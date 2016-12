Alaposan lehűti a kedélyeket a Samsung

A díjnyertes, Wind-Free technológiás, álló légkondicionálójának koreai sikerén felbuzdulva a Samsung Electronics a 2017-es Las Vegas-i Szórakoztató Elektronikai Kiállításon (Consumer Electronics Show, CES) mutatja be első, Wind-Free technológiával ellátott fali légkondicionálóját. Az AR9500M a Samsung egyedi Wind-Free hűtéstechnológiáját használja: optimális energiafogyasztás mellett hűti a belső tereket anélkül, hogy a közvetlen, hideg levegőkiáramlás kellemetlen érzetet okozna.

„A vásárlók imádni fogják az AR9500M berendezést, amely hatékonyan hűti otthonukat” – mondta el Byung-Sam Seo, a Samsung Electronics Konyhai készülékek üzletágának elnöke. – „Nem kell többé megküzdeniük a kellemetlen, hideg levegővel sem, sőt, a villanyszámlájuk is jelentősen csökkenni fog.”

Az AR9500M a kellemes szobahőmérséklet fenntartásával ideális körülményeket teremt: Wind-Free hűtéstechnológiának köszönhetően 21 000 mikro szelelőnyíláson keresztül oszlatja szét a hideg levegőt. A kétfázisú hűtési rendszer első lépéseként a gyors hűtési mód csökkenti a hőmérsékletet, ezt követően a berendezés automatikusan a Wind-Free hűtési módba kapcsol. A technológia szinte mozdulatlan levegőáramlást biztosít, amíg a belső tér nem éri el a kívánt hőmérsékletet. Ezzel a megoldással a gyors hűtési módhoz képest akár 72 százalékkal csökkenthető az energiafelhasználás.

Az új POWERboost technológiának köszönhetően a Samsung 8 pólusú motorral működő Digital Invertert alkalmazó AR9500M légkondicionálója nem csak lényegesen kevesebb energiát fogyaszt, de a kompresszorok is rövidebb idő alatt érik el a maximális sebességet.

A hálózatra is csatlakoztatható AR9500M légkondicionáló távollétünkben is szabályozható a Samsung Smart Home alkalmazás segítségével: amellett, hogy a beállításokat és a hőmérsékletet változtathatjuk, valamint a teljesítményről és energiafogyasztásról valós idejű információkat kérhetünk le, a meghibásodások elhárítását is könnyedén kezelhetjük távirányítással.

A szélesebb beáramlási nyílást biztosító háromszög alakú kivitelezésnek köszönhetően a AR9500M légkondicionáló nagyobb mennyiségű levegőt képes egyszerre beszívni, míg a kiáramlási nyílás megnövelt szélessége, annak kiáramlási szöge, az extra v-lapátok, valamint az előző modellekhez képest 22 százalékkal nagyobb ventilátorok gondoskodnak a gyors hűtésről és arról, hogy a levegő akár a szoba legtávolabbi sarkába is eljusson.