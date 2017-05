Nem mindenki repes az örömtől a ‘Smart Home’ témát illetően

Napi szinten hallhatunk a digitális otthonokról, mint a következő nagy durranásról, amelyben a tévé, a számítógép, a perifériák és a mobileszközök, de még a hűtő és a mosógép, valamint a lakás biztonsági rendszere is egyetlen hálózatba szerveződik és együttműködik egymással. A szolgáltatás – amely nem csak eszközöket foglal magába, hanem egy teljes ökoszisztémát is – azonban még gyerekcipőben jár. A legtöbb szolgáltató fokozatosan vezeti be az okosotthonos megoldásait, egyelőre azonban még mindenki csak kísérletezik és igyekszik azt felmérni, hogy első körben mire van igazán szüksége a felhasználóknak.

2016 végén az Accenture 26 országban – köztük Magyarországon is – 26 000, 14 és 55 év közötti fogyasztóval végzett felmérést a digitális eszközökhöz való hozzáállásukról, vásárlói szokásukról, a szolgáltatások és tartalmak igénybevételéről, a szolgáltatók iránti bizalmukról, valamint az internetre csatlakozott életstílusuk jövőjéről.

A kutatás rávilágított arra, hogy most még korai idejét éli az internetre csatlakoztatott otthonok világa, amely a gépek közötti kommunikáció köré szerveződve költség- és időmegtakarítást kínál a fogyasztóknak, azonban hamar valósággá fog válni. A Dolgok Internete (IoT) pedig új növekedési lehetőségeket biztosíthat a kommunikációs szolgáltatóknak, hogy új szolgáltatásokat ajánlhassanak.

A felmérésből kiderült azonban, hogy Magyarországon is sok olyan csatlakoztatott készülék van, melynek biztonságos használata során a fogyasztók problémákkal szembesülnek. A kutatás szerint az internetre csatlakoztatott technológiába fektető fogyasztók több mint fele, 42 százalékuk kihívásokkal szembesül. A gondok általában a következők: túl bonyolult az eszközök használata (12 százalék), nem csatlakoztatható az internetre (3 százalék), nem működik a beállítás (5 százalék), valamint hiányolják a személyre szabás lehetőségét, biztonsági aggályaik vannak, vagy nem elégedettek az ügyféltámogatással.

Az otthonok a jövőben szolgáltatások internetre csatlakoztatott és testreszabott ökoszisztémájává válik, és a kommunikációs szolgáltatóknak komoly esélyük van rá, hogy ők legyenek az otthoni ökoszisztémát kezelő egyedüli szolgáltatók Magyarországon is:

hazánkban, azoknak az online fogyasztóknak, akik tervezik csatlakoztatott otthon szolgáltatás megvásárlását, 70 százaléka egy távközlési operátort választana, ha kínálna ilyet,

az internetre csatlakoztatott egészségügyi szolgáltatásokra a fogyasztók 51 százaléka egy kommunikációs szolgáltatót választana.

Globálisan az okos eszközök és szolgáltatások körében az oktatás és tanulás, otthoni felügyelet, online biztonság és tárolás preferált szolgáltatói sorában a kommunikációs szolgáltatók a második helyet foglalják el.

„Elindult a versenyfutás az otthon fejlődő és feltörekvő digitális ökoszisztémájának jobb kiszolgálásáért” – mondta Francesco Venturini, az Accenture média- és kommunikációipari globális iparági igazgatója. „De a verseny élesedésével, ha a kommunikációs szolgáltatók nem teszik meg gyorsan a hiper-testreszabott szolgáltatások nyújtásához szükséges változtatásokat, kockáztatják, hogy veszítenek piaci részesedésükből, és olyan szervezetekké válnak, amelyek pusztán csatlakozást kínálnak hozzáadott érték nélkül, ez pedig zsugorodó bevételt jelent számukra.”

– tette hozzá Venturini.