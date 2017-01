Megmutatjuk mire jó egy okosotthon!

Okostelefon, önvezető autó, intelligens háztartási gépek: néha csak kapkodjuk a fejünket, ha a hétköznapi technológiák fejlődéséről van szó. Ma már nem csak a telefonunk, de a lakásunk is lehet okos. Véletlenül égve hagytuk a lámpát? Kellemes hőmérsékletű lakásba akarunk hazaérni? Arra vágyunk, hogy hangulatvilágítás fogadjon otthon? Elég csak előkapni a mobilunkat és megnyitni a megfelelő alkalmazást, amivel távolról vezérelhetjük a világítást, a fűtést, a légkondit, a redőnyöket, de még a konnektorokat is. Egy okosotthon azonban ennél sokkal többet is tud nyújtani – nézzük, mik ezek!

Biztonság mindenek felett

Amíg nem vagyunk otthon, óhatatlanul felmerül, hogy vajon távollétünk ideje alatt is minden rendben van-e a lakásban. Ha biztonsági kamerákkal is felszereljük okosotthonunkat, a rendszer azonnal riaszt, ha bármi baj történne. A távolból könnyedén ellenőrizhetjük azt is, hogy a gyerekek időben hazaértek-e, az új takarítónő nem kezdi-e átkutatni a szekrényeinket, illetve kideríthetjük, hogy az otthon hagyott kutya vagy cica napközben a tiltásunk ellenére mégiscsak a kanapén szunyókál-e.

Szintén a biztonságodat szolgálja, ha egy hosszabb távollét – nyaralás, üzleti út, stb. – során kihasználod az okos lámpakapcsolók előnyeit. Csak állítsd be, mikor kapcsolódjanak fel és le a lámpák, így nem tűnik fel a hívatlan látogatók számára, hogy nem vagy otthon.

Környezettudatos vagy? Ezt neked találták ki

A mozgásérzékelők akkor is sokat segítenek, ha véletlenül égve hagyjuk a lámpát, vagy a reggeli rohanásban elfelejtjük kihúzni a vasalót. A lakás okos szenzorai érzékelik a jelenlétünket és lekapcsolják a szükségtelen fogyasztókat, ha nem vagyunk otthon. Így egyszerre óvhatjuk a környezetünket, a pénztárcánkat és a lakásunkat is.

Nem kell többé a hűvös lakásba hazaérni

A hideg téli estéken nincs is annál rosszabb, mint az egész napos munka után hűvös lakásba hazaérni csak azért, mert napközbenre – előrelátó módon – letekertük a termosztátot. Bár már sok fűtési rendszer időzíthető, okosotthonod akkor sem fog cserben hagyni, ha a tervezettnél korábban érnél haza, netán beesik némi túlóra vagy valami izgalmasabb esti program. Mobiloddal akkor kapcsolhatod be a fűtést, amikor elindulsz hazafelé, így kellemes meleg vár otthon. A forró nyári napokon sem kevésbé hasznos ez a lehetőség, akkor ugyanis a klímaberendezést tudod hasonló módon szabályozni, időzíteni.

Estére már ott is lehet a szerelő

Jártál már úgy, hogy csak akkor észlelted, hogy csőtörés van otthon vagy a mosógép adta meg magát, amikor már minden elázott? Az okos szenzorok jelzik, ha a lakás olyan területe lesz vizes, aminek egyáltalán nem volna szabad, vagyis időben kiderül a baj, hogy a lakásodba lépve ne érhessen meglepetés. A szenzorok segítségével még a fűtés vagy a légkondi állapotáról is kaphatunk infókat – okos alkalmazásunk egyből jelzi, ha meghibásodott a rendszer, mert nem a beállított hőmérsékletet érzékeli. Ha mindez napközben történik, egy napot sem veszítünk: a szerelő már ott is lehet a lakásunknál, amikor hazaérünk a munkából.

A lakásod is lehet egészséges

Gondoltad volna, hogy a lakásod levegője és hőmérséklete is lehet egészséges? A megfelelő hőmérséklet és páratartalom csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát, és még azt is befolyásolja, hogyan alszunk. „A pihentető, jó alvás fontos feltétele, hogy ideális hőmérséklet és páratartalom legyen a hálószobában” – mondta Huszár János, a Cordia által épített otthonok okos rendszereit gyártó Cubilog termékmenedzsere. „Megfelelő környezeti paraméterek mellett bizonyítottan pihentetőbb aludni.”

+ 1: Erre figyelj, ha okosotthont szeretnél

Egy okosotthon sok kellemetlenségtől óvja meg tulajdonosát, azonban pár szabályt érdemes betartani, ha ilyen rendszert választunk. Fontos szempont például, hogy okosotthonunk hozzáférési adatainkat semmiképpen ne adjuk meg illetékteleneknek, hiszen csak így garantálja számunkra a lakás biztonságát. Ugyancsak fontos, hogy megbízható forrásból vásároljunk intelligens eszközöket, az esetleges károkat elkerülve. A Cordia legújabb eladásra kínált lakásaihoz például már beépítve, biztonságos forrásból kaphatod meg okosotthonod eszközeit.