionizálót is építettek, amely 3 millió ionos részecske kibocsátásával semlegesíti a levegő ártalmas szennyeződéseit, miközben megszünteti a kellemetlen szagokat. Négyirányú légterelő rendszere a nagy erejű légáramot tökéletesen oszlatja el, így egyenletes hőmérsékletet teremt az egész helyiségben, minden sarokban és résben.

Az ARTCOOL mindezt rendkívül energiatakarékosan és halkan teszi. DUAL inverteres kompresszora 70 százalékkal kevesebb elektromos áramot fogyaszt és 40 százalékkal gyorsabban hűt, mint a nem-inverteres készülékek, az Aktív Energia Kontroll funkcióval pedig saját kezűleg is beállíthatjuk a megfelelő energiafogyasztást és a hűtőkapacitást. A kompresszor tartósságát és megbízhatóságát tíz éves garancia szavatolja. Az ARTCOOL csak látványával tűnik ki környezetéből, a hangjával nem: csendben, észrevétlenül, dolgozik, és semmiféle zümmögéssel nem zavarja pihenésünket.