Legyen ön a kulcsok őrzője!

Több mint fél éve van már jelen az okosotthonok és értéknövelt ingatlanfejlesztői szolgáltatások piacán a Nold Technologies. A Nold OPEN bármilyen hagyományos, motorosan nyíló vagy elektromos zárszerkezetű nyílászáróba beépíthető, és segítségével mobiltelefonról vezérelhetővé tehető. A Bluetooth 4.0 szabványon működő készülék versenytársaihoz és elődeihez képest sokkal biztonságosabb, és a további fejlesztésekhez sokkal nagyobb kompatibilitást kínál. Ezért nem is csoda, hogy megjelenését ilyen röviddel követve máris megjelent a Nold Cloud, mellyel sok-sok Nold Open jogosultságát lehet vezérelni.

Már egy Nold Open is változatos lehetőségeket kínál: meghatározható azok köre, akik éjjel-nappal jogosultak az adott kapun vagy ajtón mobiljukkal bejönni, és korlátozott hozzáférésű telefonok is beállíthatók (például kertésznek, bejárónőnek). Alkalmi meghívók kiküldése révén pedig időszakos vendégeknek adhatunk „kulcsot”, hétvégi ház, vagy airBnB lakás személyes jelenlétünk nélkül adható át másnak.

A Nold Cloud révén a belépési jogosultságok akkor is áttekinthetőek ha több tucat, vagy akár több ezer nyílászáróval van dolgunk – a rendszer korlátlan számú kulccsal is elboldogul. A szolgáltatásnak természetesen más a felhasználói köre is, hiszen inkább a nagyobb létesítményeknél válik ilyen szükségessé: ingatlankezelők, társasházak, irodaházak, szálláshely-szolgáltatók, logisztikai bázisok lesznek elsődleges haszonélvezői.

A rendszer interneten fut, minden adat a felhőben tárolódik, a felhasználók számától és a kihasznált opciók bonyolultságával arányos – ugyanakkor nagyon kedvező – előfizetési díjjal.

Noha a rendszer megismerése és működtetése egyszerű és a webes kezelőfelület felhasználóbarát, természetesen a kapcsolódó fizikai elemek felszereléséhez és beüzemeléséhez a Nold Technologies segítséget nyújt önállóan, vagy partnervállalkozásai segítségével. A folyamatos ügyfélszolgálatról a beszerelés után sem kell lemondani, nonstop ügyfélszolgálat és egy éves cseregarancia könnyíti meg a döntést, vagy egy meglévő rendszerhez való gyors integrálás megrendelését.

A felhasználóknak nem kell tartaniuk a kulcsok elvesztésétől, az elemek lemerülésétől, és az illetéktelen behatolóktól sem, hiszen magas szintű biztonsági technológia védi mind a fizikai elemeket, mind a közvetített és eltárolt adatokat. A virtuális kulcsok tovább nem oszthatók, így csak a tulajdonos és a hasonló jogokkal felruházott adminok férnek a rendszerhez.

A Nold Cloudban nemcsak a jogok kezelhetők és időzíthetők, hanem nyomon követhető és naplózható igény szerint a felhasználók mozgása, beállíthatók értesítések az eszközhasználatról, valamint automatizálhatók egyes fontos csomópontok.

Az üzleti alkalmazás elősegítése céljából lehetőség van a Nold applikációjának testreszabására, egyedi email üzenet beállítására. Továbbá összeköthető a rendszer meglévő névjegyzékkel, illetve ezek az adatok külső fájlból is importálhatóak.

Legyen szó egy több beállásos közúti raktárbázisról, több száz apartmanos luxusüdülőről, vagy nagy fluktuációjú irodaházakról, a Nold Cloud jelentős költségelőnyt biztosít a meglévő mágneskártyás, kódzáras, mikrokapcsolós beléptetőrendszerekhez képest.