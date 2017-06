Na ettől biztonságos lesz az okosotthonunk!

Fontos számodra, hogy mindig biztonságban tudd otthonod, és a lehető legkomfortosabban érezd magad, amikor végre hazaérsz? Számít, hogy élettered fenntartható és energiahatékony legyen? Az Apple HomeKit kompatibilis Elgato Eve otthonfigyelő rendszerrel mindent kézben tarthatsz, az Avea fényeivel pedig hangulatossá teheted lakásodat.

Az Elgato Eve termékcsaláddal elég egyetlen pillantást vetned telefonodra, hogy teljes képet kapj arról, mi történik otthonodban. Az iPhone és iPad készülékre letölthető Eve applikációba bekapcsolt összes Eve eszköz, sőt minden Apple HomeKit kompatibilis eszköz adatát egyetlen helyen láthatod és az eszközöket kontrollálhatod, így mindig tudod, mennyire friss a levegő a szobákban, vigyél-e kabátot, nyitva maradt-e az ablak, esetleg a bedugva hagyott vasalót ki kell-e kapcsolni.

Az Elgato Eve Room lakásod levegőjének minőségét figyeli, hogy lásd, mikor kell szellőztetni, vagy épp mikor érdemes párásítani kicsit. Az Elgato Eve Weather segít, hogy mindig az időjárásnak megfelelően indulj el otthonról. Megtudod tőle a külső hőmérsékletet, páratartalmat és még a légnyomást is – fejfájósaknak, frontérzékenyeknek ez különösen hasznos lehet.

Az okosotthon számodra is egyet jelent a biztonsággal? Az Elgato Eve Motion azonnal értesítést küld okostelefonodra, ha mozgást érzékel lakásodban. Szereld fel nyílászáróidra az Elgato Eve Door & Window szenzort és könnyen ellenőrizni tudod, hogy nem maradt-e véletlenül nyitva egy ablak vagy nehezen záródó ajtó. Sőt, Apple TV segítségével távolról is megnézheted ezt, ráadásul a nyitásról és zárásról értesítést is küld telefonodra az eszköz.

Gyakran felejted a konnektorba dugva az éppen nem használt elektronikai cikkeidet? Az Elgato Eve Energy-vel akár távolról is kikapcsolhatod ezeket, így nem fogyasztják feleslegesen az áramot, és azon sem kell aggódnod, hogy a bedugva felejtett műszaki cikkek netán balesetet okoznak.

Energiatakarékosság fűtéssel? Bár a fűtésszezonnak szerencsére vége, a következő télen az Elgato Eve Thermo-t is szeretni fogod: segítségével az iPhone-odon keresztül állíthatod be a kívánt hőfokot, sőt, napirendedhez igazíthatod, mikor milyen meleg legyen a lakásban.

Mindemellett, az Elgato Eve otthonfigyelő rendszer kompatibilis az Apple HomeKittel, így akár Sirit* is megkérdezheted, hogy épp hány fok van a hálószobában, vagy hogy kapcsolja fel a lámpát az előszobában! Az Apple TV segítségével távolról is tudod vezérelni Eve eszközeid, így, ha elutazol nyaralni, vagy csupán az egész napot az irodában töltöd, mindig tudhatod, mi történik otthonodban, és távolléted alatt is saját igényeidre szabhatod az eszközök beállításait.

Az Elgato Eve rendszerben különféle szabályokat is megadhatsz, például, ha kinyitod a Door & Window szenzorral ellátott ablakot, az Eve Thermo automatikusan lekapcsolja a fűtést. Továbbá, az időzítő funkcióval beállíthatod, hogy reggel hány órakor kapcsoljon be az Eve Energy-vel használt kávéfőző, az Apple TV-n keresztül pedig iPhone-od helyváltoztatását is érzékeli, így pontosan akkor kapcsol fel a lámpa az előszobában, amikor belépsz a bejárati ajtón. Szabd személyre az Eve eszközök beállításait, és élvezd a kényelmet!

Ha pedig a világítást is szeretnéd teljesen egyedivé tenni otthonodban, lepd meg magad egy okostelefonnal vezérelhető Elgato izzóval vagy lámpával! Az Elgato Avea Bulb izzó és Avea Flare okoslámpa színeit kedvedre tudod változtatni, így a fényekkel is mindig az alkalomhoz illő hangulatot tudod varázsolni lakásodba. Az energiatakarékosság már csak hab a tortán.