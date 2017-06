Itt van 5 ok, amiért megéri ‘Smart’ nyaralóvá alakítani weekend házunkat

Pedig ezeknek az ingatlanoknak a karbantartása, költségei sokszor már nem annyira irigylésre méltóak. A nyári szezonban kiváló lehetőség kiadni a nyaralót családoknak és barátoknak.

Van, aki az AirBnB-n is meghirdeti, hogy azokban az időszakokban, amikor üresen állna a ház, némi plusz jövedelmet termeljen. De mi lesz az év többi részében az ingatlannal? Az ilyen nyaralók általában lakatlanul állnak hosszú ideig, emiatt nagyon nehéz karbantartani és megfigyelni őket. Megbízni erre valakit nagyon költséges lehet, rendszeresen leutazni csak ezért pedig időrabló is. Egy komoly vagyonvédelmi rendszer távfelügyelettel pedig óriási kiadást jelent.

Ma már hála a megfizethető vezeték nélküli okosotthon márkáknak, mint például a Z-Wave-es FIBARO, a tulajdonosok már távolról is elérhetik, ellenőrizhetik a nyaralókat, sőt kezelhetik is a rendszerhez illesztett árnyékolókat, nyílászárókat, fűtést, klímát, és más elektronikus eszközöket.

Biztonság és békesség

Mindenki szeretné biztonságban tudni nagy értékű tulajdonát, a lehető leghosszabb ideig. A Z-Wave eszközöknek köszönhetően több száz kilométerről is elérhetjük, ki-be kapcsolhatjuk eszközeinket, és ellenőrizhetjük, hogy minden ablakot bezártak-e, miután távoztak vendégeink. Olyan nyitásérzékelők segítségével – mint amik a FIBARO vezeték nélküli okosotthon rendszerhez tartoznak – értesítéseket kaphatunk az állapotváltozásokról. Diszkrét védelmet jelentenek nyaralónknak, hiszen a gyártó arra is figyelt, hogy legyen megoldás a különböző színű és felületű ablak- és ajtófelületekre. A másik sarkalatos pont pedig a tűzvédelem lehet. A vakáción lévő vendégeinkkel előfordulhat, hogy ellenőrizetlenül hagyják a tűzhelyen készülő vacsorát. Ilyenkor jól jön egy intelligens tűzjelző – mint ami a FIBARO rendszerhez is tartozik – mely különbséget tud tenni az odaégett étel és a valóban veszélyes, kialakult tűz között. Beállíthatjuk, hogy ilyenkor értesítést küldjön a telefonunkra.

Karbantartás egyszerűen

Egy távol lévő ingatlan esetében a javítások, karbantartások elvégzése mindig nehézségeket okoz. Sok idővel és utazással jár, ha személyesen akarjuk elvégezni vagy ellenőrizni a munkákat. Néhány kamera és a távolról vezérelhető zár a kapun viszont könnyedén megoldja a problémát, mert így a munkahelyünkről, vagy otthon a kanapén ülve be tudjuk engedni a szerelőket, a víz- vagy villanyóra leolvasó embereket.

Túl meleg vagy túl hideg? Tartsuk a hőmérsékletet az optimális értéken.

Magyarországon nagy a hőingadozás, így a házban tartott megfelelő hőmérséklet mindig egy kulcsfontosságú kérdés. Ha beköszönt a tél, el kell zárni a csöveket, hogy ne fagyjanak el, és arra is figyelnünk kell, hogy az ablakok ne repedjenek meg a hidegtől. A szenzorokkal és okos termosztátokkal pedig mindig meg tudjuk nézni, hogy a házban milyen hőmérséklet van, sőt, akár szobánként is meghatározhatjuk, hol hány fokot szeretnénk tartani. Ezen kívül elhelyezhetünk vízérzékelőket a vizes helységekbe, és távolról is elzárhatóvá tehetjük relé modulokkal a motoros szelepeket, hogy akár több száz kilométerről is megakadályozhassunk egy esetleges vízkárt.

Egyszerű megosztás a barátokkal, családdal, vendégekkel

Ha gyakran látogatják nyaralónkat családtagjaink, rokonaink vagy az AirBnB-s vendégek, akkor a hozzáférések intézése egyszerűvé válik a Z-Wave-es okos záraknak köszönhetően, amivel egy vagy akár több embernek is adhatsz ideiglenes belépési jogosultságot. Egy olyan okosotthon rendszer alkalmazásán keresztül, mint a FIBARO kezelőfelület, értesítéseket is kaphatsz mobilodra, hogy mikor érkeztek és távoztak a vendégek, sőt azt is, hogy távozáskor maradt-e bármi bekapcsolt vagy nyitott állapotban.

Spóroljunk pénzt, időt, energiát

Az okosotthon rendszerrel felszerelt ingatlanoknak – ahol irányítás alá vonták a világítást és a termosztátokat – megvan az az előnye is, hogy spórolhatunk vele az energia számlákon. A Z-Wave-el irányított eszközöket, (mint a világítást, fűtést, klímát és más elektronikai eszközöket) akár telefonról is ki tudjuk kapcsolni. Ha még ennél is kevesebbet szeretnénk foglalkozni az ellenőrzéssel, a legegyszerűbb, ha egy olyan komplett rendszerben gondolkodunk, ahol a központ segítségével automatikákat hozhatunk létre. Ezek az úgynevezett „jelenetek” távozáskor kikapcsolják, vagy beállítják eszközeinket úgy, hogy azok a számunkra optimális értéken működjenek tovább. Ilyen integrált megoldást jelent a FIBARO vezeték nélküli okosotthon rendszere is.

Egy időjárás figyelő állomással még a napellenzőkre se lesz gondunk, a vihar közeledtével automatikusan be fognak húzódni.

Az okosotthon technológia rengeteg időt és pénzt spórol meg nekünk, arról nem is beszélve, hogy sokkal nyugodtabbak is lehetünk, hiszen azonnal értesítést kapunk, ha valami szokatlan történik az ingatlanunkban.