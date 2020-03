Acer ConceptD – Alkotóknak tervezve

Az Acer ConceptD termékcsalád egy egészen új világot nyit meg az amatőr és profi tartalomgyártással foglalkozók számára. Kimondottan az ő igényeiknek megfelelő eszközöket alkottak meg, melyekkel többé nem kell kompromisszumot kötni és kötöttségek nélkül, a fantáziájukat szabadjára engedve tudnak tervezni és dolgozni.

Eddig, ha valakinek komoly műveletekhez kellett készüléket választani, jobbára az agresszívabb dizájnnal rendelkező gamer gépekhez vezetett az út, hiszen ott volt adott minden feltétel (teljesítmény, gyorsaság, hűtés, stb.). Most viszont elérhetővé vált ez a prémium anyagokból összeállított, igazán letisztult és elegáns dizájnnal felvértezett ConceptD termékcsalád, ami az esetleges tárgyalásokon is a színtiszta profizmus érzetét kelti, már csak a megjelenésével is.

Ahogyan az lenni szokott, természetesen egy nagyobb skálából lehet választani a különböző készülékek közül (laptopok, PC és monitorok), így mindenki megtalálhatja a saját igényeihez, illetve munkájához szükséges erőművet. Legyen akár influenszer, grafikus, mérnök, építész, operatőr, modellező vagy éppen 3D animátor.

A laptopok túlnyomó többségénél 4K-s kijelző biztosítja a pontosságot a 100% Adobe RGB skálával, melyek a PANTONE által hitelesített színhűséggel rendelkeznek. Az Nvidia Quadro grafikus vezérlő könnyedén segíti a projektek elvégzését, már csak azt kell eldönteni, hogy a 4 GB GDDR5, a 6 GB GDDR6, vagy a 16 GB GDDR6-os változatra lesz szükség a tökéletes mű elkészítéséhez.

A mobilitás mellett az asztali PC verzió is elérhető komolyabb összeállításokban, mely nem csupán hűséges munkatárs lehet, hanem akár egy dekoratív elem is a szobában/irodában az igazán ízléses, letisztult dizájnnak köszönhetően.

Legyen szó akár egy már meglévő asztali gépről vagy egy ConceptD PC-ről, mi is lehetne jobb választás hozzá, mint egy szemet gyönyörködtető 4K-s kijelzőjű ConceptD monitor, ami tökéletes társ lehet bármilyen grafikai remekmű megalkotásában.

A döntés megkönnyítése érdekében kicsit közelebbről is megnézzük az egyes termékcsaládokat, hogy a részletesebb specifikáció ismeretében a megfelelő készülék kerüljön kiválasztásra.

ConceptD 3

Tulajdonképpen minden sorozatnak van egy belépő szériája, ami már rendelkezik az adott feladatok elvégzéséhez kívánt hardverrel, de a nagyobb testvérekhez viszonyítva még azért kevésbé terheli meg az egyenlegünket. A ConceptD 3 pontosan erre szolgál, hiszen itt már vígan lehet beszélgetni grafikus tervezésről vagy éppen 4K-s videók készítéséről.

De lássuk mi is jár ezen a szinten: A tökéletes színhűséghez Pantone tanúsítvánnyal és 100% DCI-P3 színtérrel rendelkeznek, 15”-os FHD IPS megjelenítővel érkeznek.

Mindegyik változatot egy Intel Core i7-9750H hatmagos processzor hajt, amihez 16GB DDR4 ram társulhat 512GB NVMe SSD + 1TB HDD kíséretében.

Viszont ami igazán fontos, hogy kimondottan kreatív munkákhoz kifejlesztett Nvidia Quadro grafikus vezérlőkkel vannak szerelve. Jelen esetben a Quadro T1000 4GB GDDR5 dolgozik a ház alatt.

A ház igazán modern, letisztult és strapabíró lett, így útközben bármikor előkapható, hiszen már nem egy bitang nagy és nehéz gamer gépet kell cipelni. Ha valaki komoly teljesítményt szeretne belépő áron, azt megkaphatja ilyen elegáns formában is, fekete vagy éppen fehér színben.

ConceptD 5

Természetesen mindig van felfelé, mindig van, akinek több és jobb kell, de hát ez van, ha egyszer a munka megköveteli. Igazán jó választás lehet komplexebb CAD munkákhoz, animációk készítéséhez vagy éppen szimulációs feladatokhoz a ConceptD 5 modelljei.

Itt már 15”, de akár 17” -os 4K UHD IPS kijelzőn is lehet alkotni, amit nagyban segít a 100% Adobe RGB színtér, Delta E<2 színhűséggel és persze Pantone minősítéssel.

Továbbra is egy Intel Core i7-9750H hatmagos processzor vezérli a munkálatokat, viszont a 16GB rammal szerelt gépek mellet már a 32GB-os változatok is megjelennek. Háttértárként pedig 512GB NVMe SSD + 1TB HDD vagy pedig egy winchester nélküli 1TB-os NVMe SSD kerül beszerelésre modelltől függően.

Grafikus vezérlőként még mindig elérhető az Nvidia Quadro T1000 4GB GDDR5-tel, azonban itt már megjelenik az Nvidia Quadro RTX 3000 6GB GDDR6 is, ami azért jóval komolyabb feladatok ellátására is képes.

Prémium minőségű munkaállomás, ami könnyedén hordozható, impozáns fekete megjelenésével pedig bárhol megállja a helyét.

ConceptD 7

Rá lehet tenni még egy lapáttal? Rá bizony! Nagyon komplex tervezési és vizualizációs feladatok sem akaszthatják meg a munkavégzést, legyen szó akár 3D-s tevékenységről vagy professzionális tartalomgyártásról, hiszen ezek a gépek erre lettek kitalálva.

A ConceptD 7-es széria szintén a korábban már megismert 4K UHD IPS kijelzővel rendelkezik, ahogy illik 100% Adobe RGB színtérrel, Delta E<2 színhelyességgel és Pantone minősítéssel.

A már említett Intel Core i7-9750H hatmagos processzor itt is bekerült a házba, viszont mellé már 32GB DDR4 memóriát pakoltak be. Ehhez pedig 512GB NVMe SSD jár, illetve akik a komolyabb modellt választják, azok 2x1TB NVMe SSD-vel számolhatnak RAID-be kötve.

Az igazán nagy váltás pedig a GPU-nál keresendő, hiszen a korábban már említett Nvidia Quadro RTX 3000 6GB GDDR6 is egy elég izmos vezérlőnek mondható, viszont az erősebb változatba egy Nvidia Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 került, aminek a teljesítményének talán még a képzelet sem tud határt szabni.

Azon felül, hogy az egész szériát joggal áthatja az elegáns jelző, a ConceptD 7 fehér színe igazán egyedivé is varázsolja a készüléket.

ConceptD 9

Ha valamikor beszélhetünk csúcskategóriáról, akkor az most van! Tulajdonképpen a ConceptD 9-es széria mindent tartalmaz, amire bármelyik tervező, modellező, animátor vagy grafikus területen dolgozó ember vágyhat.

A 17”-os 4K UHD IPS forgatható érintő kijelző is ezt bizonyítja, mely 100% Adobe színtérrel rendelkezik, Delta E<2 színhelyességgel és Pantone minősítéssel. Ehhez tartozékként jár egy aktív toll is, mely még inkább leegyszerűsíti a munkavégzést.

Itt már egy 8 magos Intel Core i9-9980HK dolgozik a feladatokon, 32GB DDR4 memória és 2x1TB NVMe SSD RAID társaságában.

A grafikai feladatok zökkenőmentes ellátásáért egy Nvidia Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 felel, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy minden akadályt legyőző társra talál, aki ezt a készüléket választja munkájához.

Továbbá kiemelendő extra a készülékben (a megannyi egyéb minőségi megoldás közül) a numerikus billentyűzetté változtatható touchpad, illetve a kitűnő minőségű mechanikus klaviatúra. Az erőmű hűtéséről pedig 4. generációs AeroBlade 3D gondoskodik.

ConceptD 500

Előfordulhat olyan helyzet is, hogy nincs szükség laptopra, mert valaki otthonról szeretne dolgozni, viszont a komoly teljesítményt megköveteli a munka. Erre lett megalkotva a ConceptD 500 széria. Tulajdonképpen egy olyan PC-ről beszélünk, ami szintén követi az elegáns, letisztult vonalat, így ahelyett, hogy a számítógépasztal belső zugában lenne elrejtve, a minimalista dizájnnak köszönhetően akár a szoba egyik dísze is lehet.

A jelenlegi kínálatban 2 féle processzorral lehet választani az 500-as gépeket, ezekhez viszont többféle GPU-ból válogathatunk.

Intel Core i7-9700K 8 magos processzorral szerelt készülékek 16 GB DDR4 memóriával, 512GB PCIe SSD-vel és 2TB HDD-vel érkeznek. Ezen összeállítások Nvidia Quadro P2200 5GB GDDR5, Nvidia Quadro P4000 8GB GDDR5 vagy pedig Nvidia Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 grafikus vezérlőkkel választhatóak.

A szintén 8 magos Intel Core i9-9900K vezérlőkkel szerelt gépek mellé 32GB DDR4 memória, 1TB PCIe SSD és 2TB HDD jár. Jelen esetben pedig modelltől függően az Nvidia GeForce RTX 2070 8GB GDDR6, az Nvidia Quadro P4000 8GB GDDR5 és az Nvidia Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 hármasából lehet választani.

A ház elején elhelyezett fejhallgató tartó és a ház tetején elhelyezett Qi töltőpad pedig olyan extrák, amik egy igazán kényelmes felhasználást tesznek lehetővé.

ConceptD monitorok

A profi grafikai tervezés elengedhetetlen kelléke egy minőségi monitor. Nyilván egy asztali PC-hez ez szükségszerű, de komolyabb munkáknál bevett gyakorlat, hogy aki laptopon dolgozik, ő is egy nagyobb professzionális monitort használ az alkotáshoz.

Eddig főleg a gamer vonalról lehetett válogatni, hiszen azok a szériák rendelkeznek közel olyan tulajdonságokkal, amikre a médiatartalmak gyártóinak szüksége van. Viszont most az agresszív gamer külsőt le lehet cserélni egy sokkal letisztultabb formára, mely minőségi minimalista mivoltának köszönhetően kifejezetten mutatós tud lenni egy íróasztalon, akár egy ConceptD 500 PC társaságában.

Persze az impozáns külsőn túl bőven van miről beszélni a teljesítménnyel kapcsolatban is. A Pantone által hitelesített kijelzők megfelelő színhűséget kínálnak a 99% Adobe RGB skála, a Delta E<1 és a 93% DCI-P3 révén. A VESA tanúsítvánnyal rendelkező DisplayHDR™ 1000 határozza meg a HDR minőséget. Az élethű, intenzív színekkel minden multimédiás tartalom tökéletes minőségben jelenik meg a kijelzőn.

ConceptD CP3

Mi is lehetne jobb társ a munkához, mint egy nagyszerű 27”-os IPS monitor 4K UHD felbontással? Persze ezek az adatok sok más monitorra is jellemzőek, de nézzük mit is tud még ez a megjelenítő.

1ms (VRB) válaszidővel reagál, 100.000.000:1 dinamikus kontrasztarány mellett 400 cd/m2 maximális fényerővel. Az IPS panel révén 178/178 fokos betekintési szöggel rendelkezik. A maximális kényelem érdekében a magasság is állítható 180 mm-ig, sőt 90 fokban elforgatható, így akár állítva is használható, ami egyes feladatok elvégzését igazán megkönnyítheti.

1.07 billió szín megjelenítésére képes a 8bit+Hi-FRC panel 99% sRGB és 90% DCI-P3 színtér lefedettség mellett Delta E<1 színhelyességgel. Ezen csodálatos színek a 2 DisplayPort egyikén 120Hz, a másikon 144Hz képfrissítés mellett élvezhetőek, míg HDMI porton ez 60Hz.

Többek között olyan extrákkal rendelkezik, mint a Game Feature (G-Sync kompatibilis és támogatja az adaptív Syncet), DisplayHDR400, Flicker-Less (villódzásmentes), Blue Light Filter (kékfény szűrő), Low Dimming (akár alacsony fényerejű megjelenítés), Comfyview (tükröződésmentes bevonat), Super Sharpness (kiváló élesség), hogy csak néhányat említsünk a megannyi nagyszerű tulajdonság közül.

ConceptD CP7

A megjelenítők sorában is beszélhetünk nagyobb testvérről, ez a ConceptD Cp7 monitor. Igaz, jelen esetben szintén 27”-os 4K UHD kijelzőről van szó, viszont azért jó néhány technikai paraméterben felülmúlja a CP3 jelzésű modellt.

A válaszidő 4ms, 1.000:1 statikus kontrasztarány mellett 600 cd/m2 fényerővel működik, sőt HDR esetén ez a 1.000 cd/m2 is eléri. A betekintési szög 178/178, hiszen ismét IPS panelről van szó. -5 és 35 fok között dönthető, valamint 180 mm-ig állítható, hogy a lehető legkényelmesebb legyen a felhasználó számára.

Az 1.07 billió színért viszont itt már egy 10 bites panel felel, 99% Adobe RGB színtérrel, Delta E<1 színhelyességgel és természetesen Pantone minősítéssel. A DisplayPort 120Hz-es képfrissítéssel bír, de overclockkal ez 144Hz is lehet. A HDMI port továbbra is 60 Hz-et biztosít.

Csatlakozóit tekintve érdekesség, hogy egy USB 3.0 HUB is helyet kapott a kijelzőben, így nem kell minden perifériát az asztali gépbe vagy a laptopba dugni, bőven van hely a monitoron is. Természetesen rendelkezik minden extrával, mint a tudásban kisebb testvére, annyi eltéréssel, hogy a Game Feature itt már Ultimate G-Syncet jelent, valamint a DisplayHDR funkció is 1000-re változott a korábbi 400-ról.

A modellekben található Smart Light Sensor (fényérzékelő) és Light Shielding Hood (árnyékoló a monitor körül) további olyan professzionális extrák, melyek csak tovább erősítik a tényt, miszerint igazán minőségi megjelenítőkről beszélünk, amik bármilyen kreatív területen dolgozó ember számára tökéletes megoldásként szolgálhatnak az alkotás hosszú folyamatában.

További információ az Acer ConceptD termékcsaládról.