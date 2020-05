Magyarországon is elérhető május 20-ától a Honor ultravékony, kompakt notebookja, a Honor MagicBook 15. 1,53 kg súlyának köszönhetően könnyen hordozható, mégis nagy teljesítményre képes.

15,6 hüvelykes FullView kijelzőjével és erőteljes processzorával kiválóan alkalmazkodik a jelen kor igényeihez. Nagy teljesítményt igénylő játékok vagy több munkafolyamat egyidejű futtatására is ideális megoldás, emellett egyetlen érintéssel összekapcsolható a márka okostelefonjaival az eszközök közötti intelligens együttműködés jegyében.

Mobilitás és villámgyors töltés

A laptopokkal szemben alapvető elvárás a mobilitás és a megbízhatóság, hogy az eszközök bárhol és bármikor könnyedén használhatók legyenek. A Honor MagicBook hazánkba is érkező 15,6 hüvelykes változata 42 Wh-s akkumulátort kapott, mellé pedig 65 W-os gyorstöltő társul, melynek csupán fél óra kell ahhoz, hogy 53%-ra feltöltse az eszközt.[1] Újabb nagy előny a hordozhatóság szempontjából, hogy a gyorstöltő kis méretét és 160 grammos súlyát tekintve egy átlagos telefontöltőhöz hasonlít. USB-C csatlakozója telefon vagy más eszköz töltésére is alkalmas, a töltőkábel pedig adatátvitelre használható, így a Honor MagicBook felhasználóinak kevesebb kiegészítőt kell maguknál tartaniuk. A laptop pedig csak 1,53 kilót nyom, és a legvastagabb pontján is mindössze 16,9 mm.[2]

Nagy kijelző vékony kávával

A Honor MagicBook 15 lenyűgöző vizuális élményt nyújt kompakt méretben. A FullView kijelző 15,6 hüvelyk átmérőjű, és csupán 5,3 mm keskeny kerettel rendelkezik három oldalon, a készüléktest 87 százalékát így a képernyő foglalja el. Az 1920x1080p felbontású kijelzőn fényvisszaverődést csökkentő réteg található, ami színekkel teli, valósághű képélményt nyújt még közvetlen napfényben is. A Honor MagicBookkal a képernyő előtt töltött idő kényelmesebb és biztonságosabb, köszönhetően a 180 fokban kihajtható alumínium háznak, valamint a TÜV Rheinland által tanúsított kékfény-csökkentésnek.

Gyors és megbízható hardver

Az AMD Ryzen™ 5 3500U processzor, a 8 GB DDR4 kétcsatornás módú RAM és a Radeon™ Vega 8 grafikus kártya együttesen biztosítja a megbízható és akadozásmentes teljesítményt. A notebook rendkívül gyors PCIe NVMe SSD meghajtóval rendelkezik, amely akár ötször nagyobb olvasási sebességet nyújt, mint egy szokásos SATA SSD meghajtó, ezzel is növelve a produktivitást.

Ujjlenyomat-felismerés és elrejthető kamera

A Honor MagicBook 15 pop-up webkamerával érkezik, ami észrevétlenül megbújik a billentyűzet kameragombja alatt. A billentyű megnyomására jön elő a kamera, és azonnal használatra kész. Ha már nincs rá szükség, ugyanilyen egyszerűen lecsukható. A Honor legújabb notebookja az ujjlenyomat-érzékelővel gyorsan és kényelmesen bekapcsolható.

Két eszköz kezelhető egy képernyőn

A Honor továbbfejlesztette az intelligens eszközöket összekapcsoló Magic-Linket, melynek segítségével a MagicBook 15 és egy Honor okostelefon kapcsolódása csupán a két készülék összeérintésével megoldható. A Magic-Link 2.0 lehetővé teszi több képernyő együttműködését, megkönnyítve ezzel a márka telefonjain és laptopjain végzett munka összehangolását. Ezzel a megoldással a mobil képernyője megjeleníthető a laptopon, és a mobilon elérhető fájlok a notebook billentyűzetével, egerével szerkeszthetőek.[3]

A gyors csatlakozás jegyében a MagicBook 15 készülékházán helyet kapott még egy 3,5 mm audió csatlakozó, valamint HDMI, USB 2.0 és USB 3.0 bemenet a felhasználók kényelme érdekében.

A Honor MagicBook a márka első laptopszériája, ami nemzetközi forgalomban is elérhető. A letisztult, minimalista stílusú alumínium ház a magas minőséget, a keret mentén végigfutó azúrkék fény pedig a MagicBook egyediségét hangsúlyozza. Magyarországra 15,6 hüvelykes kijelzővel, galaktikus szürke színben érkezik, US-nemzetközi billentyűzet kiosztással. Május 20-ától az Extreme Digital és az eMAG webáruházon keresztül rendelhető meg bruttó 219 990 forintos javasolt fogyasztói áron.

A Honor MagicBook 15 vásárlói a Microsoft 365 otthoni verziójának próbaelőfizetését is megkapják egy hónapos használatra, ingyenesen, amely az Office alapjaira építkezve biztosít tartalmakat, sablonokat és felhőalapú megoldásokat a mesterséges intelligencia támogatásával.

[1] A töltési adatok a Honor laboratóriumi teszteredményeiből származnak. 25° C hőmérsékleten és 45% -80% relatív páratartalom mellett, a Honor 65W töltő eredeti töltőkábellel, alvó üzemmódban 1%-ról 53%-ra 30 perc alatt képes feltölteni a HONOR MagicBook 15 akkumulátorát. A tényleges adatok az egyes termékek különbségeitől, a használati szokásoktól és a környezeti tényezőktől függően változhatnak.

[2] A Honor MagicBook 15 sorozat legkönnyebb verziójának súlya. A vastagság nem foglalja magában a talpat. Más verziók súlya és vastagsága a valós termékek különbözőségéből adódóan változhat.

[3] A funkció támogatott a PC Manager 10.0.2.99 vagy újabb verziójának használata, valamint a PC Manager által biztosított kapcsolódó illesztőprogramok telepítése esetén. Ez a szolgáltatás a következő NFC-s okostelefonokkal kompatibilis: EMUI 10 vagy annál újabb szoftvert futtató Huawei telefonok és EMUI 10, Magic UI 3.0 vagy ezeknél újabb verziót futtató Honor telefonok.