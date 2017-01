Mostantól a mosógéped is hallgat rád

A Whirlpool bejelentette, hogy okos háztartási gépei a jövőben együtt fognak működni az Amazon Alexa hangvezérelt asszisztenssel. A gyártó termékei konkrétan az Amazon hangvezérelt hangszóróival, az Echo-val, az Echo Dot-tal és a Tap-pal lesznek képesek együtt dolgozni, s a meglévők mellett további háztartási gépeket is bemutatnak majd, amelyeknek a hangukkal tudunk majd dirigálni. Azonban a jelenlegi Whirlpool okosgépek tulajdonosainak sem kell aggódnia, ugyanis ezek is megkapják az Amazon Alexa-támogatást.

A GE ugyan már jócskán beelőzte ezzel a megoldással a Whirlpool-t, hiszen már számos eszközük képes a hangvezérelt asszisztens “Geneva” funkcióján keresztül együttműködni. Mindez annyit jelent, hogy a GE gépek utasításához egy közbeiktatott asszisztenst kell segítségül hívnunk, azaz az “Alexa, ask Geneva when the dishwasher will be finished.” (Alexa, kérdezd meg Genevát, hogy mikor végez a mosogatógép) utasítást tudja értelmezni.

A fenti megoldáshoz hasonlóan a Whirlpool gépei is az “Alexa, ask Whirpool to start the washer/dryer” (Alexa, kérd meg Whirlpoolt, hogy indítsa be a mosógépet/szárítót) és hasonló parancsokra fognak hallgatni.